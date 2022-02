Uscite MANGA e MANHWA – FEBBRAIO 2022

5 3 Voti Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

Vedi anche: Elenco case editrici di Manga/Anime.

FEBBRAIO 2022

– STARS COMICS –

02 Febbraio

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.11

€ 5,90

DR.STONE n. 18

€ 4,50

EDENS ZERO n. 13

€ 4,90

INUYASHA – WIDE EDITION n. 3

€ 9,95

SHAMAN KING FINAL EDITION n.21

€ 5,90

THERAPY GAME BOX – Novità del mese!

€ 13,00 – La miniserie è composta da due volumi raccolti in un esclusivo box da collezione.

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 3

€ 5,90

WHISPER ME A LOVE SONG n. 4

€ 6,50

09 Febbraio

A SILENT VOICE – BOX VUOTO

€ 5,00 – Box per la serie manga “A Silent Voice”

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 11

€ 5,50

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 56

€ 4,30

IL DURO LAVORO DI MUSUBU n. 2

€ 5,90

NO GUNS LIFE n. 10

€ 5,90

P&ME – POLICEMAN AND ME n. 15

€ 4,50

SAVAGE SEASON n. 8

€ 5,50

16 Febbraio

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 10

€ 4,50

DARLING IN THE FRANXX n. 3

€ 5,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.12

€ 5,90

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 4

€ 9,00

GATE n. 15

€ 5,90

HORROR THEATER n. 1 – Novità del mese!

€ 15,00

OLYMPIA KYKLOS n. 5

€ 6,90

RECORD OF RAGNAROK n. 8

€ 5,90

SHAMAN KING FINAL EDITION n.22

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 11

€ 5,50

YOTSUBA&! n. 15

€ 6,90

23 Febbraio

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 9,90

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n. 6

€ 5,50

MASHLE n. 4

€ 4,50

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ANIME COMICS – Novità del mese!

€ 12,00

ONE PIECE PARTY n. 7

€ 4,90

ROSEN BLOOD n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

SOLO LEVELING n. 6

€ 8,90

SUPER DRAGON BALL HEROES – BIG BANG MISSION!!! n. 1 – Novità del mese!

€ 4,50

THE SEVEN DEADLY SINS – NANATSU NO TAIZAI n. 2 – BOX VUOTO

€ 3,50

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 2

€ 25,80 – contiene i volumi da 7 a 12

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 33

€ 4,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

03 Febbraio

20th Century Boys – Ultimate Deluxe Edition 2

14,90 €

Bungo Stray Dogs 17

ristampa 4,90 €

Black Clover 25

ristampa 4,90 €

Black Clover 29

4,90 €

Un Marzo da Leoni 9

ristampa 7,00 €

Un Marzo da Leoni 10

ristampa 7,00 €

Real 3

ristampa 7,00 €

Real 4

ristampa 7,00 €

Real 5

ristampa 7,00 €

Il Mondo di Naruto – La Guida Ufficiale al Manga 4

9,90 €

Gleipnir 10

7,00 €

Giant Killing 50

5,50 €

Otaku Teacher 24

6,00 €

Star Wars Rebels 1 – Novità del mese!

4,90 €

Blue Lock 6

7,00 €

Seraph of the End 24

4,90 €

Konosuba! – This Wonderful World 6

4,90 €

Touch me! 2

7,00 €

Homunculus 12

ristampa 7,00 €

Undead Unluck 2

4,90 €

Drifting Dragons 11

7,00 €

Fire Force 27

4,90 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 7

7,50 €

Boruto – Naruto Next Generations 14

4,90 €

Spice and Wolf – Double Edition 7

12,90 €

Tenken – Reincarnato in una Spada 3

6,50 €

The Wolf Won’t Sleep 2

7,00 €

Atelier of Witch Hat 9

7,00 €

10 Febbraio

I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena 15

4,90 €

Moriarty the Patriot 2

ristampa 4,90 €

Moriarty the Patriot 3

ristampa 4,90 €

Moriarty the Patriot 6

ristampa 4,90 €

Moriarty the Patriot 8

ristampa 4,90 €

Moriarty the Patriot 9

ristampa 4,90 €

Moriarty the Patriot 15

4,90 €

Assassin’s Creed Blade of Shao Jun 3

7,50 €

Jujutsu Kaisen Sorcery Fight 12

4,90 €

Darwin’s Game 23

5,90 €

Smokin’ Parade 10

8,90 €

We Never Learn 19

4,90 €

Twin Star Exorcists 25

4,90 €

Agente 008 n.10

4,90 €

Arpeggio of Blue Steel 20

9,00 €

17 Febbraio

Ooku 19 – ultimo numero!

