uscite ANIME in DVD/BLURAY – Settembre 2019

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– DINYT –

25 settembre

My Hero Academia – The Movie – Two Heroes – Novità del mese!

Bluray o Dvd

– YAMATO VIDEO –

19 settembre

Gigi La Trottola- Volume 1 – Collector’s Edition – Novità del mese!

Box con 4 Dvd o 4 Bluray

Mazinga Z – Volume 1 – Novità del mese!

Collector’s Edition, Edizione Limitata – Bluray