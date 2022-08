Uscite MANGA e MANHWA – AGOSTO 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

AGOSTO 2022

– STARS COMICS –

03 Agosto

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 6

€ 9,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 23

€ 5,90

DRAGON BALL Z THE MOVIE – IL DIABOLICO GUERRIERO DEGLI INFERI – ANIME COMICS – Novità del mese!

€ 6,90

EDENS ZERO n. 15

€ 4,90

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION n. 3

€ 4,50

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 2

€ 6,50 – disponibile anche l’edizione speciale con card sempre a € 6,50

ROSEN BLOOD n. 3

€ 6,90

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 3

€ 9,00

SANCTUARY n. 1 – Novità del mese!

€ 15,00

SHAMAN KING FINAL EDITION n.33

€ 5,90

10 Agosto

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 14

€ 5,50

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 14

€ 5,90

DARLING IN THE FRANXX n. 6

€ 5,90

ECHOES n. 9

€ 5,90

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 59

€ 4,30

GUYABANO HOLIDAY – Novità del mese!

€ 9,90

JAGAN n. 13

€ 5,90

LO SFIGATTO – NEKONAUGHEY n. 4

€ 12,00

MAO n. 11

€ 4,50

RUN AWAY WITH ME, GIRL n. 2

€ 6,50

17 Agosto

ADOU n. 4

€ 6,90

BOYS RUN THE RIOT n. 2

€ 7,50

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 24

€ 5,90

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 4

€ 15,00

GATE n. 16

€ 5,90

SAINT TAIL NEW EDITION n. 3

€ 8,00

SHAMAN KING FINAL EDITION n.34

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 17

€ 5,50

24 Agosto

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 7

€ 9,90

FAIRY TAIL COLLECTION n. 8

€ 25,80 – Contiene “Fairy Tail” voll. 43-48

INUYASHA – WIDE EDITION n. 6

€ 9,95

KAIJU No. 8 n. 4

€ 4,90

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n. 9

€ 5,50

MERMAID SAGA n. 2

€ 18,00

POCHI & KURO n. 4

€ 5,50

ROSEN BLOOD n. 4

€ 6,90

TOWER OF GOD n. 6

€ 12,90

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET – NEW EDITION n. 3

€ 5,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

04 Agosto

Nana Reloaded Edition 20

7,00 €

Nana Reloaded Edition 21

7,00 €

Naruto il Mito 32

ristampa 5,20 €

Naruto il Mito 38

ristampa 5,20 €

Bleach 21

ristampa 5,20 €

Bleach 38

ristampa 5,20 €

Bleach 49

ristampa 5,20 €

Ultimi Raggi di Luna – Deluxe 1 – Novità del mese!

18,00 €

Soft Metal Vampire 3

7,00 €

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 6

14,90 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 11

7,50 €

11 Agosto

Proteggi la Mia Terra 4

7,90 €

Ma Che Sfacciato! 3

7,00 €

Fireworks – Novità del mese!

12,90 € romanzo

Fireworks 2 – ultimo numero

7,50 € manga

Fireworks Bundle (romanzo e manga) – Novità del mese!

Box con romanzo e i due numeri del manga 27,90 €

I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho – le Sacre Guerriere di Atena 16

5,50 €

Darwin’S Game 24

5,90 €

Domestic Girlfriend 28

5,50 €

Agente 008 n. 14

5,20 €

Demon Slave 4

5,20 €

Bungo Stray Dogs Beats 4

5,20 €

Jujutsu Kaisen 15

5,20 €

18 Agosto

L’Usuraio 36

9,00 €

Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda 6

7,00 €

Blue Lock 13

7,00 €

Planet of the Fools 6

7,00 €

My Toy Boy 2

7,00 €

Nyaight of the Living 1 – Novità del mese!

7,00 €

Sakamoto Days 2

5,20 €

Naruto – Il Film: la Prigione Insanguinata

ristampa 13,90 €

25 Agosto

Neon Genesis Evangelion Collector’S Edition 1 – Novità del mese!

14,90 €

Nausicaä della Valle del Vento 3

12,90 €

Saga of Tanya the Evil 23

7,00 €

Eyeshield 21 – Complete Edition 6

14,90 €

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 7

14,90 €

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 2

14,90 €

Boy’S Abyss 2

7,00 €

Excuse Me, Dentist! 1 – Novità del mese!

7,00 €

– J POP –

03 Agosto

Shadows House 9

€ 6,50

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 9

€ 6,50

Rent-a-girlfriend 10

€ 5,90

Love After World Domination 4

€ 6,50

Kemono Jihen 12

€ 6,00

Caste Heaven 8

€ 6,90

10 Agosto

Kingdom 53

Under Ninja 4

Kasane 14

Alabaster 2

Mission: Yozakura Family 7

So I’m a spider so what? 11

Sword Art Online Project Alicization 5

24 Agosto

Alice in Borderland 4

Buddha 5

Blue Giant 2

I am a hero 4

Komi can’t communicate 21

My dress-up darling – Bisque Doll 5

Dance Dance Danseur 5

Smile down the runway 4

31 Agosto

Fatti (ancora più) forza, Nakamura! – Novità del mese!

Tokyo Revengers 18

Pokemon La Grande Avventura (dal 20 al 23) – saga nero e bianco

I Quattro fratelli Yuzuki 2

Chocolatier – Cioccolata per un cuore spezzato 4

Re:Zero(novel) 11

Ristampe del mese

17 anni 1-4

17 anni BOX VOL. 1-4

Dead Tube 03 e 06

I am a herp – NUOVA EDIZIONE 03

Innocent 7

Innocent Rouge 07 e 08

Hankao kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 01, 08 e 09

Your Name – MANGA 1-3

Your Name – MANGA BOX VOL. 1-3

Land of the Lusotrus 06, 07, 10 e 11

SAO – Fairy Dance 1-3

SAO – Fairy Dance BOX VOL. 1-3

Killing Stalking STAG. II – 1, 2 e 4

– GOEN –

01 Agosto

Come Sopravvivere Nell’era Sengoku 2

6.50€

Drifting Net Cafe’ 2

6.95€

La Leggenda Di Oda Saburo Nobunaga 13

7.50€

Gli Strani Casi Della Signora Murple – Novità del mese!

(Box con volumi 1 e 2) 11.90€

Harisugawa Nel Paese Degli Specchi – Novità del mese!

(Box von volumi 1, 2 e 3) 13.50€

L’Assistente Del Mese 1 (ristampa)

– FLASHBOOK –

UN’ALTRA ME – Novità del mese!

€ 5,90

IKOKU NIKKI 7

€ 6,90

– MAGIC PRESS –

REDO OF HEALER 8

L’HAREM ALLA FINE DEI MONDI 2

L’INGANNO DI FREYA 4

LEGAMI D’AMORE 1 – Novità del mese!

LA PRINCIPESSA SACRIFICALE 6

SKIP BEAT! 16

BARBARITIES 2

– DYNIT –

Hello! Spank 4

€ 12,90

Keiko Nishi Collector’s BOX

€ 33.80 – “Caro, Chibi è scomparsa” + “Shiro: Una vita insieme a un gatto”

La stella dei Giants 2

€ 25.00

Summer of Lava

€ 19.90

– HIKARI –

JK HARU – SEX WORKER IN ANOTHER WORLD 2

SAIYUKI – L’EPOPEA DEL RE SCIMMIOTTO 2

VERSAILLES OF THE DEAD 2

JINMEN 1 – Novità del mese!

GANNIBAL 5

– COCONICO PRESS –

IL BRUCO – Novità del mese!

€ 20,00