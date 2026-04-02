ANIME HOME VIDEO e CINEMA: APRILE 26

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: APRILE 2026
A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).
EXIT 8
Film – Giappone 2025 – Un film di Genki Kawamura. – Uscita 23 aprile 2026 – Distribuzione Adler Entertainment.
KOKUHO – IL MAESTRO DI KABUKI
Film – Giappone 2025 – Durata 174 Minuti – Un film di Sang-il Lee – Uscita 30 aprile 2026 – Distribuzione Tucker Film.
THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME – IL FILM – LE LACRIME DEL MARE AZZURRO
Film d’animazione – Giappone 2026 – Un film di Yasuhito Kikuchi – Uscita 30 aprile 2026 – Distribuzione Crunchyroll.
DINYT
My Hero Academia – Stagione 6 – The Complete Series (Eps. 114-138)
Dvd o Bluray
YAMATO VIDEO
Lupin III – La Terza Serie – Parte 1
Cofanetto, 6 Dvd o 6 Blu-ray
ANIME FACTORY
Lupin The IIIRD – Zenigata e i due Lupin
Dvd, Bluray, anche in versione limited
Lupin The IIIRD – The Movie – La Stirpe Immortale
Dvd, Bluray, anche in versione limited
UNIVERSAL PICTURES
Tokyo Godfathers
DVD, Blu-ray o Steelbook Edition