In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: MAGGIO 2025

(niente anime in uscita al cinema questo mese)

DINYT

Demon Slayer – Limited Edition Box 06 – L’Allenamento Dei Pilastri (Eps 01-08)

Cofanetto Blu-Ray o Dvd o 4K

YAMATO VIDEO

Lupin III – Tv Movie Coll. “2004 – 2006”

Box 3 Bluray o Dvd – il cofanetto contiene i seguenti film: “TUTTI I TESORI DEL MONDO” – “LE TATTICHE DEGLI ANGELI” – “LA LACRIMA DELLA DEA”

Magica Magica Emi – Orchestra Di Cicale

Dvd

ANIME FACTORY

Dragon Ball Film Collection

La raccolta integrale ed esclusiva di tutti i film classici di DRAGON BALL in un’edizione speciale Blu-ray o Dvd con sottotitoli fedeli ai dialoghi originali e, per la prima volta, nuovi materiali HD. – Il cofanetto contiene: Dragon Ball – La leggenda del drago Shenron, Dragon Ball – La bella addormentata nel castello dei misteri, Dragon Ball – Il torneo di Miifan, Dragon Ball – La nascita degli eroi, Dragon Ball Z – La vendetta divina, Dragon Ball Z – Il più forte del mondo, Dragon Ball Z – La grande battaglia per il destino del mondo, Dragon Ball Z – La sfida dei guerrieri invincibili, Dragon Ball Z – Il destino dei Saiyan, Dragon Ball Z – L’invasione di Neo Namecc, Dragon Ball Z – I tre Super Saiyan, Dragon Ball Z – Il Super Saiyan della leggenda, Dragon Ball Z – La minaccia del demone malvagio, Dragon Ball Z – Sfida alla leggenda, Dragon Ball Z – L’irriducibile bio-combattente, Dragon Ball Z – Il diabolico guerriero degli inferi, Dragon Ball Z – L’eroe del pianeta Conuts, Dragon Ball Z – Le origini del mito, Dragon Ball Z – La storia di Trunks, Dragon Ball GT – L’ultima battaglia

EAGLE PICTURES

La Principessa Zaffiro Vol.2

5 Dvd

Metropolis

Combo box Dvd + Bd