uscite MANGA APRILE 2025

Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) APRILE 2025

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

01 Aprile

DRAGON BALL SD n. 4

€ 7,90

EDENS ZERO n. 26

€ 5,50

LULLABY OF THE DAWN n. 5

€ 6,90

PETSHOP OF HORRORS n. 7

€ 9,00

PURR EVIL n. 2

€ 12,90 – anche Variant

QUEEN’S QUALITY n. 22

€ 5,20

08 Aprile

A COUPLE OF CUCKOOS n. 15

€ 5,90

CHOKING ON LOVE n. 3

€ 6,50

DETECTIVE CONAN n. 106

€ 5,20

ELETTROSHOCK DAISY n. 2

€ 9,90

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 18

€ 5,20

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 11

€ 7,90

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 8

€ 5,90

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 7

€ 12,90

PROMISE CINDERELLA n. 12

€ 6,50

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 19

€ 5,90

15 Aprile

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.58

€ 6,50

DIABLOMACHIA n. 3

€ 6,90

FUNGUS AND IRON n. 6

€ 5,90

INUYASHA WIDE EDITION n. 22

€ 9,95

KAGURABACHI n. 2

VARIANT COVER EDITION € 7,50

TENKAICHI n. 5

€ 6,90

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 9

€ 6,90

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 11

€ 5,90

22 Aprile

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 6

€ 9,00

GUNDAM THUNDERBOLT n. 23

€ 6,50

KAGURABACHI n. 2

€ 5,50

MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV999 n. 1 – Novità!

€ 7,50

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 17

€ 6,50

SOLO LEVELING n. 22

€ 9,90

THE SECRET OF SCARECROW n. 3

€ 7,50

29 Aprile

#JUSTKILLING – Novità!

€ 11,90

AFTERLIFT – Novità!

€ 15,90 – anche Variant

HEAVENLY DELUSION n. 11

€ 7,50

HERE U ARE FOREVER – EXTRA STORIES

€ 9,90

RE CERVIN n. 2

€ 6,90

SOMNA – Novità!

€ 29,90

SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & PINK n. 2

€ 11,90 – VARIANT COVER EDITION € 13,90

UNA RAGAZZA ALLA MODA – 50TH ANNIVERSARY EDITION n. 1 – Novità!

€ 14,90

WILLOWING n. 2

€ 7,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

03 Aprile

Sakamoto Days 17

7,50 €

Ristampa:

-Nana Reloaded Edition 17

10 Aprile

The Elusive Samurai 13

5,90 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 25

5,20 €

Blue Exorcist 31

5,50 €

Kindergarten Wars 4

5,20 €

Sex Battle – Densetsu No Yarichin VS Teppeki No Shiriana 4

7,90 €

Mujina Into the Deep 2

12,90 €

Yomi No Tsugai 8

5,50 €

Chainsaw Man 19

5,50 €

Sakamoto Days 18

5,50 €

Otomachi Record – Storie Imprevedibili & Dischi Introvabili Side A – Novità!

12,90 €

Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition 2

15,00 €

17 Aprile

Seraph of The End 33

5,50 €

Giant Killing 63

5,50 €

Agente 008 n.30

5,90 €

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 18

15,00 €

Asadora! 9

7,90 €

Yawara! 18

15,00 €

Kijin Gentosho: Demon Hunter 7

7,90 €

Host Club: Amore in Affitto Double Edition 6

14,90 €

The Bugle Call 6

7,00 €

Elden Ring: La Via per l’Albero Madre 6

7,50 €

Mi Togli Il Respiro 5

7,90 €

Momentum 3

24,90 €

Kokoro No Program 2

7,50 €

Satoshi Kon: L’Eredità dei Sogni – Novità!

24,90 €

Elfa XXL – La Dieta Impossibile 1 – Novità!

7,00 €

The New Recruit – Cofanetto – Novità!

44,70 €

24 Aprile

Show-Ha Shoten! 9

9,90 €

Soul Eater – Ultimate Deluxe Edition 16

13,00 €

Dai Dark 8

7,90 €

Ender Geister – The Last Exorcist 9

7,50 €

Jumbo Max 12

9,90 €

Detonation Island – Double Edition 8

12,90 €

Blade & Bastard 3

7,50 €

L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 5

14,90 €

Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 10

7,50 €

Lycoris Recoil Reload 2

7,00 €

The New Recruit 1 – Novità!

14,90 €

The New Recruit 2

14,90 €

The New Recruit 3

14,90 €

Origin – Omnibus 1 – Novità!

45,00 €

– J POP –

01 Aprile

Land of the Lustrous 13 – ultimo volume

Hirayasumi 8

Magilumiere 7

Inazuma & Romance – Colpo di fulmine 6

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 9

08 Aprile

Fall in love, you false angels 1 variant + First Kiss bundle – Novità!

Pokémon: La grande avventura box 24-26

L’impero delle Otome 19

Mission: Yozakura Family 23

So I’m a spider, so what? 14

Endroll back 3

15 Aprile

Kowloon Generic Romance 1 – edizione speciale variant – Novità!

Love is an illusion! 1+2 box – Novità!

Killing Stalking Stagione I – Box Vol. 1-4 – Novità!

La mia senpai è un ragazzo 2

Veil 2

Shimazaki nella terra della pace 4

Fall in love, you false angels 1 (in edizione regular) – Novità!

First Kiss – Novità!

Initial D 14

Kakegurui Twin 15

Kingdom 68

22 Aprile

I diari della speziale 14

GuruGuru – Il girotondo della magia 8

Pokémon: La grande avventura 24

Rent a girlfriend 26

Akane Banashi 11

Chaos Game 5

29 Aprile

Saint Seiya Next Dimension 16

Love is an illusion 1 – Novità!

Choujin X 11

Midnight heart tune 2

Super lovers 16

– FLASHBOOK –

Life in Smokey Blue 1 – Novità!

6,90 €

– MAGIC PRESS –

7tg Time Loop 4

Skip Beat 47

Shutline 6

L’amore al tempo dei social 8

The Eminence in Shadow: Shadow Side Story 6

Campfire cooking 2

On Doorstep – Novità!

Rose e Champagne 4

Ring X Mama 4

– TOSHOKAN –

Un mondo bizzarro 1 – Novità!

Giornate Tranquille – Novità!

The Illusion – Novità!

L’assistente delle Rose – Novità!

– COCONINO PRESS –

Shinjū, Una storia d’amore – Novità!

18,00€

– JUNDO –

Dear door 1 – Novità!

Salt Friend 2

Lost in the cloud 6

– MUSUBI –

I see your face. Guardando il tuo profilo 1 – Novità!

– DYNIT –

Gaishu Isshoku! Un gioco da ragazzi! 3

– DE AGOSTINI –

The beginning after the end 4

11,90€

– GAIJIN –

Il druido di Seoul Station 6