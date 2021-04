Uscite MANGA e MANHWA – Aprile 2021

5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

APRILE 2021

– STARS COMICS –

01 Aprile

SHAMAN KING FINAL EDITION n.1 – Novità del mese!

€ 5,90

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS – Novità del mese!

€ 12,00

WEATHERING WITH YOU n.3

€ 6,50

I MARRIED A GIRL TO SHUT MY PARENTS UP – Novità del mese!

€ 6,50

TOKIMEKI TONIGHT – LO SCRIGNO DEI TESORI DI RANZE ETO

volume extra € 5,90

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION n.2

€ 8,00

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n.7

€ 4,50

MY HERO ACADEMIA n.27

€ 4,30

QUEEN’S QUALITY n.12

€ 4,50

THE SEVEN DEADLY SINS – NANATSU NO TAIZAI n.40

€ 4,30

07 aprile

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION n.10

€ 14,90

PILLOWFISH – Novità del mese!

€ 9,90

FAIRY TAIL NEW EDITION n.51

€ 4,30

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n.6

€ 5,90

DOMANI IL PRANZO SEI TU n.2

€ 6,50

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n.8

€ 5,90

ARIADNE IN THE BLUE SKY n.6

€ 5,50

VITA DA SLIME n.14

€ 4,90

MAO n.4

€ 4,50

MY SON IS PROBABLY GAY n.1 – Novità del mese!

€ 6,90

14 aprile

SHAMAN KING FINAL EDITION n.2

€ 5,90

RECORD OF RAGNAROK n.4

€ 5,90

YOTSUBA&! n.10

€ 6,90

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n.37

€ 4,90

GINTAMA N. 70

€ 4,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n.1 – Novità del mese!

€ 5,50

SOLO LEVELING n.1 – Novità del mese!

€ 8,90

21 aprile

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME n.2

€ 5,50

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA n.2

€ 5,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 24

€ 4,50

HAIKYU!! n.42

€ 4,30

MARS NEW EDITION n.1 – Novità del mese!

€ 8,00

DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI n.3

€ 6,90

OROCHI n.2

€ 15,00

DRAGON BALL COLLECTION n.5

€ 25,80

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 aprile

Drifting Dragons 7

7,00 €

Non Sono un Angelo Nuova Edizione 5

8,90 €

08 aprile

L’Attacco dei Giganti 22

ristampa 4,90 €

Nobiltà Contadina 6

8,50 €

15 aprile

Akira – Nuova Edizione 2

22,00 €

Beast Complex – Novità del mese!

7,00 €

Chainsaw Man 4

4,90 €

Sing “Yesterday” for Me 3

7,00 €

La Leggenda di Arslan 13

4,90 €

Plunderer 10

4,90 €

Moriarty the Patriot 13

4,90 €

The Killer Inside 6

7,00 €

Twin Star Exorcists 23

4,90 €

Fire Force 24

4,90 €

Black Clover 26

4,90 €

Gekka Bijin 5

4,90 €

Domestic Girlfriend 21

5,50 €

Ghost Inn – La Locanda di Yuna 21

4,90 €

Naruto 1

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 54

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 55

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 57

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 59

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 63

ristampa 4,90 €

Naruto il Mito 64

ristampa 4,90 €

Bleach 47

ristampa 4,90 €

Bleach 55

ristampa 4,90 €

Berserk Collection Serie Nera 15

ristampa 5,50 €

Berserk Collection Serie Nera 16

ristampa 5,50 €

One-Punch Man 15

ristampa 4,90 €

L’Attacco dei Giganti Lost Girls 2

ristampa 4,90 €

L’Attacco dei Giganti Outside: Attacco agli Umani

extra 4,90 €

L’Attacco dei Giganti Inside: Attacco ai Giganti

extra 4,90 €

L’Attacco dei Giganti 16

ristampa 4,90 €

L’Attacco dei Giganti 21

ristampa 4,90 €

L’Attacco dei Giganti 22

ristampa 4,90 €

L’Attacco dei Giganti 23

ristampa 4,90 €

L’Attacco dei Giganti 29

ristampa 4,90 €

22 aprile

Ao Haru Ride A UN Passo da Te 2

ristampa 4,90 €

Buonanotte, Punpun 3

ristampa 7,50 €

Buonanotte, Punpun 6

ristampa 7,50 €

Dorohedoro 12

ristampa 7,00 €

Dorohedoro 22

ristampa 7,00 €

Domestic Girlfriend 2

ristampa 4,90 €

Platinum End 3

ristampa 4,90 €

20th Century Boys 3

ristampa 7,00 €

Pluto 1

ristampa 7,90 €

Pluto 3

ristampa 7,90 €

Drifting Dragons 8

7,00 €

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 9

25,00 €

Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe 23

5,50 €

Slam Dunk 19

7,00 €

We Never Learn 11

4,90 €

Nana & Kaoru: Black Label 5 – ultimo numero

5,50 €

Agente 008 n. 6

4,90 €

The Nightmare Before Christmas: Il Viaggio di Zero 4

8,50 €

Parchment and Wolf 2

7,50 €

Lone Wolf And Cub Omnibus 4

ristampa 22,00

Lone Wolf And Cub Omnibus 5

ristampa 22,00

Lone Wolf And Cub Omnibus 6

ristampa 22,00

Lone Wolf And Cub Omnibus – Cofanetto 2

66,00 €

29 aprile

Summer Wars – Il Romanzo

13,90 €

Triage X 20

7,00 €

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 1 – Novità del mese!

