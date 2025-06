5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: GIUGNO 2025

SPIRIT WORLD – LA FESTA DELLE LANTERNE

Film – Giappone, Francia, Singapore – Un film di Eric Khoo – Distribuzione Europictures

ADO – SPECIAL LIVE SHINZOU AL CINEMA

Concerto di Ado a Tokyo – Distribuzione Nexo Studios

BORUTO – NARUTO THE MOVIE

Film d’animazione – di Toshiyuki Tsuru – Distribuzione Nexo Studios

DINYT

She And Her Cat: Everything Flows

Bluray, Dvd o Bluray Limited Edition

Dragon Ball Z Limited BOX-Set 1

Box con 21 Blu-ray (Eps.1-138)

YAMATO VIDEO

Chobin – Il Principe Stellare

Box 5 Dvd

Ken Il Guerriero 2 – Parte 1

Box 5 Dvd

Fire Force – Stagione 2

Bxo 3 Bd

Il Conte Di Montecristo

Box 6 Dvd

ANIME FACTORY

Mind Game

Bluray, Dvd o Bluray Limited Edition

I Colori Dell’Anima – The Colors Within

Bluray, Dvd o Bluray Limited Edition