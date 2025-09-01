A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).
ANIME HOME VIDEO e CINEMA: SETTEMBRE 2025
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – IL CASTELLO DELL’INFINITO
1° film della trilogia con il finale dell’opera – Durata 110 Minuti – Film di Haruo Sotozaki – Uscita 11 settembre 2025 – Distribuzione Eagle Pictures.
DINYT
Heidi – serie completa
Box, Episodi (Eps.01-52) Dvd o Bluray
Dragon Ball Z Box 6
Box, Episodi 101 – 117
Dragon Ball Z Box 7
Box, Episodi 118 – 138
YAMATO VIDEO
Il Fiuto Di Sherlock Holmes – serie completa
Box con 5 Dvd
ANIME FACTORY
Doraemon – Il Film: Nobita E Il Racconto Del Mondo Della Pittura
Dvd o Bluray
Doraemon Il Film – Nobita E L’Utopia Celeste
Dvd o Bluray
Frieren: Oltre La Fine Del Viaggio – Parte 1
I 16 episodi che compongono la prima parte della serie sono raccolti in 3 dischi DVD e in un cofanetto da collezione Limited 2 Blu-ray.