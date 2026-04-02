ANIME HOME VIDEO e CINEMA: APRILE 26

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: APRILE 2026

A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editriciOgni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

EXIT 8
Film – Giappone 2025 – Un film di Genki Kawamura. – Uscita 23 aprile 2026 – Distribuzione Adler Entertainment.

KOKUHO – IL MAESTRO DI KABUKI
Film – Giappone 2025 – Durata 174 Minuti – Un film di Sang-il Lee – Uscita 30 aprile 2026 – Distribuzione Tucker Film.

THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME – IL FILM – LE LACRIME DEL MARE AZZURRO
Film d’animazione – Giappone 2026 – Un film di Yasuhito Kikuchi – Uscita 30 aprile 2026 – Distribuzione Crunchyroll.

DINYT

My Hero Academia – Stagione 6 – The Complete Series (Eps. 114-138)
Dvd o Bluray

YAMATO VIDEO

Lupin III – La Terza Serie – Parte 1
Cofanetto, 6 Dvd o 6 Blu-ray

ANIME FACTORY

Lupin The IIIRD – Zenigata e i due Lupin
Dvd, Bluray, anche in versione limited

Lupin The IIIRD – The Movie – La Stirpe Immortale
Dvd, Bluray, anche in versione limited

UNIVERSAL PICTURES

Tokyo Godfathers
DVD, Blu-ray o Steelbook Edition