12,00 €

Carole & Tuesday 1,2,3 – Cofanetto – Novità del mese!

21,00 €

Carole & Tuesday 1 – Novità del mese!

7,00 €

Carole & Tuesday 2 – Novità del mese!

7,00 €

Carole & Tuesday 3 – Novità del mese!

7,00 €

Naruto: L’Impresa Eroica di Kakashi

ristampa – romanzo 12,90

Otaku Teacher 21

6,00 €

Blue Flag 1

ristampa 4,90

Ao Haru Ride A un Passo da Te 13

ristampa 4,90 €

Homunculus 3

ristampa 7,00 €

– J POP –

01 aprile

Blue Period 04

Di Tsubasa Yamaguchi € 6.50

Caste Heaven 6

Di Chise Ogawa € 6.90

Golden Kamui 22

Di Satoru Noda € 6.90

Gundam Unicorn 14 – Bande Dessinee

Di Harutoshi Fukui, Kozuoh Ohmori € 6.90

Komi Can’t Communicate 04

Di Tomohito Oda € 5.90

Steins;Gate Zero 5

Di Taka Himeno € 6.00

Sword Art Online – Project Alicization 04

Di Reki Kawahara, Koutaro Yamada € 6.90

The Promised Neverland 20 – ultimo numero!

Di Kaiu Shirai, Posuka Demiz € 5.90

Ristampe

Komi Can’t Communicate 1-3 – Hell’s Paradise Jigokuraku 2,6 – Neun 1 – Made In Abyss 3,4, 6 – The Promised Neverland 6, 11, 14 – The Quintessential Quintuplets 01- Killing Stalking Stag. II – 4 – Killing Stalking Stag. III – 1,2,4 – Kemono Jihen 1-3

Nuove uscite del catalogo digitale Kindle e Kobo

Blue Period 4 – The Promised Neverland 20 – Golden Kamui 22

07 aprile

Steins;Gate Zero 6 – ultimo numero

Di Taka Himeno € 6.00

Love Stage!! 7 – ultimo numero

6,90 €

Hanako Kun – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 06

6,90 €

Kasane 6

6,90 €

Lady Oscar Collection – Le Rose Di Versailles 4

14,00 €

Danmachi – Sword Oratoria 16

5.90

14 aprile

Shadows House 1 – Novità del mese!

Pendulum – Omegaverse – Novità del mese!

Remnant – Omegaverse 1 – Novità del mese!

Shin Violence Jack 2 – ultimo numero

Prime Rose 2 – ultimo numero

Neun 2

Kemono Jihen 4

Rent a girlfriend 2

Re:Zero – Light Novel 9

22 aprile

Zombie 100 – cento cose da fare prima di non-morire 1 – Novità del mese!

Parasite in Love – Novità del mese!

disponibile sia in 3 volumi singoli, sia in box con l’intera serie

Komi Can’t Communicate 5

La Regina d’Egitto 7

Overlord 14

Zelda – The Twilight princess 9

Vampires 1 (Osamu Tezuka) – Novità del mese!

28 aprile

Karma of Purgatory 1 – Novità del mese!

Rikudo 23 – ultimo numero

Star Red 1 – Novità del mese!

La Fenice 9

Magical Girl Spec-Ops Asuka 10

The Rising of the Shield Hero 17

Overlord – Light Novel 7

Ristampe

Circo e Altre Storie – Girl From The Other Side 3, 5, 6. – Hell’s Paradise Jigokuraku 2,6 – Il Corvo – Il Libro Delle Maledizioni Di Soichi – La Fenice 1 – La Fenice 2 – Made In Abyss 3,4,6. – Neun 1 – The Promised Neverland 02

– FLASHBOOK –

MY ROMMATE IS A CAT VOL.7

€ 5,90

TAMAYURA – volume unico – Novità del mese!

€ 6,90

DEATH HALL VOL. 16

€ 5,90

– GOEN –

AND & 3

L’INCANTO DELLA STREGA 5

KARNEVAL 15

KARNEVAL 16

BIANCANEVE E I 7 PRIGIONIERI 5

OMEGA TRIBE 5

UQ HOLDER! 14

SUICIDE ISLAND 14

RIN 10

TEIICHI HIGH SCHOOL 8

DUE COME NOI 38 – ultimo numero

OGGI SONO IN FERIE 6

SAINT YOUNG MEN 14

Ristampe:

FOOD WARS 5 – KARAKURI CIRCUS 14 – ALICE ACADEMY 2

– DYNIT –

MINGO NON PENSARE CHE TUTTI GLI ITALIANI SIANO POPOLARI CON LE RAGAZZE 1 – Novità del mese!

12,90 €

GTO PARADISE LOST Vol. 14

6,90 €

OLTRE L’ARCOBALENO E ALTRE STORIE – Novità del mese!

15,90 €

VAMPEERZ 2

€ 12,90

Ristampe:

Saturn Return 1 – Saturn Return 2 – Saturn Return 3

– MAGIC PRESS –

Adekan 10

€ 6,90

Finder 4: Prigioniero nell’obiettivo

di Ayano Yamane – € 6,90€

Bem 2

6,90 € – disponibile anche il Box con 3 volumi

Bem 3

6,90 € – disponibile anche il Box con 3 volumi

L’otaku nel 2200 n.2

€ 7,90

Il matrimonio di Lala 2

€ 6,90

– OBLOMOV –

MIYO-CHAN – Novità del mese!

di Midori Yamane € 18,00

– AIKEN –

DIEN BIEN PHU 2

€ 8,90