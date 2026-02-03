uscite MANGA FEBBRAIO 26

Evidenza1 Uscite Mensili

Uscite MANGA (manhwa, manhua, manga italiani…) GENNAIO 2026

A cura di Marichan.
In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

03 Febbraio

10 Febbraio

17 Febbraio

24 Febbraio

– PLANET MANGA (PANINI) –

05 Febbraio

12 Febbraio

19 Febbraio

26 Febbraio

– J POP –

04 febbraio

  • Nagahama to be, or not to be 2
  • The Fragrant Flower Blooms with Dignity 5
  • Takemitsu Zamurai 3
  • Blue Period 17
  • La mia senpai è un ragazzo 7
  • Love is an Illusion! 9
  • Midnight Hwart Tune 7

11 febbraio

18 febbraio

25 febbraio

– FLASHBOOK –

  • Life In Smokey Blue 06
  • The Reason We Fall In Love 05
  • Harukze no etranger 06

– MAGIC PRESS –

  • How to win my husband over 01
  • Sense 09 – anche Variant
  • Un demone in paradiso 03
  • Silent mobius 06
  • Skip beat 51
  • La mia maledetta vampira 7
  • Tsukimi moonlit fantasy 13
  • Taiga della genesi 5
  • L’entrager intraprendente – volume unico

– DYNIT –

  • Torikae Baya – Se Solo Potessi Scambiarli! 01 – € 7.50 – anche in versione Variant
  • After God 08 – € 12.90
  • Two Psychics Of Gyges 07 – € 7.50
  • La Torre Degli Spettri – romanzo giallo scritto da Edogawa Ranpo e illustrato da Hayao Miyazaki – € 23.00
  • Manshu Opium Squad 15 – € 12.90
  • Junket Bank 17 – € 12.90
  • Hotel Inhumans 03 – € 7.50
  • Honey lemon soda 01 – € 7.50

– TOSHOKAN –

– COCONINO PRESS –

  • Lunatic lover’s – anche Variant – volume unico

– ISHI PUBLISHING –

– MUSUBI –

  • Wistoria: wand and sword 05

– JUNDO –

  • The Ghost’s Nocturne 01 – anche in Special Edition Box con gadget
  • The pawn’s revenge 03