12,00 €

L’Usuraio 33

6,00 €

Saga of Tanya the Evil 21

7,00 €

Natsume degli Spiriti 26

9,90 €

Black Clover – Quartet Knights 1

ristampa 4,90 €

Bungo Stray Dogs Discovery Edition 1

ristampa a prezzo speciale 1,00 €

Arte 15

5,50 €

Bleach 28

ristampa 4,90 €

Bleach 37

ristampa 4,90 €

City Hunter XYZ 7

15,00 €

Banana Fish 10

18,00

24 Febbraio

Vampire Knight Memories 7

7,00 €

Vagabond Deluxe 11

7,00 €

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 11

25,00 €

Dai Dark 3

7,50 €

City Hunter XYZ 8

15,00 €

Bleach – Can’t Fear Your Own World 1

ristampa 12,90 €

20th Century Boys – Ultimate Deluxe Edition 3

14,90 €

Spy x Family 3

ristampa 4,90 €

Domestic Girlfriend 10

ristampa 5,50 €

Assassin’s Creed: Valhalla – Blood Brothers – Novità del mese!

12,00 €

– J POP –

02 Febbraio

Kemono Jihen 9

€ 6,00

Shadows House 6

€ 6,50

Goblin Slayer 11

€ 6,50

Haganai 19

€ 5,90

RISTAMPE:

Girl from the other side 03, 04 e 06

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 2

Made in Abyss 04, 06 e 09

NeuN 1, 2 e 5

Tokyo Revengers 01, 02, 03 e 09

Monster Musume 1

The Promised Neverland 07 e 20 Tokyo Ghoul 04 Tokyo Ghoul:RE 03

Your Name 1, 2 e 3

Your Name BOX VOL. 1-3

BJ Alex Box 1 (VOL. 1-2)

09 Febbraio

Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 0

Canis 0 – Dear Mr Rain – Novità del mese!

Radiant 15

Kasane 11

Rent a girlfriend 7

Buddha 2

Violence Action 5

16 Febbraio

Chocolatier – Cioccolata per un cuore spezzato 1 – Novità del mese!

Under Ninja 1 – Novità del mese!

Blue Period 9

Komi can’t communicate 15

Mission: Yozakura Family 4

My dress-up darling Bisque Doll 2

Non tormentarmi, Nagatoro! 5

Showa 2

23 Febbraio

Alma – Box (1-4) – Novità del mese!

Il mio Son Goku 1 – Novità del mese!

Yarichin Bitch Club 4 regular e special (con illustration book)

86 – Eighty Six 3

BJ Alex 4

Magical Girl Spec-Ops Asuka 13

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 3

Petit Devil Kohai 2

Tokyo Revengers 12

– FLASHBOOK –

SAYONARA GAME – Novità del mese!

€ 6,90

COYOTE 04

€ 6,90

DEATH HALL 19

€ 5,90

– GOEN –

01 Febbraio

KASAJIRO AFFERRA-TATAMI Vol. 2

UQ HOLDER! Vol. 23

ALICE MUSIC ACADEMY Vol. 3

LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA Vol. 8

HOLY KNIGHT Vol. 3

NOBODY KNOWS Vol. 5

MOMOGUMI PLUS SENKI Vol. 14

RIDENDO TRA LE NUVOLE Vol. 2

OMEGA TRIBE Vol. 12

KARAKURI CIRCUS Vol. 39

IL SENTIERO DEI FIORI Vol. 13

KARNEVAL Vol. 24

PRISON EXPERIMENT Vol. 4

UNA STANZA DI FELICITÀ Vol. 3

LOCKDOWN X SCHOOL Vol. 7

MANKITSU – U-Jin Collection Extra SLIPCASE – Novità del mese!

contiene i volumi da 1 a 5

PRISON EXPERIMENT Vol. 1 (Nuovamente Disponibile)

KISEIJU Vol. 3 (RISTAMPA)

– MAGIC PRESS –

Finder 10: Luna di miele nel mirino – edizione regular

Ayano Yamane

Il Buio oltre la Finestra Triangolare 3

6,90 €

Skip Beat! 11

6,90 €

8 guerrieri vol.2 – Edizione deluxe

9,90 €

Last game 3

6,50 €

– DYNIT –

IL CASTELLO INVISIBILE 1 – Novità del mese!

€ 12,90

– AIKEN –

DIEN BIEN PHU 7

€ 8,90

– MONDADORI –

LE INDAGINI DI SHERLOCK HOLMES – Novità del mese!

€12,00

PICCOLE DONNE – Novità del mese!

€12,00

– 001 EDIZIONI –

I cento demoni e altre storie – Novità del mese!

€ 20,90