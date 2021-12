uscite ANIME in HOME VIDEO e CINEMA – DICEMBRE 2021

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

DICEMBRE 2021

DIGIMON ADVENTURE: LAST EVOLUTION KIZUNA

film d’animazione di Tomohisa Taguchi (Giappone). In proiezione nei cinema italiani come evento speciale dal 09 al 15 Dicembre.

DINYT

Neon Genesis Evangelion – Ultimate Edition Box-Set – Novità del mese!

Box di Bluray o Dvd con la serie tv, prima trilogia di film e vari extra. Edizione limitata.

Conan il ragazzo del futuro – The Complete Series – Novità del mese!

Box di 4 Bluray o 4 Dvd

My Hero Academia – Stagione 04 The Complete Series – Novità del mese!

Box Set (tutti gli episodi+2 Oav) (4 Blu-Ray o Dvd)

YAMATO VIDEO / ANIME FACTORY

JOSÉE, LA TIGRE E I PESCI – Novità del mese!

Blu-ray o Dvd – o Ultralimited Edition Bluray

EARWIG E LA STREGA – Novità del mese!

Blu-ray o Dvd

DORAEMON: NOBITA IL NUOVO DINOSAURO – Novità del mese!

Blu-ray o Dvd

MIMÌ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – VOLUME 2

4 Blu-ray o Dvd – edizione integrale