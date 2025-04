5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: APRILE 2025

KAIJU NO. 8: MISSION RECON

Un film di Tomomi Kamiya, Shigeyuki Miya, Hirotaka Mori – Uscita 14 aprile 2025 – Distribuzione Crunchyroll, Sony Pictures Italia – Film d’animazione relativo all’anime “Kaiju no.8”.

A SNAKE OF JUNE – UN SERPENTE DI GIUGNO

Un film di Shin’ya Tsukamoto – Uscita 14 aprile 2025 – Distribuzione Cat People

TETSUO

Un film di Shin’ya Tsukamoto – Uscita 7 aprile 2025 – Distribuzione Cat People

TETSUO II: BODY HAMMER

Un film di Shin’ya Tsukamoto – Uscita 14 aprile 2025 – Distribuzione Cat People.

VITAL – AUTOPSIA DI UN AMORE

Un film di Shin’ya Tsukamoto – Uscita 14 aprile 2025 – Distribuzione Cat People.

CURE

Un film di Kiyoshi Kurosawa – Uscita 3 aprile 2025 – Distribuzione Double Line

ZAN – KILLING

Un film di Shin’ya Tsukamoto – Uscita 14 aprile 2025 – Distribuzione Cat People

TOKYO FIST

Un film di Shin’ya Tsukamoto – Uscita 14 aprile 2025 – Distribuzione Cat People

CLOUD

Un film di Kiyoshi Kurosawa – Uscita 17 aprile 2025 – Distribuzione Filmclub Distribuzione

KOTOKO

Un film di Shin’ya Tsukamoto – Uscita 14 aprile 2025 – Distribuzione Cat People

BULLET BALLET

Un film di Shin’ya Tsukamoto – Uscita 14 aprile 2025 – Distribuzione Cat People

APRIL COME SHE WILL

Un film di Tomokazu Yamada – Uscita 28 aprile 2025 – Distribuzione Adler Entertainment

YOUR EYES TELL

Un film di Takahiro Miki – Uscita 7 aprile 2025 – Distribuzione Adler Entertainment

DINYT

Demon Slayer – Limited Edition Box 06 – L’Allenamento Dei Pilastri (Eps 01-08)

Cofanetto Blu-Ray o Dvd o 4K

YAMATO VIDEO

L’Uomo Tigre – Il Campione – Box 1

Dvd o Bluray

I Cavalieri Dello Zodiaco – The Lost Canvas

Box di 4 Blu-ray o Dvd

ANIME FACTORY

Spy x Family – Stagione 1

I 20 episodi che compongono la serie completa sono raccolti in un Box con o 4 dischi DVD o 4 Blu-ray.

To Your Eternity – Stagione 1

I 20 episodi che compongono la serie completa sono raccolti in un Box con o 3 dischi DVD o 3 Blu-ray.