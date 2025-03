5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: MARZO 2025

Attack On Titan: The Last Attack

Regista: Yuichiro Hayashi – Genere: Animazione – Paese: Giappone – Durata: 145 min – Data di uscita: 03 marzo 2025 – Distribuzione: Sony Pictures Italia, Crunchyroll, Eagle Pictures

Il film racchiude gli ultimi due episodi della serie tv (perciò il finale della saga) de “L’Attacco dei Giganti”.

Dragon Ball Z – La battaglia degli dei

Regista: Masahiro Hosoda – Genere: Animazione – Paese: Giappone – Durata: 85 min – Data di uscita: 17 marzo 2025 – Distribuzione: Nexo Studios

Il 16 marzo si terrà un’anteprima, dove il film sarà proposto in lingua originale giapponese con sottotitoli in italiano: sarà la versione estesa da 105 minuti con 20 minuti di scene inedite. Gli altri giorni, invece, sarà proiettata la versione doppiata da 85 minuti.

PROPHECY

film italiano tratto dal manga “Prophecy” – Dal 24 al 26 Marzo al cinema – Regista: Jacopo Rondinelli – Distribuzione: Nexo Studios

DINYT

Demon Slayer – Limited Edition Box 06 – L’Allenamento Dei Pilastri (Eps 01-08)

Cofanetto Blu-Ray o Dvd o 4K

YAMATO VIDEO

Lupin III – La Pietra Della Saggezza

Dvd o Bluray o 4K – disponibile anche in versione limitata con una action figure di Fujiko

ANIME FACTORY

La Nostra Alba – Break Of Dawn

Dvd o Bluray o 4K

EAGLE

Ghost In The Shell – “4Kult ” 30 Anni Edition

Nuova edizione restaurata, limited edition. IL COFANETTO CONTIENE: – 4K Ghost in the Shell – BD Ghost in the Shell – BD Ghost in the Shell 2.0 – DVD Ghost in the Shell – DVD Ghost in the Shell Solid State Society – Booklet – 1 Poster – 6 Card

AMAZON

Il Signore degli Anelli – La Guerra dei Rohirrim

Dvd o Bluray o 4K