uscite ANIME HOME VIDEO e CINEMA – FEBBRAIO 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

Vedi anche: Elenco case editrici di Manga/Anime.

FEBBRAIO 2022

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE: ARIA OF A STARLESS NIGHT – Novità del mese!

In proiezione nei cinema italiani come evento speciale il 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2022.

DINYT

L’Attacco dei Giganti 4: The Final Season Box 1 – Novità del mese!

Box di Bluray o Dvd (Eps. 01-16)

Bleach – Arc 2: The Entry – Novità del mese!

Box di Bluray o Dvd con la seconda stagione completa (Eps. 21-41)

Inuyasha – Season 03-04 – Novità del mese!

Box di Bluray o Dvd con la terza e quarta stagione complete (Eps. 55-110)

YAMATO VIDEO / ANIME FACTORY

Doraemon – Il Film 2 – Novità del mese!

esclusiva sito FanFactory

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna – Novità del mese!

Box 3 DVD o 2 Blu-ray – edizione limitata con booklet e card da collezione

Lamù – La Ragazza dello Spazio – OAV COLLECTION – Novità del mese!

Box 2 Blu-ray + 2 Card