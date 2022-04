Uscite MANGA e MANHWA – APRILE 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

APRILE 2022

– STARS COMICS –

06 Aprile

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 12

€ 5,50

DARLING IN THE FRANXX n. 4

€ 5,90

FAIRY TAIL: NEW EDITION n. 57

€ 4,30

HEAVENLY DELUSION n. 6

€ 6,90

IL DURO LAVORO DI MUSUBU n. 3

€ 5,90

P&ME – POLICEMAN AND ME n. 16

€ 4,50

SEIRI-CHAN n. 3

€ 12,00

13 Aprile

ADOU n. 3

€ 6,90

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 11

€ 4,50

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.16

€ 5,90

LEVIUS/EST n. 10

€ 5,90

PHANTOM SEER n. 1 – Novità del mese!

€ 5,50

PHANTOM SEER n. 1 – LIMITED EDITION CON BOX – Novità del mese!

€ 10,50

RECORD OF RAGNAROK n. 9

€ 5,90

SHAMAN KING FINAL EDITION n.26

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 13

€ 5,50

20 Aprile

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 3

€ 9,90

DRAGON BALL SUPER n. 16

€ 4,50

HORROR THEATER n. 2

€ 15,00

INUYASHA – WIDE EDITION n. 4

€ 9,95

KAIJU No. 8 n. 2

disponibile in edizioni diverse: – normale a € 4,90 – variant con il 2 pezzo di puzzle (di 2) a € 4,90

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n. 7

€ 5,50

NEKO WAPPA! n. 1 – Novità del mese!

€ 5,50

NEKO WAPPA! n. 1 – CON DUE ILLUSTRATION CARD – Novità del mese!

€ 5,50

RASPUTIN IL PATRIOTA n. 3

€ 15,00

ROSEN BLOOD n. 2

€ 6,90

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 3

€ 25,80 – Box con i volumi da 13 a 18 – disponibile anche il box vuoto a € 3,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 34

€ 4,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

07 Aprile

Wotakoi – Love is Hard for Otaku 11 – ultimo!

8,90 – disponibile in 4 variant

Vagabond Deluxe 11

7,00 €

Assassin’s Creed Dynasty 1 – Novità del mese!

10,00 €

Chainsaw Man 3

ristampa 4,90 €

Nana – Reloaded Edition 3

ristampa 7,00 €

Death Note 5

ristampa 5,20 €

Death Note 6

ristampa 5,20 €

Death Note 12

ristampa 5,20 €

14 Aprile

Batman e la Justice League 2

5,20 €

Black Clover 30

5,20 €

Plunderer 19

4,90 €

Agente 008 n.12

4,90 €

Boruto – Naruto Next Generations 15

5,20 €

Chainsaw Man 10

4,90 €

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight 13

4,90 €

Demon Slave 2

5,20 €

Domestic Girlfriend 26

5,50 €

20th Century Boys – Ultimate Deluxe Edition 3

14,90 €

Eyeshield 21 – Complete Edition 2

14,90 €

Berserk Collection Serie Nera – Cofanetto NN. 16/20

27,50 € – disponibile anche il cofanetto vuoto a 5,50 €

We Never Learn 20

4,90 €

21 Aprile

Hellbound 1 – Novità del mese!

12,90 €

Fire Force 28

5,20 €

Spy x Family 8

4,90 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 9

7,50 €

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 10

12,00 €

Proteggi la mia Terra 1 – nuova edizione – Novità del mese!

7,90 €

28 Aprile

Belle – Romanzo Illustrato – Novità del mese!

15,00 €

Belle – Romanzo – Novità del mese!

12,90 €

Otaku Teacher 25

6,00 €

Giant Killing 51

5,50 €

L’Usuraio 34

9,00 €

City Hunter XYZ 10

15,00 €

Dai Dark 4

7,50 €

The Hellbound 2

12,90 €

Belle – Anime Book – Novità del mese!

19,90 €

L’Impresa Eroica di Naruto – Novità del mese!

Romanzo 12,90 €

– J POP –

06 Aprile

Canis 1 – Dear Mister Hatter 1 – Novità del mese!

Io sono Sasuke – Novità del mese!

La Regina d’Egitto 9 – ultimo!

Kakegurui Midari 1 – Novità del mese!

Rent a Girlfriend 8

Shadows House 7

The Rising of the Shield Hero 19

Violence Action 6

13 Aprile

Dance Dance Danseur 1 – Novità del mese!

Hanako kun – il doposcuola dell’Accademia Kamome 1 – Novità del mese!

Haganai 20 – ultimo!

Komi can’t communicate 17

Kemono Jihen 10

Game of Familia 6

Chocolatier 2

BJ Alex 6

Under Ninja 2

Number 5 vol. 1 – Novità del mese!

