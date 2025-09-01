5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan. In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

ANIME HOME VIDEO e CINEMA: SETTEMBRE 2025

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – IL CASTELLO DELL’INFINITO

1° film della trilogia con il finale dell’opera – Durata 110 Minuti – Film di Haruo Sotozaki – Uscita 11 settembre 2025 – Distribuzione Eagle Pictures.

DINYT

Heidi – serie completa

Box, Episodi (Eps.01-52) Dvd o Bluray

Dragon Ball Z Box 6

Box, Episodi 101 – 117

Dragon Ball Z Box 7

Box, Episodi 118 – 138

YAMATO VIDEO

Il Fiuto Di Sherlock Holmes – serie completa

Box con 5 Dvd

ANIME FACTORY

Doraemon – Il Film: Nobita E Il Racconto Del Mondo Della Pittura

Dvd o Bluray

Doraemon Il Film – Nobita E L’Utopia Celeste

Dvd o Bluray

Frieren: Oltre La Fine Del Viaggio – Parte 1

I 16 episodi che compongono la prima parte della serie sono raccolti in 3 dischi DVD e in un cofanetto da collezione Limited 2 Blu-ray.