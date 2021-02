Uscite MANGA e MANHWA – Febbraio 2021

Vota! [Totale: 1 Media: 5 ] Devi fare il login per votare

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

FEBBRAIO 2021

– STARS COMICS –

03 febbraio

BLUE SUMMER BOX – Novità del mese!

€ 13,00 – Box con due volumi: “You Are in the Blue Summer” e “The Blue Summer and You”

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA: LE SITUAZIONI DI SHUN MAKABE

volume extra € 5,90

LAMÙ – URUSEI YATSURA n.17

ultimo volume – € 9,95

EDENS ZERO n.8

€ 4,90

DR.STONE n.14

€ 4,50

QUEEN’S QUALITY n.11

€ 4,50

THE SEVEN DEADLY SINS – NANATSU NO TAIZAI n.39

€ 4,30

10 febbraio

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION n.8

€ 14,90

FAIRY TAIL NEW EDITION n.50

€ 4,30

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n.5

€ 5,90

STARVING ANONYMOUS n.7

€ 5,90

HEAVENLY DELUSION n.4

€ 6,90

ARIADNE IN THE BLUE SKY n.5

€ 5,50

ECHOES n.5

€ 5,90

MAO n.3

€ 4,50

LO SFIGATTO – NEKONAUGHEY n.3

€ 12,00

17 febbraio

RECORD OF RAGNAROK n.3

€ 5,90

YOTSUBA&! n.9

€ 6,90

ONE PIECE NEW EDITION n.87

€ 4,30

YOUNG BLACK JACK n.14

€ 5,90

SUMMER TIME RENDERING n.10

€ 5,90

GINTAMA N. 68

€ 4,90

LEVIUS/EST n.7

€ 5,90

24 febbraio

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME n.1 – Novità del mese!

€ 5,50

UN BACIO A MEZZANOTTE n.12

ultimo volume – € 4,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 22

€ 4,50

HAIKYU!! n.40

€ 4,30

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n.24

€ 5,90

DRAGON BALL SUPER n.13

€ 4,50

CAPITAN TSUBASA COLLECTION n.4

Box con quattro volumi – € 24,00

DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI n.1 – Novità del mese!

€ 6,90

OROCHI n.1 – Novità del mese!

€ 15,00

– PLANET MANGA (PANINI) –

04 febbraio

Bleach 19

ristampa 4,90 €

Blue Exorcist 18

ristampa 4,90 €

L’attacco dei giganti 28

ristampa 4,90 €

Seraph of the End 15

ristampa 4,90 €

Berserk Collection Serie Nera 28

ristampa 5,50 €

Berserk Collection Serie Nera 29

ristampa 5,50 €

Berserk Collection Serie Nera 30

ristampa 5,50 €

One-Punch Man 13

ristampa 4,90 €

Nana – Reloaded Edition 3

ristampa 6,50 €

Nana – Reloaded Edition 5

ristampa 6,50 €

Slam Dunk 4

ristampa 7,00 €

Death Note 1

ristampa 4,90

Naruto Il Mito 5

ristampa 4,90 €

11 febbraio

Murciélago 17

4,90 €

Domestic Girlfriend 20

5,50 €

Ghost Inn La Locanda di Yuna 20

4,90 €

Black Clover 16

ristampa 4,90 €

Black Clover 17

ristampa 4,90 €

Giant Killing 47

5,50 €

Otaku Teacher 20

6,00 €

Salary – Man Exorcist La Malinconia di Yukio Okumura 4

4,90 € – spinoff di “Blue Exorcist”

Sing “Yesterday” For Me 1 – Novità del mese!

7,00 €

Chainsaw Man 3

4,90 €

Agente 008 n.5

4,90 €

One-Punch Man 22

4,90 €

One-Punch Man 22

variant 7,00 €

Black Clover Quartet Knights 5

4,90 €

Platinum End 13

4,90 €

Boruto: Naruto Next Generations 11

4,90 €

Darwin’s Game 21

5,50 €

Il Mio Dannato Rivale 4

7,50 €

Ragna Crimson 5

7,50 €

Tracce di Sangue 8

7,00 €

Silver Spoon 15

4,90 € – ultimo volume

Saga of Tanya The Evil 17

7,00 €

18 febbraio

Nana & Kaoru: Black Label 3

5,50 €

Magus of the Library 4

7,00 €

Hikari-Man 7

7,50 €

Beastars 18

7,00 €

Gunslinger Girl 13

7,00 €

Takane & Hana 17

4,90 €

The Killer Inside 5

7,00 €

L’attacco dei giganti 32

7,90 €

25 febbraio

L’attacco dei giganti Colossal Edition 8

25,00 €

Kill La Kill – Omnibus – Novità del mese!

