Uscite MANGA e MANHWA – Agosto 2019

A cura di Fujiko89 e Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

1 agosto

WORLD TRIGGER N. 19

€ 4,30

MY LOVE STORY!! N. 9

€ 4,50

DR.STONE N. 6

€ 4,50

ONE PIECE N. 91

€ 4,30

7 agosto

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 3

€ 4,50

OUR LITTLE SISTER – DIARIO DI KAMAKURA n. 9 – ultimo numero!

€ 4,90

FAIRY GIRLS n. 3

€ 4,90

JAGAN n. 6

€ 5,90

P&ME – POLICEMAN AND ME n. 6

€ 4,50

NISEKOI n. 22

€ 4,30

REAL ACCOUNT n. 16

€ 4,30

21 agosto

GINTAMA n. 53

€ 4,90

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 2

€ 4,50

SUMMER TIME RENDERING n. 3

€ 5,90

HUNGRY MARIE n. 3

€ 4,50

YOTSUBA&! N. 2

€ 6,90

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 8

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI FREEZER n. 5

€ 6,90

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION n. 11

€ 5,50

HAIKYU!! n. 32

€ 4,30

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 9

€ 4,50

PERFECT WORLD n. 3

€ 4,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

1 agosto

Black Clover 18

€ 4,50

Black Clover 9

ristampa € 4,90

Naruto 26

ristampa € 4,90

L’attacco dei giganti – Birth of Rivaille 1

ristampa € 4,90

Blue Flag 3

€ 4,50

Bleach 7

ristampa € 4,90

L’Attacco dei Giganti – Colossal Edition 3

€ 25,00

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 18

ristampa € 4,90

Record of Grancrest War 5

€ 4,50

Devilsline 13

€ 4,90

Naruto 34

ristampa € 4,50

8 agosto

Ultramarine Magmell 2

€ 4,90

Kengan Ashura 1 – Novità del mese!

€ 2,00

I Cortili del Cuore 1

ristampa € 12,90

Hunter x Hunter 19

ristampa € 5,50

Saga of Tanya the Evil 11

€ 6,50

Origin 9

€ 4,90

Sono solo fantasie 3

€ 6,50

Sky Violation 19

€ 4,50

High school dxd 5

ristampa € 4,90

Fruits Basket 18

€ 5,50

Perfect Crime 9

€ 5,50

Ghost Inn – La locanda di Yuna 11

€ 4,50

Battle Royale 15

ristampa € 6,50

Domestic Girlfriend 11

€ 5,50

Bleach 71

ristampa € 4,90

Moriarty the Patriot 6

€ 4,50

22 agosto

Sankarea – Un amore di zombie 10

€ 4,50

Citrus 10

€ 7,00

Nana – Reloaded Edition 4

€ 6,50

L’Usuraio 26

€ 6,00

Sister Devil Storm 4

€ 6,50

Takane & Hana 10

€ 4,50

Beastars 6

€ 6,50

Nana & Kaoru 14

€ 5,50

Twin Star Exorcists 18

€ 4,90

29 agosto

Origin 1

ristampa € 4,90

Otaku Teacher 15

€ 6,00

Blue Exorcist 2

ristampa € 4,90

I Cavalieri dello Zodiaco Episode G Assassin 26

€ 4,50

Gunslinger Girl 1 – Novità del mese!

€ 7,00

Sister & Vampire 4

€ 6,50

Berserk – Il cavaliere del drago di fuoco – Novità del mese!

romanzo € 13,00

Vagabond Deluxe 33

ristampa € 7,00

Neon Genesis Evangelion 10

ristampa € 4,90

Tracce di Sangue 2

€ 7,00

Arpeggio of Blue Steel 16

€ 7,00

Death Note – Another Note

romanzo ristampa € 18,00

Ossa – Stand by me, my dear 5

€ 6,50

Soul Eater 16

ristampa € 4,90

Gleipnir 5

€ 6,50

I fiori del male 3

ristampa € 7,00

Vagabond Deluxe 4

ristampa € 7,00

Death Note – L change the World

romanzo ristampa € 18,00

Vampire Knight Memories 4

€ 7,00

Soul Eater 21

ristampa € 4,90

– J POP –

31 luglio

YARICHIN BITCH CLUB 3

di Ogeretsu Tanaka € 6,90

KASE & YAMADA 3

di Hiromi Takashima € 6,50

KAKEGURUI TWIN 7

di Homur Kawamoto, Kei Saiki € 6,90

MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 3

di Makoto Fukami, Seigo Tokiya, Naoya Tamura € 6,50

MONSTER GIRL 9 (di 14)

