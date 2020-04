Uscite MANGA e MANHWA – Aprile 2020

A cura di Marichan

ATTENZIONE: a causa dell’emergenza in corso le case editrici lavorano a regime ridotto: perciò le uscite sono diminuite di numero. Inoltre potrebbero esserci dei ritardi nella distribuzione.

– STARS COMICS –

1 aprile

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA NEW EDITION N. 4

€ 5,90

THE SEVEN DEADLY SINS – SEVEN DAYS N. 1 – Novità del mese!

€ 4,50

MY LOVE STORY!! N. 13

€ 4,50

DR.STONE N. 10

€ 4,50

EDENS ZERO N. 5

€ 4,90

LAMÙ – URUSEI YATSURA N. 8

€ 9,95

8 aprile

JOJONIUM N. 4

€ 16,90

DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA n. 7

€ 8,00

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA N. 7

€ 4,50

TALES OF WEDDING RINGS N. 5

€ 5,90

HEAVENLY DELUSION n. 2

€ 6,90

P&ME – POLICEMAN AND ME N. 9

€ 4,50

STARVING ANONYMOUS N. 4

€ 5,90

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS N. 7

€ 4,50

ARIADNE IN THE BLUE SKY N. 2

€ 5,50

15 aprile

ASTRA LOST IN SPACE N. 5

€ 5,90

GINTAMA N. 60

€ 4,90

MIX N. 15

€ 4,50

ONE PIECE NEW EDITION N. 84

€ 4,30

A CERTAIN MAGICAL INDEX N. 21

€ 4,30

SUMMER TIME RENDERING N. 7

€ 5,90

JOJOLION N. 20

€ 4,70

YOTSUBA&! N. 6

€ 6,90

FAIRY TAIL COLLECTION N. 1 – Novità del mese!

€ 25,80 – cofanetto con i numeri da 1 a 6 (compreso)

IO SONO SHINGO n. 7

€ 15,00

DRAGON BALL SUPER N. 11

€ 4,50

KAPPA AT WORK – volume unico – Novità del mese!

€ 15,00

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA N. 16

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI MAJIN BU N. 2

€ 6,90

HAIKYU!! N. 36

€ 4,30

UTENA – LA FILLETTE RÉVOLUTIONNAIRE NEW EDITION n. 2

€ 9,95

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET n. 14 – ultimo numero!

€ 4,30

RAW HERO n. 1 – Novità del mese!

€ 5,50

KOYOHARU GOTOUGE SHORT STORIES – volume unico – Novità del mese!

€ 5,90

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE: TWO HEROES – ROMANZO – volume unico – Novità del mese!

€ 15,00

DORAEMON – IL FILM: LE AVVENTURE DI NOBITA E DEI CINQUE ESPLORATORI – ANIME COMICS – volume unico – Novità del mese!

€ 8,90

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA NEW EDITION N. 5

€ 5,90

THE SEVEN DEADLY SINS n. 35

€ 4,30

QUEEN’S QUALITY N. 9

€ 4,50

BARRAGE n. 1 – Novità del mese!

€ 4,50

ONE PIECE N. 94

€ 4,30

LAMÙ – URUSEI YATSURA n. 9

€ 9,95

– PLANET MANGA (PANINI) –

9 aprile

Noragami 21

€ 4,90

Beastars 13

€ 7,00

Giant Killing 45

€ 5,50

Ragna Crimson 1 – Novità del mese!

€ 7,50

Kengan Ashura 8

€ 7,00

Arpeggio of Blue Steel 17

€ 7,00

Moriarty the Patriot 10

€ 4,90

Gunslinger Girl 8

€ 7,00

Somali e lo Spirito della Foresta 2

€ 7,50

Ooku 17

€ 8,50

Ghost Inn – La Locanda di Yuna 15

€ 4,90

Banana Fish 4

€ 18,00

Nana – Reloaded Edition 11

€ 6,50

Black Clover 22

€ 4,90

16 aprile

Inio Asano – Short Stories – Novità del mese!

€ 12,90

30 aprile

Vagabond Deluxe 2

ristampa € 7,00

– J POP –

L’editore questo mese ha pubblicato diversi manga in versione digitale in offerta (solo per Kindle), clicca qua per informazioni.

– FLASHBOOK –

(uscite non annunciate)

– GOEN –

(uscite non annunciate)

– DYNIT –

The Concierge At Hokkyoku Department Store 01 – Novità del mese!

14,90 €

Kafka – Classic In Comics – Novità del mese!

16,90 €

Memorie Di Un Gentiluomo 01 – Novità del mese!

18,90 €

Miss Hokusai 02

24,90 €

Ride Your Wave (Il Manga) – Novità del mese!

12,90 €

Ride Your Wave (Il Romanzo) – Novità del mese!

18,00 €

– MAGIC PRESS –

Ciliegia Acerba – Novità del mese!

VM18 – 9,90 €