14,90 €

Kingdom Hearts 358/2 Days 5

7,90 € – ultimo volume

We Never Learn 9

4,90 €

Slam Dunk 17

7,00 €

Gekka Bijin 4

4,90 €

L’Immortale Complete Edition 15

14,90 €

Nana – Reloaded Edition 19

6,50 €

Soul Eater 24

ristampa 4,90 €

Solanin Complete Edition

ristampa – 6,90 €

Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. L’ istituto di arti occulte (Vol. 0)

4,90 €

– J POP –

03 febbraio

Tokyo Revengers Manji Gang Pack – Vol. 1-2 – Novità del mese!

Di Ken Wakui € 6,50 – Box

Magical Girl Spec-Ops Asuka 09

Di Makoto Fukami, Seigo Tokiya, Naoya Tamura € 6,50

Atom The Beginning 11

Di Osamu Tezuka, Macoto Tezka, Masami Yuki, Tetsuro Kasahara € 6,90

Kasane 5

Di Daruma Matsuura € 6,90

Kemono Jihen 3

Di Sho Aimoto € 6,00

The Quintessential Quintuplets 13

Di Negi Haruba € 5,90

Caste Heaven 5

Di Chise Ogawa € 6,90

10 febbraio

Il Richiamo di Cthulhu – Novità del mese!

di Howard Phillip Lovecraft, Gou Tanabe

Prime Rose 1 – Novità del mese!

di Osamu Tezuka

Radiant 14

009 Re:Cyborg n. 6

Hanako Kun – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 04

L’eroe è morto 19

Radiation House 09

Tokyo Revengers 01

volume singolo

Girl From The Other Side 10

17 febbraio

Armed Girl’s Machiavellism 10

Danmachi – Sword Oratoria 15

La Fenice 8

Love Stage!! 6

Gate Zero 4

17 febbraio

Girls Girls Girls – Novità del mese!

Bundle contenente “Rent a Girlfriend 1” di Reiji Miyajima e l’ultimo numero “Quintessential Quintuplet’s” di Negi Haruba, con dieci illustration card

Amanchu! 15

La Regina D’Egitto – L’occhio Azzurro Di Horus 06

Lady Oscar Collection – Le Rose Di Versailles 2

Sword Art Online Progressive 7

Tokyo Revengers 02

Ristampe del mese

Drifters Voll. 2, 5; I Fiori Del Male; Il Cane Che Guarda Le Stelle; Kakegurui Twin 2; Killing Stalking Stag. III Voll. 2, 3; Kingdom Voll. 33, 34, 35, 36, 37, 38; My Broken Mariko; The Promised Neverland Voll. 7, 18 Toradora! Voll. 3, 4 Trigun Maximum Voll. 4, 5, 6, 7, Voci e Altre Storie – Junji Ito Collection.

– FLASHBOOK –

Harukaze no Étranger 4

€ 6,90

Given 6

€ 6,90

– GOEN –

DENTRO MARI 8

6,60 €

DENTRO MARI 9

6,60 € – ultimo numero

I MISERABILI 3

5,65 €

ZELPHY OF THE AION 3

6,60 €

ZELPHY OF THE AION 4

6,60 €

SHIBUYA GOLDFISH 5

7,13 €

SHIBUYA GOLDFISH 6

7,13 €

BIANCANEVE E I 7 PRIGIONIERI 3

5,65 €

COME FARTI DIRE “TI AMO!” 9

€ 4,50

CELESTIAL CLOTHES 9

5,95 €

KISEIJU REVERSI 4

9,95 €

RIN 7

6,95

ARE YOU ALICE? 12

7,50 € – ultimo numero

PIECE OF CAKE 4

5,95 €

PIECE OF CAKE 5

5,95 € – ultimo volume

CRONACHE DAL MONDO DEGLI SPIRITI 8

5,95 €

KARNEVAL 14

7,50 €

UQ HOLDER! 12

5,95 €

FORZA GENKI 10

5,95 €

FORZA GENKI 11

5,95 €

DUE COME NOI 35

5,95 €

DUE COME NOI 36

5,95 €

KARAKURI CIRCUS 24

5,95 €

CAPITAN HARLOCK – DIMENSION VOYAGE 9

7,50 €

CAPITAN HARLOCK – DIMENSION VOYAGE 10

7,50 € – ultimo volume

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS 7

€ 6,50

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS 8

€ 6,50

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS 9

€ 6,50

TEIICHI HIGH SCHOOL 6

6,95 €

SUICIDE ISLAND 12

€ 6,95

DEVILS AND REALIST 8

€ 6,50

HAKKENDEN Vol. 9

4,95 €

– DYNIT –

SATURN RETURN 2

12,90

MISUMISOU – ANEMONE EPATICA 2

19,90 €

– MAGIC PRESS –

Finder 2: gabbia nel mirino

di Ayano Yamane – € 6,90€

Adekan 9

6,90 €

La dalia tra le zanne 2

6,90 €

Diventiamo adulti – Novità del mese!

Yonezou Nekota – 6,90 €

Ti potrebbe interessare...