La casa dei pulcini – Novità del mese!

21 Aprile

Alice in Borderland 2

My dress-up darling Bisque Doll 3

Kakegurui Midari 2

Kasane 12

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 5

Love After World Domination 2

Non tormentarmi, Nagatoro! 7

Mission: Yozakura family 5

Graveyard Kids 2

Trap Kid – Novità del mese!

28 Aprile

The Iron Hero Box – Novità del mese!

Mermaid Prince – Novità del mese!

Il nostro futuro – Bokura no Tsuzuki – Novità del mese!

I am a Hero 1 – nuova edizione – Novità del mese!

Tokyo Revengers 14

Number 5 Vol.2

Blue Period 10

Alma 3

Buddha 3

Danmachi Novel 12

Something is Killing the Children – Io e il mio mostro – Novità del mese!

Seven Secrets 2

Ristampe

Noise 1, 2, 3, Box, Box Vol. 1-3

Prophecy 1, 2, 3 e Box Vol. 1-3

Komi Can’t Communicate 3, 8, 10, 15, 17

Haganai 20

Under Ninja 1

Hellsing – New Edition 1, 2, 3, 4, 5, Box

Secret 1, 2, 3, Box Vol. 1-3

Doubt 1,2,3,4, Doubt Box Vol. 1-4

Judge 1,2,3,4,5,6, Judge Box Vol. 1-6

Tokyo Ghoul – Official Anime Book

Kasane 12

Blue Period 9

Golden Kamui 14

Kasane 3, 12

Zelda – Twilight Princess 2,3

Danmachi – Sword Oratoria Da 1 a 12

– GOEN –

01 Aprile

Food Wars: L’étoile 8 – ultimo!

Prezzo: € 5.95

Forza Genki! 24

Prezzo: € 6.95

Helck 3

Prezzo: € 6.50

Karakuri Circus 40

Prezzo: € 5.95

La corte dei cento demoni 2

Prezzo: € 6.50

La nuova vita di Nina 3

Prezzo: € 5.95

Mononokean l’imbronciato 3

Prezzo: € 5.95

Omega Tribe 13

Prezzo: € 7.50

Pride 3

Prezzo: € 6.95

School-Live! 3

Prezzo: € 6.50

08 Aprile

Colpo Mortale 1 – Novità del mese!

€ 6,95

Drifting Net Cafè – Novità del mese!

€ 6,95

La nuova vita di Nina 4 – ultimo!

Prezzo: € 5.95

Nobody Knows 6

€ 6,95

Kasajiro afferra tatami 3

€ 7,50

La corte dei cento demoni 3

Prezzo: € 6.50

Mononokean l’imbronciato 4

Prezzo: € 5.95

School-Live! 4

Prezzo: € 6.50

Una stanza di felicità 4

€ 7,50

RISTAMPE

Una Stanza Di Felicità 1

La Nuova Vita Di Nina 1

School Live 1

– FLASHBOOK –

ITSUYA- SAN 1 – Novità del mese!

€ 5,90

MY ROOMMATE IS A CAT 8

€ 5,90

THE FIVE STAR STORIES 16

€ 9,90

– MAGIC PRESS –

Kabuki-cho Bad Trip vol. 2

Eiji Nagisa – Uscita: 7 aprile 2022

Il matrimonio di Lala vol. 4

Tamekou – Uscita: 7 aprile 2022

36000 secondi al giorno vol. 1 – Novità del mese!

Ryoko Fukuyama – Uscita: 14 aprile 2022

Last game vol. 4

Shinobu Amano – Uscita: 14 aprile 2022

Skip Beat! 13

Yoshiki Nakamura – Uscita: 14 aprile 2022

The eminence in shadow vol. 1 – Novità del mese!

Daisuke Aizawa, Anri Sakano – Uscita: 14 aprile 2022

Il buio oltre la finestra triangolare vol. 4

Tomoko Yamashita – Uscita: 7 aprile 2022

Adekan vol. 14

Tsukiji Nao – Uscita: 14 aprile 2022

Un aiuto in famiglia – Novità del mese!

Shusuke Shunju – Uscita: 14 aprile 2022

– DYNIT –

JUNKET BANK 1 – Novità del mese!

12,90 €

GTO – DELUXE BLACK EDITION 3

9,90 €

– HIKARI –

D’Artagnan e i moschettieri del re – Box – Novità del mese!

Koi Ishida – Box con i 3 volumi, serie completa – disponibile anche il Box vuoto

– AIKEN –

DOBUGAWA – LA SUPERFICIE DELL’ACQUA – Novità del mese!

€ 7,90

– COCONINO PRESS –

Sunny Sunny Ann! – Novità del mese!

18.00€