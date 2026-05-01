ANIME HOME VIDEO e CINEMA: MAGGIO 26

Evidenza1 Uscite Mensili

Condividi:

Share on Pinterest Share on Reddit Share on WhatsApp Share on Telegram
5 1 Vota
Vota l'opera (solo registrati)

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: MAGGIO 2026

A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editriciOgni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

MILLENNIUM ACTRESS
Film d’animazione di Satoshi Kon. Uscita 11 maggio 2026. Distribuzione Anime Factory.

DINYT

Anna Dai Capelli Rossi
Bluray Collector’s Edition

Akira
Dvd, Bluray, 4K Ultra Hd

Bleach: Thousand-Year Blood War Part 3 – The Conflict
Eps.27-40 – Dvd o Bluray

My Hero Academia – Stagione 6 The Complete Series
Eps. 114-138 – Dvd o Bluray

YAMATO VIDEO

Il Fiuto Di Sherlock Holmes
Cofanetto, 3 Dvd o 6 Blu-ray

Nadia – Il Mistero Della Pietra Azzurra
Cofanetto, 6 Dvd o 6 Blu-ray

ANIME FACTORY

Lupin The IIIrd – Ishikawa Goemon Getto di Sangue
Dvd, Bluray, anche in versione limited

Lupin The IIIrd – La Lapide di Jigen Daisuke
Dvd, Bluray, anche in versione limited

Lupin The IIIrd – La Bugia di Mine Fujiko
Dvd, Bluray, anche in versione limited

SONY

Scarlet 
DVD, Blu-ray, 4K o Steelbook Edition

0 Commenti
Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
0
Lascia una recensione!x