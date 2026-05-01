ANIME HOME VIDEO e CINEMA: MAGGIO 26

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: MAGGIO 2026
A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).
MILLENNIUM ACTRESS
Film d’animazione di Satoshi Kon. Uscita 11 maggio 2026. Distribuzione Anime Factory.
DINYT
Anna Dai Capelli Rossi
Bluray Collector’s Edition
Akira
Dvd, Bluray, 4K Ultra Hd
Bleach: Thousand-Year Blood War Part 3 – The Conflict
Eps.27-40 – Dvd o Bluray
My Hero Academia – Stagione 6 The Complete Series
Eps. 114-138 – Dvd o Bluray
YAMATO VIDEO
Il Fiuto Di Sherlock Holmes
Cofanetto, 3 Dvd o 6 Blu-ray
Nadia – Il Mistero Della Pietra Azzurra
Cofanetto, 6 Dvd o 6 Blu-ray
ANIME FACTORY
Lupin The IIIrd – Ishikawa Goemon Getto di Sangue
Dvd, Bluray, anche in versione limited
Lupin The IIIrd – La Lapide di Jigen Daisuke
Dvd, Bluray, anche in versione limited
Lupin The IIIrd – La Bugia di Mine Fujiko
Dvd, Bluray, anche in versione limited
SONY
Scarlet
DVD, Blu-ray, 4K o Steelbook Edition