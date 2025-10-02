5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: OTTOBRE 2025

METROPOLIS

Animazione, Giappone 2002. Durata 107 Minuti. Un film di Rintaro. Uscita 13 ottobre 2025. Distribuzione Nexo Studios.

CHAINSAW MAN – IL FILM: LA STORIA DI REZE

Animazione, Avventura, Azione. Giappone 2025. Un film di Tatsuya Yoshihara. Uscita 23 ottobre 2025. Distribuzione Eagle Pictures.

DINYT

L’Attacco Dei Giganti – Final Season The Complete Series

Box Eps. 01-30, Dvd o Bluray

Dragon Ball Z Limited 02 (Eps.139-291)

Collector’s Edition Box Set – Sette cofanetti raccolti in un Box da collezione (con apertura frontale magnetica) in edizione limitata e numerata

Dragon Ball Z Box 08 (Eps.139-159)

Box Set, Dvd o Bluray

ANIME FACTORY

Frieren: Oltre La Fine Del Viaggio – Parte 1

I 16 episodi che compongono la prima parte della serie sono raccolti in 3 dischi DVD e in un cofanetto da collezione Limited 2 Blu-ray.