di Kazuki Funatsu € 6,00

ATOM: THE BEGINNING 9

di Macoto Tezka, Masami Yuki, Tetsuro Kasahara € 6,90

DEVILMAN SAGA 9

di Go Nagai € 7,50

KINGDOM 39

di Yasuhisa Hara € 6,90

LA CLINICA DELL’AMORE (di 5) – ultimo numero!

di Haruka Inui € 13,00

CYBORG 009 CONCLUSION – GOD’S WAR 2 (di 5)

di Shotaro Ishinomori, Joe Onodera, Sugar Sato, Masato Hayase € 6,90

POKÉMON – LA GRANDE AVVENTURA 12

di Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto € 8,50

28 agosto

BLOOD BANK 3

Silb € 9,90

KIMBA IL LEONE BIANCO 2

Osamu Tezuka € 12,00

IL PREZZO DI UNA VITA 2

6,50 €

RE/ MEMBER UNRAVEL 4

5,90 €

SHUTENDOJI 4

9,90 €

I AM SHERLOCK 3

5,90 €

DUNGEON FOOD 7

5,90 €

GOBLIN SLAYER 6

5,90 €

L’EROE E’ MORTO 14

5,90 €

SERVAMP 13

5,90 €

IL POEMA DEL VENTO E DEGLI ALBERI 9

10,00 €

– FLASHBOOK –

Sussurri – Silent Voice 2

5,90 €

Ka Cho Fu Getsu – Le Bellezze Della Natura 6

5,90 €

Death Hall 13

5,90 €

– GOEN –

Are You Alice? 08

5,95 €

La Canzone Di Apollo 1 – Novità del mese!

6,95 €

Illegal Rare 3

5,95 €

L’Incanto Della Strega 3

4,95 €

La Leggenda Di Oda Saburo Nobunaga 3

4,95 €

Pandora In The Crimson Shell 2

5,95 €

Piece Of Cake 3

5,95 €

– DYNIT –

Designer – Novità del mese!

24,90 €

Una Donna E La Guerra – Novità del mese!

16,90 €

Shonan Seven 15

6,90 €

– MAGIC PRESS –

Tra Le Braccia Della Primavera 07

6,90 €

Trattami Con Dolcezza – Plus – Novità del mese!

6,90 €

– CORRIERE DELLA SERA e GAZZETTA DELLO SPORT –

Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport presentano le opere di Jiro Taniguchi: una collana che raccoglie i capolavori del maestro del fumetto giapponese più amato in Europa. Info https://www.primaedicola.it/jiro-taniguchi-collana.html

Prezzo uscita: € 9,90

Piano completo dell’opera:

– L’uomo che cammina – 27/04/2019

– Allevare un cane e altri racconti – 04/05/2019

– L’olmo e altri racconti – 11/05/2019

– Al tempo di papà – 18/05/2019

– Gli anni dolci – 25/05/2019

– Gourmet – 01/06/2019

– Gourmet 2 – 08/06/2019

– Blanca – 15/06/2019

– I cani degli dei – 22/06/2019

– Il libro del vento – 29/06/2019

– Ten no taka – Skyhawk – 06/07/2019

– K. – 13/07/2019

– Uno zoo d’inverno – 20/07/2019

– SETON vol.1 – 27/07/2019

– SETON vol.2 – 03/08/2019

– SETON vol.3 – 10/08/2019

– SETON vol.4 – 17/08/2019

– La montagna magica – 24/08/2019

– Garouden – 31/08/2019

– Tokio killers – 07/09/2019

– Furari – 14/09/2019

– La vetta degli dei 1 – 21/09/2019

– La vetta degli dei 2 – 28/09/2019

– La vetta degli dei 3 – 05/10/2019

– La vetta degli dei 4 – 12/10/2019

– La vetta degli dei 5 – 19/10/2019

– Quartieri lontani (In una lontana città) – 26/10/2019

– Un cielo radioso – 02/11/2019

– L’uomo della Tundra – 09/11/2019

– La ragazza scomparsa – 16/11/2019