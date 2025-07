5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: LUGLIO 2025

(nessun film d’animazione al cinema questo mese)

DINYT

She And Her Cat: Everything Flows

Dvd o Bluray – anche in versione limited

Jujutsu Kaisen 0

Dvd o Bluray – anche in versione limited

Dragon Ball Z Box 2

Box, Episodi 21-40

Dragon Ball Z Box 3

Box, Episodi 41-60

YAMATO VIDEO

Romeo X Juliet

Box con la serie completa

Ken Il Guerriero 2 – Parte 2

Box con 5 Dvd

Tutor Hitman Reborn! – Stagione 1

Box con 5 Dvd con tutta la prima stagione

ANIME FACTORY

To Your Eternity – Stagione 2

I 20 episodi che compongono la serie completa sono raccolti in Box con 3 dischi Dvd o in un cofanetto da collezione Limited 3 Blu-ray

EAGLE PICTURES

Paprika, sognando un sogno

Dvd o Bluray – anche in versione limited