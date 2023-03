uscite ANIME HOME VIDEO e CINEMA – MARZO 2023

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – VERSO IL VILLAGGIO DEI FORGIATORI DI KATANA – Novità del mese!

film d’animazione – Da giovedì 2 marzo al cinema – solo versione con audio giapponese e sottotitoli in italiano

AKIRA – Novità del mese!

film d’animazione – L’appuntamento è per il 14 marzo (proiezioni in lingua originale con sottotitoli) e il 15 marzo (proiezioni in versione doppiata in italiano), e per la prima volta in 4K

DINYT

Jujutsu Kaisen 0 – Novità del mese!

Dvd o Bluray – disponibile anche la Limited Steelbook

Heidi – Novità del mese!

Box-Set (Eps.01-52) di o 6 Blu-Ray o 8 Dvd

Hunter X Hunter Box 2 – Area Celeste+York Nuova

(Eps.27-58) – cofanetto 5 Dvd o 5 Bluray

Bleach – Arc 9: The New Captain Shusuke Amagai

Cofanetto (Eps 168-189)

Fate/Stay Night – Heaven’S Feel 2. Lost Butterfly – Novità del mese!

film d’animazione – Blu-Ray o Dvd

YAMATO VIDEO

Lupin III – Le Profezie Di Nostradamus – Novità del mese!

Combo (Bd + Dvd)

ANIME FACTORY

One Piece Film: Red – Novità del mese!

Dvd o Bluray – disponibile anche la Limited (Steelbook Blu-ray + 6 cards)