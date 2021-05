uscite ANIME in HOME VIDEO – Maggio 2021

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

Vedi anche: Elenco case editrici di Manga/Anime.

MAGGIO 2021

(nessun anime al cinema questo mese)

DINYT

Sword Art Online Alicization – War Of Underworld – Box 03

Box con 3 Dvd o 3 Bluray

Conan, Il Ragazzo Del Futuro – Ultimate Edition Box – Novità del mese!

Box con 7 Blu-Ray+2 LP+Art Book+Paper Toy+Card Set+Poster

Demon Slayer – The Comp.Series – Novità del mese!

Box 4 Dvd o Box 4 Bluray (Ep.1-26)

Case File N.221: Kabukicho – The Compl.Series – Novità del mese!

Box 4 Dvd o 4 Bluray (Eps 01-24+Oav serie completa)

Made In Abyss – Lim.Edit. – Novità del mese!

Box 3 Dvd o 3 Bluray (Ep.1-13)

Promare – Novità del mese!

edizione standard – Dvd o Bluray

Goblin Slayer The Movie: Goblin’S Crown – Novità del mese!

Dvd o Bluray

Mobile Suit Gundam – The Origin VI – Rise Of The Red Comet – Novità del mese!

Edizione Standard

YAMATO VIDEO / ANIME FACTORY

Lamù – La Serie TV Vol.4 (Limited Edition)

Box con 8 Blu-ray o 8 Dvd

Captain Tsubasa Vol.5

2 Blu-ray o 2 Dvd