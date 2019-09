telefilm – MY SECRET ROMANCE – di Kang Cheol-woo

A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: My secret romance

Titolo internazionale: My secret romance

Genere: serie tv (k-drama) – sentimentale, commedia romantica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea Del Sud

Numero episodi: 16 (completo)

Anno di uscita: 2017

Tv: OCN

Director: Kang Cheol-woo

Written: Kim Ha-na, Kim Young-yoon

Production: Godin Media, DramaFever

Titolo in Italia: My secret romance

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione: disponibile sulla TV online Rakuten Viki, sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Rakuten Viki

TRAMA

Cha Jin Wook è figlio di una famiglia benestante, che gestisce una grande azienda. Di solito persegue solo l’amore a breve termine, ma quando incontra Lee Yoo Mi, che non ha mai avuto un fidanzato prima d’ora, cambia.

In un mondo di incontri pieno di persone impegnate che tendono a flirtare e inseguire “alcune” relazioni piuttosto che avere connessioni significative che permettono loro di mostrare i loro veri sentimenti, questa coppia ha avuto una relazione di una notte.

Si incontrano di nuovo tre anni dopo, dopodiché danno il via a una traballante storia d’amore che li terrà sulle spine mentre si innamorano.

CAST

Sung Hoon – Cha Jin-wook

Song Ji-eun – Lee Yoo-mi

Kim Jae-young – Jung Hyun-tae

Jung Da-sol – Joo Hye-ri

Lee Kan-hee – Kim Ae-ryung

Kim Jong-goo – Cha Dae-bok

Park Shin-woon – Jang Woo-jin,

Nam Ki-ae – Jo Mi-hee

Joo Sang-hyuk – Dong Goo,

Kim Si-young – Wang Bok-ja

Im Do-yoon – Kang Je-ni

Lee Hae-in – Jang Eun-bi

Baek Seung-heon – Lee Shin-hwa

RECENSIONI

