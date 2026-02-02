ANIME HOME VIDEO e CINEMA: FEBBRAIO 26

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: FEBBRAIO 2026

THE DANGERS IN MY HEART – THE MOVIE

Un film animato di Hiroaki Akagi, Dali Chen. Uscita 26 febbraio 2026. Distribuzione Eagle Pictures.

CONAN – IL RAGAZZO DEL FUTURO

Una serie di Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Keiji Hayakawa. Uscita solo il 9, 10 e 11 febbraio 2026. Distribuzione Adler Entertainment – si tratta di un montaggio degli episodi finali in 4K rimasterizzato.

SCARLET

Un film di Mamoru Hosoda. Uscita 19 febbraio 2026. Distribuzione Eagle Pictures.

DINYT

(nessuna uscita annunciata per questo mese)

YAMATO VIDEO

Lupin III – La Seconda Serie – Vol 1

Cofanetto, Dvd o Blu-ray – Data di uscita: 26 febbraio 2026

Lupin III – La Seconda Serie – Vol 2

Cofanetto, Dvd o Blu-ray – Data di uscita: 26 febbraio 2026

Lupin III – La Seconda Serie – Vol 3

Cofanetto, Dvd o Blu-ray – Data di uscita: 26 febbraio 2026

Hello! Spank – Il Film – Le Pene D’Amore Di Spank

Combo (Dvd + Bd) – Data di uscita: 13 febbraio 2026

ANIME FACTORY

Frieren – Oltre La Fine Del Viaggio Parte 2

Cofanetto, Dvd o Blu-ray anche in versione Limited – Data di uscita: 23 febbraio 2026

Spy x Family Code: White

Dvd o Blu-ray – Data di uscita: 23 febbraio 2026

Haikyu!! Battaglia all’ultimo rifiuto

Dvd o Blu-ray – Data di uscita: 23 febbraio 2026