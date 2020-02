Uscite MANGA e MANHWA – Febbraio 2020

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

8 gennaio

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA NEW EDITION N. 2

€ 5,90

WORLD TRIGGER n. 20

€ 4,30

MY LOVE STORY!! n. 12

€ 4,50

ONE PIECE n. 93

€ 4,30

ONE PIECE QUIZ BOOK n. 2

€ 6,50

LAMÙ – URUSEI YATSURA n. 6

€ 9,95

12 febbraio

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION n. 4

€ 14,90

DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA n. 5

€ 8,00

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA N. 6

€ 4,50

ECHOES N. 2

€ 5,90

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE N. 3

€ 5,90

AJIN – DEMI HUMAN N. 14

€ 5,90

RINNE N. 40

€ 4,30

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS N. 6

€ 4,50

ARIADNE IN THE BLUE SKY N. 1 – Novità del mese!

€ 5,50

19 febbraio

GINTAMA N. 58

€ 4,90

ASTRA LOST IN SPACE N. 3

€ 5,90

BORN TO BE ON AIR! N. 6

€ 5,90

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD N. 4

€ 4,50

CHILDREN OF THE WHALES N. 14

€ 5,90

SUMMER TIME RENDERING N. 6

€ 5,90

VINLAND SAGA N. 22

€ 4,90

YOTSUBA&! N. 5

€ 6,90

26 febbraio

RANMA 1/2 COLLECTION N. 1 – Novità del mese!

€ 28,00

IO SONO SHINGO N. 5

€ 15,00

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA N. 14

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DEI CYBORG E DI CELL N. 6

€ 6,90

HAIKYU!! N. 35

€ 4,30

MISSIONS OF LOVE N. 15

€ 4,30

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 13

€ 4,50

UN BACIO A MEZZANOTTE N. 10

€ 4,50

RAISEKAMIKA N. 4

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

6 febbraio

Blue Flag 6

€ 4,90

Bleach 66

ristampa € 4,90

L’Attacco dei Giganti 20

ristampa € 4,90

Fullmetal Alchemist: l’alchimista d’acciaio 4

ristampa € 4,90

Naruto 56

ristampa € 4,90

Bleach 33

ristampa € 4,90

Hinowa Ga Crush! 3

€ 4,90

Seraph of the End 12

ristampa € 4,90

Moriarty The Patriot 9

€ 4,90

L’Attacco dei Giganti 25

ristampa € 4,90

Bleach 35

ristampa € 4,90

Naruto 3

ristampa € 4,90

Naruto 47

ristampa € 4,90

Black Clover 21

€ 4,90

Seraph of the End 14

ristampa € 4,90

13 febbraio

Mad Chimera World 3

€ 4,50

Bungo Stray Dogs – Dead Apple 2

€ 4,90

Ultramarine Magmell 5

€ 4,90

City Hunter Rebirth 2

€ 7,00

Wotakoi – Love is Hard for Otaku 1 – Novità del mese!

€ 8,90

Domestic Girlfriend 14

€ 5,50

Slam Dunk 6

€ 7,00

Drifting Dragons 3

€ 7,00

Hikari-Man 3

€ 7,50

Ghost Inn – La Locanda di Yuna 14

€ 4,90

20 febbraio

Saga of Tanya the Evil 14

€ 7,00

Tracce di Sangue 5

€ 7,00

Gunslinger Girl 7

€ 7,00

Nana – Reloaded Edition 10

€ 6,50

Kengan Ashura 7

€ 7,00

Beastars 12

€ 7,00

Killing Morph 3

€ 7,00

Banana Fish 3

€ 18,00

Naruto il Mito 1 – Novità del mese!

20th Anniversary Limited Edition € 4,90

Aposimz 3

€ 7,00

L’Immortale – Complete Edition 5

€ 14,90

27 febbraio

All You Need is Kill – Complete Edition – Novità del mese!

€ 12,90

Kikkirikiller – Novità del mese!

box con numeri da 1 a 7 – € 40,00

Kikkirikiller – volumi singoli – Novità del mese!

€ 7,00 l’uno

Smokin’ Parade 7

€ 7,00

L’attacco dei giganti – Before the fall 1

ristampa € 4,90

I fiori del male 6

ristampa € 7,00

Pluto 6

ristampa € 7,90

Hunter x Hunter 30

ristampa € 5,50

Ken il Guerriero 9

ristampa € 4,90

Children of the Sea 3

ristampa € 12,90

Bungo Stray Dogs 3

ristampa € 4,90

I fiori del male 5

ristampa € 7,00

Otaku Teacher 17

€ 6,00

Deadman Wonderland 2

ristampa € 7,00

Hunter x Hunter 22

ristampa € 5,50

– J POP –

5 febbraio

Radiant 11

Di Tony Valente € 7,90

L’eroe è Morto 16

Di Subaruichi € 6,00

L’impero Delle Otome 11

Di Torajiro Kishi € 6,50

Amanchu! 14

Di Kozue Amano € 5,90

12 febbraio

17 anni – Novità del mese!

Box con l’intera serie di 4 volumi

I Gatti del Louvre 1 – Novità del mese!

Taiyō Matsumoto

Hell’s Paradise – Jigokuraku 3

Kingdom 41

Magical Girl Spec-Ops Asuka 06

Persona 5 numero 3

19 febbraio

Act-Age 1 – Novità del mese!

009 Re:Cyborg 1

La Principessa Zaffiro 1 – Novità del mese!

The Quintessential Quintuplets 4

26 febbraio

Void – Novità del mese!

The Promised Neverland Novel 1 – Una Lettera Da Norman – Novità del mese!

light novel

Armed Girl’s Machiavellism 09

Atom The Beginning 10

Danmachi – Light Novel 8

Monster Girl 12

Ristampe

Questo mese tornano integralmente disponibili le serie Sprite, Area D, Shin Mazinger Zero e Shin Mazinger Zero Vs Il Generale Oscuro.

– FLASHBOOK –

Sussurri – Silent Voice 5

5,90 €

Le nostre situazioni segrete 2

5,90 €

Kacho Fugetsu 8

6,90 €

– GOEN –

uscite non sicure

ALICE ACADEMY 31 [DI 31]

di Tachibana Higuchi € 4,50

ARE YOU ALICE? 10

di Ikumi Katagiri e Ai Ninomiya € 5,95

BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE 4

di DC COMICS e Shiori Teshirogi € 6,95

Capitan Harlock – Dimension Voyage #05

7,50 €

Cronache Dal Mondo Degli Spiriti 05

4,50 €

Dentro Mari 01 – Novità del mese!

5,95 €

FOOD WARS 31

di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki € 4,50

L’INCANTO DELLA STREGA 3

di Tomu Ohmi € 4,95

FOOD WARS 8

ristampa – di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki € 4,50

FOOD WARS 10

ristampa – di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki € 4,50

Holy Knight 02

5,95 €

Holyland 17

4,95 €

Jewel Box Of The Natural Prince (The) #01-05

23,80 €

Karneval 10

5,95 €

Sekaiichi Hatsukoi. La Storia Di Ritsu Onodera #04

5,95 €

A Town Where You Live 25

5,95 €

Welcome To The El Palacio 06

4,95 €

– DYNIT –

Il giocattolo dei bambini: La Villa Dell’Acqua

ristampa 12,90 €

Miss Hokusai 1 – Novità del mese!

24,90 €

Sekiro Side Story – Hanbei L’Immortale – Novità del mese!

12,90 €

– IN YOUR FACE COMIX –

Oninbo No 1 – Novità del mese!

16,00 €