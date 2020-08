testi sigle ost – DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA

Kanashimi ni torawaretaku wa naiUtsumuita basho ni namida wo otoshite yukitakunai

Unmei wo furihodoite

Hashiridaseru hazu nan da

Negai wa kanau hazu nan da

Tatakitsubuse kinou no kattou

Cry for the future from the edge of darkness

Mukaikaze wo nottotte arashi no saki wa mienakutatte

Mou michi wa erabenai kachinokore

Mayoi wa itsumo aijou to ikari wo hakari ni kakeru

Saa tachiagarun da mou ichido

Ima, kimi wa sono yaiba wo

Doko e furiorosu?

Yasashisa to nareaitaku wa nai

Te ga todoitatte sukueru mono wa sonna ookunai

Ashi wo mae ni ugokasun da

Hi no ataru basho ni kitto

Tadoritsukeru hazu nan da

Waraiaeru hazu nan da

Bokura wa susumu yami wo kudaite

Cry for the future from the edge of darkness

Nani wo sakebi naitatte

Yodonda sekai no nageki ni somaru

Mou kaerenai, ai no haru

Kioku ga fubuki ni kooru nakushita mono wa

Nee, modoranain da nani hitotsu

Nagesutetai to omotteita yowasa datte

Kimi no te wo hanasanai

Saigo no kusari ni natteita

Cry for the future from the edge of darkness

Hashiri tsuzukerun da tte

Arashi no saki wa mienakutatte

Mou michi wa erabenai, kachinokore!

Mayoi wa kimi no kanjou ni jiyuu to iu itami wo fureru

Saa, tachiagarun da nando demo

Ima kimi ga yuku daichi ni

Yuki wa furitsumoru

Tada shiroi mirai