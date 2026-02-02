ANIME HOME VIDEO e CINEMA: FEBBRAIO 26

A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).
ANIME HOME VIDEO e CINEMA: FEBBRAIO 2026
THE DANGERS IN MY HEART – THE MOVIE
Un film animato di Hiroaki Akagi, Dali Chen. Uscita 26 febbraio 2026. Distribuzione Eagle Pictures.
CONAN – IL RAGAZZO DEL FUTURO
Una serie di Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Keiji Hayakawa. Uscita solo il 9, 10 e 11 febbraio 2026. Distribuzione Adler Entertainment – si tratta di un montaggio degli episodi finali in 4K rimasterizzato.
SCARLET
Un film di Mamoru Hosoda. Uscita 19 febbraio 2026. Distribuzione Eagle Pictures.
DINYT
(nessuna uscita annunciata per questo mese)
YAMATO VIDEO
Lupin III – La Seconda Serie – Vol 1
Cofanetto, Dvd o Blu-ray – Data di uscita: 26 febbraio 2026
Lupin III – La Seconda Serie – Vol 2
Cofanetto, Dvd o Blu-ray – Data di uscita: 26 febbraio 2026
Lupin III – La Seconda Serie – Vol 3
Cofanetto, Dvd o Blu-ray – Data di uscita: 26 febbraio 2026
Hello! Spank – Il Film – Le Pene D’Amore Di Spank
Combo (Dvd + Bd) – Data di uscita: 13 febbraio 2026
ANIME FACTORY
Frieren – Oltre La Fine Del Viaggio Parte 2
Cofanetto, Dvd o Blu-ray anche in versione Limited – Data di uscita: 23 febbraio 2026
Spy x Family Code: White
Dvd o Blu-ray – Data di uscita: 23 febbraio 2026
Haikyu!! Battaglia all’ultimo rifiuto
Dvd o Blu-ray – Data di uscita: 23 febbraio 2026