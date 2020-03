uscite ANIME in DVD/BLURAY – Marzo 2020

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– DINYT –

25 marzo

Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas – Novità del mese!

Dvd o Bluray

I Figli Del Mare – Novità del mese!

Dvd o Bluray

– YAMATO VIDEO / KOCH MEDIA / ANIME FACTORY –

19 marzo

One Piece: Stampede – Il Film – Novità del mese!

disponibile in Dvd o Bluray, o anche in edizione limitata

Carletto Il Principe Dei Mostri – Prima Parte – Novità del mese!

Box con 8 Dvd

Lupin III – La Seconda Serie Vol.1 – Novità del mese!

Box con 10 Dvd