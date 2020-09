uscite ANIME in HOME VIDEO e CINEMA – Settembre 2020

A cura di Marichan.

SETTEMBRE 2020

(nessun anime al cinema questo mese)

DINYT

Mobile Suit Gundam – Movie Trilogy – Novità del mese!

3 Blu-Ray – Contiene: Mobile Suit Gundam I, Mobile Suit Gundam II, Mobile Suit Gundam III.

Mobile Suit Z Gundam – Movie Trilogy – Novità del mese!

3 Blu-Ray – Contiene: Mobile Suit Z Gundam I – A New Translation: Eredi delle Stelle, Mobile Suit Z Gundam II – A New Translation: Amanti, Mobile Suit Z Gundam III – A New Translation: L’Amore fa Palpitare le Stelle.

Redline – Novità del mese!

Dvd o Blu-ray

YAMATO VIDEO /KOCH MEDIA /ANIME FACTORY

L’Organo Genocida – Novità del mese!

Dvd o Blu-ray

Anche Se Il Mondo Finisse Domani – The Relative Worlds – Novità del mese!

Edizione Limitata Dvd o Edizione Limitata Bluray

