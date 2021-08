Uscite MANGA e MANHWA – Agosto 2021

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

Vedi anche: Elenco case editrici di Manga/Anime.

AGOSTO 2021

– STARS COMICS –

04 agosto

ONE PIECE Z: IL FILM – ANIME COMICS n.2

€ 9,90

SHAMAN KING FINAL EDITION n.9

€ 5,90

WHISPER ME A LOVE SONG n.1 – Novità del mese!

€ 6,50

DR.STONE n.16

€ 4,50

THE SEVEN DEADLY SINS – ORIGINAL SIN – Novità del mese!

€ 5,90 – spinoff di “THE SEVEN DEADLY SINS”

EDENS ZERO n.10

€ 4,90

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION n.6

€ 12,00

11 agosto

ANIMALS – Novità del mese!

€ 9,90

FAIRY TAIL NEW EDITION 53

€ 4,30

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n.8

€ 5,90

JAGAN n.11

€ 5,90

HEAVENLY DELUSION n.5

€ 6,90

ARIADNE IN THE BLUE SKY n.8

€ 5,50

MAO n.6

€ 4,50

18 agosto

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE n.1 – Novità del mese!

€ 6,50

ONE PIECE NEW EDITION n.89

€ 4,30

SHAMAN KING FINAL EDITION n.10

€ 5,90

TOWER OF GOD n.2

€ 12,90

ULTRAMAN n.12

€ 5,90

YOTSUBA&! n.12

€ 6,90

YOUNG BLACK JACK n.15

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 5

€ 5,50

GINTAMA n.73

€ 4,90

25 agosto

DRAGON BALL SUPER n.14

€ 4,50

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME n.4

€ 5,50 – spinoff

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n.3

€ 5,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 28

€ 4,50

MARS NEW EDITION n.5

€ 8,00

OROCHI n.4

€ 15,00

DRAGON BALL COLLECTION n.6

€ 25,80 – Box che contiene “Dragon Ball Evergreen Edition” voll. 31-36.

– PLANET MANGA (PANINI) –

05 agosto

Fullmetal Alchemist – deluxe edition 4

€ 12,00

La Ragazza in Riva al Mare 1 – Novità del mese!

7,50 €

La Ragazza in Riva al Mare 2 – Novità del mese!

7,50 €

Asano Collection: What a Wonderful World 2

7,50 €

Kengan Ashura 15

7,00 €

Lone Wolf & Cub Omnibus – Cofanetto 3

66,00 € – Box che contiene i volumi 7-8-9 di “Lone Wolf & Cub Omnibus”

Lone Wolf & Cub Omnibus 7

ristampa – 22,00 €

Lone Wolf & Cub Omnibus 8

ristampa – 22,00 €

Lone Wolf & Cub Omnibus 9

ristampa – 22,00 €

Otaku Teacher 22

6,00 €

Natsume degli Spiriti 25

5,50 €

Hunter X Hunter 8

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 15

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 16

ristampa 5,50 €

Hunter X Hunter 28

ristampa 5,50 €

One-Punch Man 22

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 36

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 41

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 43

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 45

ristampa 4,90 €

Itachi – La Notte

ristampa – Romanzo – 12,90 €

12 agosto

Il Mondo di Naruto: Guida Ufficiale 1

ristampa – 9,90 €

Sing “Yesterday” for Me 7

7,00 €

Chainsaw Man 6

4,90 €

Plunderer 14

4,90 €

Twin Star Exorcists 24

4,90 €

We Never Learn 15

4,90 €

Domestic Girlfriend 23

5,50 €

L’Attacco dei Giganti 33 – variant

4,90 €

Agente 008 n.8

4,90 €

Noragami 23

4,90 €

Noragami 14

ristampa 4,90 €

Noragami 15

ristampa 4,90 €

Tracce di Sangue 10

7,00 €

Gigant 7

4,90 €

Akira – Nuova Edizione 5

22,00 €

19 agosto

Real 13

ristampa 7,00 €

Homunculus 11

ristampa 7,00 €

Ultramarine Magmell 8

4,90 €

Ken il Guerriero: Le Origini del Mito – Regenesis 3

7,50 €

The Killer Inside 8

7,00 €

Ragna Crimson 8

7,50 €

Mushoku Tensei Jobless Reincarnation 3

7,50 €

I Viaggi della Strega – The Journey of Elaina 2

7,50 €

Bungo Stray Dogs – Dead Apple 3

4,90 €

Blue Lock 2

7,00 €

Beastars 20

7,00 €

City Hunter XYZ 1 – Novità del mese!

