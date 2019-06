Uscite ANIME in DVD/BLURAY – Giugno 2019

A cura di Fujiko89 e Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– DINYT –

26 giugno

I Bambini Che Inseguono Le Stelle – Novità del mese!

disponibile in Dvd e Blu-ray

My Hero Academia – Stagione 02 – Box 02

disponibile in Dvd e Blu-ray

Penguin Highway – Novità del mese!

disponibile in Dvd e Blu-ray

Sword Art Online III Alicization – Limited Edition Box #01 (Eps.01-12) – Novità del mese!

disponibile in Dvd e Blu-ray

– YAMATO VIDEO –

20 giugno

Capitan Harlock – La Serie Completa – Novità del mese!

disponibile in Dvd

– KOCH MEDIA –

20 giugno

Dragon Ball Super: Broly – Il Film – Novità del mese!

disponibile in Dvd e Blu-ray – e in Steelbook in Edizione Limitata, o con Slipcase lenticolare