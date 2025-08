uscite MANGA AGOSTO 2025

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) AGOSTO 2025

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

26 Agosto

A COUPLE OF CUCKOOS n. 17

€ 5,90

AYAKASHI TRIANGLE n. 15

€ 5,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 62

€ 6,50

DRAGON BALL SD n. 6

€ 7,90

EDENS ZERO n. 28

€ 5,50

ELETTROSHOCK DAISY n. 4

€ 9,90

GACHIAKUTA n. 12

€ 5,20

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 8

€ 6,90

MAGIC KNIGHT RAYEARTH – BOX

€ 29,90 – La prima serie del manga, completa in 3 volumi, raccolta all’interno di un cofanetto da collezione.

ONE PIECE NEW EDITION n. 107

€ 5,20

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 6

€ 6,50

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 9

€ 12,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 23

€ 5,90

SHIBATARIAN n. 5

€ 6,50

SOLO LEVELING n. 24

€ 9,90

SUPER DRAGON BALL HEROES – ULTRA GOD MISSION!!!! n. 3

€ 5,50

TENKAICHI n. 7

€ 6,90

THE JOJOLANDS n. 3

€ 5,50

TOKYO ALIENS n. 10

€ 6,50

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK n. 5

€ 6,90

WHISPER ME A LOVE SONG n. 10

€ 6,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 45

€ 5,20

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 15

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

07 Agosto

Cold Blue, Hot Red 7

9,00 €

The Elusive Samurai 15

5,90 €

The Bugle Call 8

7,90 €

I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 5

7,90 €

Sanda 9

7,90 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – Un Altro Mito di Hades: Dark Wing 6

5,90 €

Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition 7

15,00 €

Kindergarten Wars 6

5,90 €

Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 14

7,90 €

One-Punch Man 32

5,90 € – variant 7,50 €

Sakamoto Days 20

5,90 € – variant 7,50 €

Kokoro No Program 4

7,90 €

Elfa XXL – La Dieta Impossibile 5

7,90 €

E’ Per Amore Se Non So Resisterti? 2

7,90 €

Boruto – Two Blue Vortex 4

5,90 €

World’s End Blue Bird 2

7,90 €

Pluto 4

7,90 €

Ristampe:

– Bleach 3, 5, 62

– Spy x Family 11

28 Agosto

Otherside Picnic 14

9,90 €

Ender Geister – The Last Exorcist 13

7,90 €

Cold Lonely Death 9

7,90 €

Agente 008 n.32

5,90 €

L’Immortale: Il Libro Dell’Era Bakumatsu 10

7,90 €

Berserk Deluxe 12

50,00 €

Lycoris Recoil 4

7,90 €

Bless 6

9,90 €

Bless Starter Pack

15,00 €

Inuyashiki Omnibus 2

45,00 €

Elden Ring – Become Lord 2

9,90 €

Buonanotte,Punpun – New Edition 1

15,00 €

Dororo e Hyakkimaru La Leggenda 9

7,90 €

Ristampe:

– Food Wars 31, 32, 33, 34, 35, 36

– J POP –

05 Agosto

Lore Olympus 5

Veil 4

Le 100 ragazze ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 13

Initial D 16

Girl Crush 8

La Divisa Scolastica di Akebi 13

Magilumiere 9

Midnight Heart Tune 4

Shimazaki nella terra della pace 6

Tales of Reincarnation in Maydare 8

19 Agosto

La mia senpai è un ragazzo 4

Takahashi del negozio di biciclette 8

Don’t call it mystery 11.

La Tomba del Faraone 4

Danmachi – Sword Oratoria 28

Kingdom 70

Mission: Yozakura Family 25

Mononogatari 14

Twilight Out Focus Long Take 2

26 Agosto

Chimeratica BOX

I giorni della sposa 15

Uzuki Fall in love, you false angels 3

Rent a Girlfriend 28

Akane Banashi 13

Kemono Jihen 22

Love is an illusion! Box 3 (Vol. 5-6)

Shota Oni 6

– FLASHBOOK –

The Reason We Fall in Love 2

Life in Smokey Blue 3

– MAGIC PRESS –

Skip Beat! Box 1

contiene i volumi 1, 2, 3

7th time loop 6

Uterus of the Blackgoat volume 2

Tra le braccia della primavera – Alive volume 5

Shutline volume 8

L’amore al tempo dei social volume 10

Rose e champagne 6

Taiga della Genesi volume 2

Campfire Cooking volume 4

– JUNDO –

Dear Door vol. 3 + Card Now

di PLUTO 12,99 € – Promo: Card Now esclusiva disponibile sul Jundo Shop, in Fiera e in Fumetteria

See You My King vol. 2 + Cartolina

di Wen Yuan – 9,99 € – Promo: Cartolina esclusiva disponibile sul Jundo Shop, in Fiera e in Fumetteria

Salt Friend vol. 4 + Poster

di JingJian 9,99 € – Promo: Poster esclusivo disponibile sul Jundo Shop, in Fiera e in Fumetteria

– DYNIT –

Red Cat Ramen 7