testi ost – CHAINSAW MAN

Isogu zattou mo karuku crack na shitenItemo naitemo tatenu flat na shitenHazumu kodou wa kizamu clap nashi deWasuretai hodo okoru chain mawashite

Subete wo kakikeshite engine on

Shita narashi ima

Sabitsuke kuroku

CHAINSAW BLOOD

Chi ga tagite mou nitatte mou

Yamerenai

Kudaki kittemo ugattemo yamanu

Hu Hu Hu Hu

Tell me why cry ?

Tell me why… ?

CHAINSAW BLOOD

Chi ga tagitte mou nitatte mou

Tomarenai

Chi wo kurau tabi akumu mata

Yogiru

Hu Hu Hu Hu

Tell me why cry… ?

Tell me why… you grinning ?

Mousou ni okasareta

Unou sousa funou kinou no sousai hou ni

Tsukatta ai no te !

Hai hai

Warakashita bad na scheme wo kutte shimau shinshi

Fuwaa to tachikurami kotoba wo yuushi

“CHAINSAW is tsukaeru ai no te”

“A ? Nan datte ?”

Mieru zattou wa karuku crack na shiten

Itemo naitemo tatenu flat na shiten

Hazumu kodou wa yugamu clean tone de

Wasuretai kara hayaku chain mawashite

Subete wo kakikeshite engine on

Hagishiri de, hora

Yakitsuku akaku

CHAINSAW BLOOD

Chi ga tagitte mou nitate mou

Yamerenai

Kudaki kittemo ugattemo yamanu

Hu Hu Hu Hu

Tell me why cry ?

Tell me why… ?

CHAINSAW BLOOD

Chi ga tagitte mou nitatte mou

Tomarenai

Chi wo kurau tabi akumu mata

Yogiru

Hu Hu Hu Hu

Tell me why cry… ?

Tell me why…

Todoroita bad news

Heiwa mokuromu akuma no party de

Katamuku engine kakinarashita

CHAINSAW BLOOD

Chi ga tagitte mou nitatte mou

Yame renai

Kudaki kittemo ugattemo yamanu

Hu Hu Hu Hu

Tell me why cry ?

Tell me why… ?

CHAINSAW BLOOD

Chi ga tagitte mou nitatte mou

Tomarenai

Chi wo kurau tabi akumu mata

Yogiru

Hu Hu Hu Hu

Tell me why cry… ?

Tell me why… you grinning ?