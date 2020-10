uscite ANIME in HOME VIDEO e CINEMA – Ottobre 2020

A cura di Marichan.

OTTOBRE 2020

(nessun anime al cinema questo mese)

DINYT

Weathering With You – Novità del mese!

disponibile o in Collector’S Edition (2 Blu-Ray+Dvd+Cd+Gadget), o in edizione singola in Dvd/Bluray

Demon Slayer – Limited Edition BOX 02 – Novità del mese!

(Eps.14-26) 3 Blu-ray o 3 Dvd

Ride Your Wave – Novità del mese!

disponibile in Dvd o Bluray

YAMATO VIDEO /KOCH MEDIA /ANIME FACTORY

Lupin III The First – Novità del mese!

disponibile o in Edizione Limitata (Blu-ray + Booklet + 6 Card), o in edizione singola in Dvd/Bluray

Lamù – Beautiful Dreamer – Novità del mese!

disponibile o in Edizione Limitata (Blu-Ray + 2 Card), o in edizione singola in Dvd/Bluray

Anche Se Il Mondo Finisse Domani – The Relative Worlds – Novità del mese!

disponibile o in Edizione Limitata (Blu-ray + Booklet + 6 Card), o in edizione singola in Dvd/Bluray

