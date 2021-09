uscite ANIME in HOME VIDEO e CINEMA – Settembre 2021

5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici.

SETTEMBRE 2021

DRIVE MY CAR

Film di Ryusuke Hamaguchi (Giappone) – 23 settembre 2021

DINYT

Made In Abyss The Movie: Dawn Of The Deep Soul – Novità del mese!

Edizione Limitata – Bluray o Dvd – film d’animazione

Inuyasha – Stagione 01-02 – Novità del mese!

(Eps 01-54) ( Box 6 Br ) (First Press) Box Set

One Punch Man – The Complete Series Box – Novità del mese!

(Eps 01-12) (3 Blu-Ray) (Box Set) (3 Blu Ray) Complete edition – Custodia plastica, Box Set

YAMATO VIDEO / ANIME FACTORY

Le Nuove Avventure Di Pinocchio – Novità del mese!

(Edizione Limitata 8 DVD) (Limited Edition) (8 DVD)

Bem Il Mostro Umano – Limited Edition – Novità del mese!

Box Set (Eps 01-26) (Box 4 Br o Dvd)

Lupin III – La Terza Serie Vol.1 – Novità del mese!

(6 Blu-ray) (Limited Edition) (6 Blu Ray o Dvd)

Arrivederci, Tyrano – Novità del mese!

film d’animazione – Bluray o Dvd