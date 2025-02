5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: FEBBRAIO 2025

Let Me Eat Your Pancreas

Regista: Sho Tsukikawa – Paese: Giappone – Durata: 115 min – Data di uscita: 03 febbraio 2025 – Distribuzione: I Love Japan (Adler Entertainment in collaborazione con Dynit) – Live Action di “Voglio mangiare il tuo pancreas”

L’Attacco dei Giganti – Il Film

Regista: Tetsuro Araki – Paese: Giappone – Durata: 240 min – Data di uscita: 10 febbraio 2025 – Distribuzione: I Love Japan (Adler Entertainment in collaborazione con Dynit) – Animazione

Hello! Spank. Le pene d’amore di Spank

Regista: Shigetsuku Yoshida – Paese: Giappone – Durata: 95 min – Data di uscita: 13 febbraio 2025 – Distribuzione: Nexo Studios – Animazione

Paprika – Sognando un sogno

Regista: Satoshi Kon – Paese: Giappone – Durata: 90 min – Data di uscita: 17 febbraio 2025 – Distribuzione: Nexo Studios – Animazione

I Colori dell’Anima – The Colors Within

Regista: Naoko Yamada – Paese: Giappone – Durata: 100 min – Data di uscita: 24 febbraio 2025 – Distribuzione: Anime Factory di Plaion Pictures – Animazione

DINYT

Star Blazers (Space Battleship Yamato) TV Box (Eps.01-26)

Cofanetto Blu-Ray o Dvd

Mobile Suit Gundam – The Complete Series

Cofanetto 6 Dvd – (Eps.01-42)

I Figli del mare

Cofanetto Blu-Ray o Dvd

YAMATO VIDEO

Chainsaw Man – Serie completa

Box Dvd o Bluray

ANIME FACTORY

Dragon Ball Super: Super Hero – 4K UHD

Bluray 4K