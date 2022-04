uscite ANIME HOME VIDEO e CINEMA – APRILE 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

APRILE 2022

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT – Novità del mese!

film d’animazione – 4-5-6 APRILE 2022 – elenco sale.

DINYT

Neon Genesis Evangelion – The Complete Series & Movies – Novità del mese!

Cofanetto o in Dvd o in Bluray (7 Blu-Ray o 7 Dvd)

Inuyasha – Season 05-06 (Eps. 111-167) – Novità del mese!

Cofanetto o in Dvd o in Bluray (6 Blu-Ray o 8 Dvd)

YAMATO VIDEO / ANIME FACTORY

Il Fantastico Mondo Di Paul – Novità del mese!

Box con l’intera serie tv (6 Blu-ray o 8 Dvd)

Violet Evergarden: Il film – Novità del mese!

Esclusiva Fan Factory Limited Edition

Karas – Novità del mese!

Box con l’intera serie

Hurricane Polymar: Holy Blood – Novità del mese!

Box con l’intera serie

Mimì e la Nazionale di Pallavolo – Vol. 4

Dvd o Bluray