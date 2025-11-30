ANIME HOME VIDEO e CINEMA: DICEMBRE 25

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: DICEMBRE 2025

L’UOVO DELL’ANGELO

Film d’animazione di Mamoru Oshii. Uscita 4 dicembre 2025. Distribuzione Lucky Red.

MEMORIES

Film d’animazione di Katsuhiro Otomo, Koji Morimoto, Tensai Okamura. Uscita 8 dicembre 2025. Distribuzione Adler Entertainment, Dynit.

JUJUTSU KAISEN – ESECUZIONE

Film d’animazione di Shouta Goshozono. Uscita 8 dicembre 2025. Distribuzione Eagle Pictures, Crunchyroll.

LUPIN THE IIIRD – THE MOVIE – LA STIRPE IMMORTALE

Film d’animazione di Takeshi Koike. Uscita 11 dicembre 2025. Distribuzione Anime Factory.

DINYT

Dragon Ball Z Box 11 (Eps.200-223)

Collector’s Edition Box Set – Data di uscita: 10 dicembre 2025.

Dragon Ball Z Box 12 (Eps.224-247)

Collector’s Edition Box Set – Data di uscita: 10 dicembre 2025.

L’Attacco dei Giganti – The Complete Final Season

Collector’s Edition, Steelbook Edition – Data di uscita: 8 dicembre 2025.

YAMATO VIDEO

I Cinque Samurai – Pt 2

Box con o 5 Dvd o 3 Bd – Data di uscita: 4 dicembre 2025.

ANIME FACTORY

Cyberpunk: Edgerunners

Serie completa in DVD e Blu-ray – Tutti i 10 episodi che compongono la serie sono raccolti in cofanetto, Dvd o Blu-ray, anche in versione Limited – Data di uscita: 11 dicembre 2025.