uscite ANIME in HOME VIDEO e CINEMA – Gennaio 2021

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

GENNAIO 2021

(nessun anime al cinema questo mese)

DINYT

Case File N.221: Kabukicho – The Compl.Series – Novità del mese!

Box con 4 Dvd o 4 Bluray – serie completa (Eps 01-24+Oav)

Mobile Suit Gundam – The Origin Vi – Rise Of The Red Comet – Novità del mese!

Dvd o Bluray

YAMATO VIDEO / ANIME FACTORY

Lamù: La Serie TV – Volume 2

Cofanetto con 8 Dvd

Doraemon – Il Film: Nobita E L’Isola Del Tesoro – Novità del mese!

Dvd o Bluray

