ANIME HOME VIDEO e CINEMA: NOVEMBRE 25

Evidenza1 Uscite Mensili

A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editriciOgni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: NOVEMBRE 2025

TOKYO GODFATHERS
Animazione, Giappone 2004. Un film di Satoshi Kon. Uscita 24 novembre 2025. Distribuzione Nexo Studios.

DINYT

Dragon Ball Z Box 09 (Eps.160-180)
Collector’s Edition Box Set

Dragon Ball Z Box 10 (Eps.181-199)
Collector’s Edition Box Set

YAMATO VIDEO

I Cinque Samurai – Pt 1
Box con o 5 Dvd o 3 Bd

ANIME FACTORY

Ranking of Kings
Serie completa in DVD e Blu-ray – Tutti i 23 episodi che compongono la serie sono raccolti in cofanetto con o 4 dischi DVD o 4 Blu-ray, anche in versione Limited