15,00 €

Ghost Inn – La Locanda di Yuna 23

4,90 €

Another Monster – Novità del mese!

16,00 €

– J POP –

04 agosto

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome n.10

5,90 €

Kasane n.8

6,90 €

Kemono Jihen n.6

6,00 €

La Fenice n.11 – Osamushi Collection

12,00 €

MadK n.2

6,90 €

NeuN n.4

7,50 €

Persona 5 – n.8

5,90 €

Remnant – Jujin Omegaverse n.3

6,90 €

Rent a girlfriend n.4

5,90 €

Shadows House n.3

6,50 €

Uscite digitali – Kindle & kobo

Remnant 3 – Kasane 8 – Neun 4 – Rent a Girlfriend 4

Ristampe

Blue Period 05 – Golden Kamui 9-11 – Hanako kun I sette misteri dell’Accademia Kamome 08 – So, I’m a spider so what? 01, 3, 6 – The rising of the Shield Hero 1, 8, 10, 12, 16, 17 – Tokyo Goul:RE 12-16

11 agosto

Queen Emeraldas 1 – Novità del mese!

Tableau Gate 23

Lady Oscar – Le Rose Di Versailles Encore vol. 7

Metamorfosi vol. 3

Randagi Vol. 4

Karma of Purgatory vol. 5

L’impero delle Otome 13

Gundam Unicorn 15

25 agosto

Osaka, 1945 – Novità del mese!

Girl from the Other Side n.11 – ultimo numero

I giorni della sposa n.13

I diari della speziale n.2

Tokyo Revengers n.6

Inheritance of aroma n.2

Komi can’t communicate n.9

La via del grembiule – lo yakuza casalingo n.7

Queen Emeraldas n.2 – ultimo numero

The rising of the shield hero n.18

Violence Action n.2

Ristampe

Circo e Altre Storie – Horimiya 4 – I Giorni Della Sposa 1,2,3,4,6,10 – Kemono Jihen 06 – La Regina D’egitto da 1 a 6 – labirinto E Altre Storie – Shadows House 1, 2 – The Promised Neverland 3, 7, 16 – Tokyo Ghoul 1,3,4 – Tokyo Revengers 3,4 – Yarichin Bitch Club 2,3 – Hanako Kun 1,2 – Hell’s Paradise Jigokuraku 1,3,6,10

– FLASHBOOK –

Così come Sei 2

€ 5,90

Kacho Fugetsu 9

€ 6,90

– GOEN –

MAHOROMI VISIONI SPAZIO TEMPORALI Vol. 4 – Ultimo numero!

IL SENTIERO DEI FIORI Vol. 11

OGGI SONO IN FERIE! Vol. 9 e Vol. 10 e Vol. 11

FORZA GENKI Vol. 18 e Vol.19

JUNJO ROMANTICA Vol. 6

SHIBUYA GOLDFISH Vol. 8 e Vol.9

REVERSIBLE MAN Vol. 5 e Vol.6

OMEGA TRIBE Vol. 6 e Vol.7

LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA Vol. 3, e Vol.4

SUICIDE ISLAND Vol. 15

FOOD WARS: L’ETOILE Vol.1 e Vol.2 – Novità del mese!

TEIICHI HIGH SCHOOL Vol. 10 e Vol. 11

EVIL EATER Vol. 2

LOCKDOWN X SCHOOL VOL.1 – Novità del mese!

KARAKURI CIRCUS Vol. 32

RISTAMPE

JUNJO ROMANTICA Vol. 2 – SAMURAI EXECUTIONER Vol. 8 – ALICE ACADEMY Vol. 27 – FOOD WARS Vol. 17 – FOOD WARS Vol. 5 – SAMURAI EXECUTIONER Vol. 7 – KISS HIM NOT ME Vol. 2 – JUNJO ROMANTICA Vol. 1

– DYNIT –

Arrivano I Superboys 03

12,90

Brand New Animal 0 – Novel – Novità del mese!

romanzo – 18,00 €

– MAGIC PRESS –

FINDER 8: PROMESSA SEGRETA NEL MIRINO

sia in edizione Regolar 6,90 € e Deluxe 8,50 €

SKIP BEAT 5

6,50 €

TWIN MILF – Novità del mese!

6,90 €

TAYU TAYU – Novità del mese!

6,90 €

WITCHCRAFT – Novità del mese!

6,90 €

TRA LE BRACCIA DELLA PRIMAVERA VOL.12

6,90 €