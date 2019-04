A cura di Fujiko89 e Marichan

– STARS COMICS –

03 aprile

STEEL BALL RUN n. 13

€ 7,00

THE SEVEN DEADLY SINS n. 28

€ 4,30

MY LOVE STORY!! n. 7

€ 4,50

DR.STONE n. 4

€ 4,50

FAIRY TAIL n. 62

€ 4,30

RANMA 1/2 NEW EDITION n. 18

€ 7,00

10 aprile

CODENAME SAILOR V N. 2

€ 4,70

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 1 – Novità del mese!

€ 4,50

DRAGON BALL SIDE STORY: VITA DA YAMCHA volume unico – Novità del mese!

€ 4,50

FAIRY GIRLS n. 1 – Novità del mese!

€ 4,90

NO GUNS LIFE n. 7

€ 5,90

REQUIEM OF THE ROSE KING n. 10

€ 4,90

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS n. 2

€ 4,50

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 4

€ 4,50

17 aprile

GINTAMA n. 50

€ 4,90

KING OF EDEN n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

DIE WERGELDER n. 4

€ 5,90

MOB PSYCHO 100 n. 11

€ 4,50

A CERTAIN MAGICAL INDEX n. 18

€ 4,30

HUNGRY MARIE n. 1 – Novità del mese!

€ 4,50

TO YOUR ETERNITY n. 1 – Novità del mese!

€ 5,50

24 aprile

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 4

€ 5,90

DRAGON BALL SUPER n. 7

€ 4,50

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI FREEZER n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

HAIKYU!! n. 30

€ 4,30

MISSIONS OF LOVE n. 11

€ 4,30

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 6

€ 4,50

PERFECT WORLD n. 1 – Novità del mese!

€ 4,90

RAISEKAMIKA n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

04 aprile

Boruto: Naruto Next Generations 6

€ 4,50

Sky Violation 17

€ 4,50

Ghost-Inn – La locanda di Yuna 9

€ 4,50

Record of Grancrest Wars 3

€ 4,50

Moriarty the Patriot 4

€ 4,50

11 aprile

Fruits Basket 16

€ 4,90

Twin Star Exorcists 16

€ 4,50

Unemployed Concentration Camp 6

€ 6,50

Black Clover 16

€ 4,50

Citrus 6

€ 7,00

Shin Lupin III 21

€ 4,50

Domestic Girlfriend 9

€ 5,50

Takane & Hana 8

€ 4,50

Battle Royale 11 – ristampa

€ 6,50

Cofanetto Shin Lupin III

€ 94,50

Perfect Crime 7

€ 5,50

Beastars 2

€ 6,50

La Leggenda di Arslan 10

€ 4,90

Hunter x Hunter 29 – ristampa

€ 5,50

18 aprile

Gleipnir 3

€ 6,50

L’Usuraio 25

€ 6,00

Platinum End 9

€ 4,50

One-Punch Man Fanbook: Tutto sugli eroi – ristampa

€ 7,50

Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio 6 – ristampa

€ 4,50

Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio 8 – ristampa

€ 4,50

Nana & Kaoru 10

€ 5,50

Bleach Gold 72

€ 4,90 o deluxe € 6,50

Naruto 40 – ristampa

€ 4,50

Arte 9

€ 5,50

Psycho-Pass 2 numero 5

€ 4,50

Yoku-Oni – Desideri Diabolici 7

€ 6,00

Ken il Guerriero – Ichigo Aji 9

€ 4,50

Naruto 5 – ristampa

€ 4,50

Sankarea – Un amore di zombie 8

€ 5,50

– J POP –

03 aprile

RESET – NUOVA EDIZIONE – Novità del mese!

di Tetsuya Tsutsui € 6,90

COLOR RECIPE 2 (di 2)

di Harada € 6,50

URATARO 6 (di 6)

di Atsushi Nakayama € 5,90

DEAD TUBE 11

di Mikoto Yamaguchi, Touta Kitakawa € 6,00

MONSTER GIRL 7 (di 14)

di Kazuki Funatsu € 6,00

DEVILMAN SAGA 7

di Go Nagai € 7,50

– FLASHBOOK –

Mr. Nobody 03

5,90 €

Death Hall – Il Municipio Delle Anime 12

5,90 €

Igai – The Play Dead/Alive 08

5,90 €

Ka Cho Fu Getsu – Le Bellezze Della Natura 04

6,90 €

Malinconiche Mattine 08

6,90 €

– GOEN –

Alice Academy 27

di Tachibana Higuchi € 4,50

Boku Ha Mari No Naka – Dentro Mari 1 – Novità del mese!

5,95 €

Due Come Noi! 28

4,95 €

Piece Of Cake 04

5,95 €

Welcome To The El Palacio 06

4,95 €

– DYNIT –

Il Giocattolo Dei Bambini 05 – Big Edition

12,90 €

Il Giocattolo Dei Bambini 06 – Big Edition

12,90 €

Honey Bitter 06

8,00 €

Gereksiz 1 – Novità del mese!

15,90 €

Insufficient Direction – Novità del mese!

16,90 €

Gli Stolti Odiano Il Rosso – Novità del mese!

16,90 €

Underwater 02

17,90 €

– HIKARI –

– MAGIC PRESS –

