uscite MANGA FEBBRAIO 26

Uscite MANGA (manhwa, manhua, manga italiani…) GENNAIO 2026
A cura di Marichan.
In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.
– STARS COMICS –
03 Febbraio
- DRAGON BALL SD n. 9 – € 7,90
- FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 21 – € 5,20
- INUYASHA WIDE EDITION n. 27 – € 9,95
- ONE PIECE n. 112 – € 5,90
- OTAKU VAMPIRE’S LOVE BITE n. 1 – LIMITED EDITION CON 2 SEGNALIBRI IN PVC – € 7,90
- SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 20 – € 6,50 – ultimo volume!
- VERSUS n. 5 – € 6,90
- YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 19 – € 5,90 – ultimo volume!
10 Febbraio
- ASTRO ROYALE n. 3 – € 6,50
- BLUE BOX n. 15 – € 5,90
- EDENS ZERO n. 31 – € 5,50
- ELETTROSHOCK DAISY n. 7 – € 9,90
- LA PERSONA CHE MI PIACE NON È UN RAGAZZO n. 6 – € 7,50
- OTAKU VAMPIRE’S LOVE BITE n. 1 – € 6,50
17 Febbraio
- BRAVE BELL n. 5 € 6,50
- IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 9 – € 5,90
- KAIJU NO. 8: B-SIDE n. 1 – € 6,50
- MANGA BOMBER NEW EDITION n. 3 – € 9,90
- MAO n. 23 – € 5,20
- MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION n. 7 – € 5,20
- ONE PIECE CAMPUS n. 3 – € 6,50
- SUPER BALL GIRLS n. 4 – € 7,50
- TENKAICHI n. 9 – € 6,90
- WITCH WATCH n. 14 – € 5,90
24 Febbraio
- DEAD ROCK n. 3 – € 5,50
- DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 67 – € 6,50
- HAIKYU!! CLUB n. 13 – € 5,20
- HEAVEN OFFICIAL’S BLESSING n. 1 – € 14,90
- HEAVEN OFFICIAL’S BLESSING n. 2 – € 14,90
- PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 12 – € 12,90 – ultimo volume!
- RE CERVIN n. 5 – € 6,90
- SUPER DRAGON BALL HEROES – METEOR MISSION! n. 2 – € 5,50
- TO YOUR ETERNITY n. 24 – € 5,90
- TRILLION GAME n. 10 – € 6,90
- WILD STRAWBERRY n. 5 – € 6,90
- X6 – CRUCISIX n. 12 – € 6,50
– PLANET MANGA (PANINI) –
05 Febbraio
- Noblesse 13 – 14,90 €
- Noblesse 14 – 14,90 €
- Noblesse 15 – 14,90 €
- Noblesse 16 – 14,90 €
- Noblesse – Cofanetto 5 (contiene 13-16) – 59,60 €
- Ken La Leggenda – Rei, L’Oscuro Lupo Blu Omnibus – 45,00 €
- Capitan Harlock – Memorie Dell’Arcadia Omnibus – 40,00 €
- Berserk Collection Serie Nera Con Tarocchi Variant Black 42 – 34,90 €
12 Febbraio
- Black Clover 37 – 5,90 €
- Demon Slave 19 – 5,90 €
- Kindergarten Wars 9 – 5,90 €
- Yomi No Tsugai 10 – 5,90 €
- One-Punch Man 34 – 5,90 €
- Sakamoto Days 23 – 5,90 €
- Sogno O Realtà? Yume ka utsutsu ka 1 – 5,90 €
- On Stage – Fiorisci In Scena! 1 – 7,90 €
- On Stage – Fiorisci In Scena! 2 – 7,90 €
- On Stage – Fiorisci In Scena! 3 – 7,90 €
- Buonanotte, Punpun – New Edition 6 – 15,00 €
19 Febbraio
- Drifting Dragons 19 – 7,90 €
- The Elusive Samurai 18 – 5,90 €
- Sanda 12 – 7,90 €
- Bungo Stray Dogs 27 – 5,90 €
- I Cavalieri Dello Zodiaco: Episode G – Requiem 8 – 7,90 €
- Elden Ring: La Via Per L’Albero Madre 9 – 7,90 €
- Unholy Blood 5 – 14,90 €
- Salaryman Z 3 – 7,90 €
- Il Tenue Colore Della Fine – Mission In The Apocalypse 2 – 7,90 €
- Clevatess 2 – 5,90 €
- Semi Di Ansia 2 – 9,90 €
- Resident Evil: L’Isola Della Morte – 5,90 €
- Ken Il Guerriero: Le Origini Del Mito Extreme Edition 4– 7,90 €
26 Febbraio
- Giant Killing 66 – 9,00 €
- Undead Unluck 25 – 5,90 €
- The Bugle Call 11 – 7,90 €
- Show-ha Shoten! 10 – 9,90 €
- Nyaight Of The Living Cat 7 – 7,90 €
- Magic The Gathering Destroy All Humankind. They Can’t Be Regenerated 12 – 7,90 €
- Sex Battle Densetsu No Yarichin Vs Teppeki No Shiriana 5 – 7,90 €
- Blade & Bastard 6 – 7,90 €
- Buonanotte, Punpun – New Edition 7 – 15,00 € – ultimo volume!
- Ken Il Guerriero DD – Design Deformation 3 – 7,90 €
- Black Lagoon 7 – 7,90 € – ristampa
- Black Lagoon 8 – 7,90 € – ristampa
– J POP –
04 febbraio
- Nagahama to be, or not to be 2
- The Fragrant Flower Blooms with Dignity 5
- Takemitsu Zamurai 3
- Blue Period 17
- La mia senpai è un ragazzo 7
- Love is an Illusion! 9
- Midnight Hwart Tune 7
11 febbraio
- Satoshi Tajiri – Il mio mondo, i miei Pokémon – volume unico
- Now That We Draw! 1
- Final Fantasy Lost Stranger 13
- Initial D 19
- La divisa scolastica di Akebi 14
- Medalist 13
- Mononogatari 16 – ultimo volume!
- Rent a Girlfriend 31
18 febbraio
- Assassin & Cinderella 1
- Kabukicho Hysteric Dreamer 1-2
- Astro Boy 9 – ultimo volume!
- DanDaDan 21
- The Rising of the Shield Hero 27
- DanMachi Sword Oratoria 30
- Love is an Illusion! 10
- Magilumiere 12
- Servamp 24 – ultimo numero!
25 febbraio
- 100 storie dell’orrore prima di morire – volume unico
- Yano-Kun’s Ordinary Days 1
- Afterglow – volume unico
- Hanako Kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 25
- Blue Giant Explorer 4
- Il mio matrimonio felice – Il romanzo 6
- Inazuma Eleven 6
- La voce della strada 4
- Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 18
- Made in Abyss 14
– FLASHBOOK –
- Life In Smokey Blue 06
- The Reason We Fall In Love 05
- Harukze no etranger 06
– MAGIC PRESS –
- How to win my husband over 01
- Sense 09 – anche Variant
- Un demone in paradiso 03
- Silent mobius 06
- Skip beat 51
- La mia maledetta vampira 7
- Tsukimi moonlit fantasy 13
- Taiga della genesi 5
- L’entrager intraprendente – volume unico
– DYNIT –
- Torikae Baya – Se Solo Potessi Scambiarli! 01 – € 7.50 – anche in versione Variant
- After God 08 – € 12.90
- Two Psychics Of Gyges 07 – € 7.50
- La Torre Degli Spettri – romanzo giallo scritto da Edogawa Ranpo e illustrato da Hayao Miyazaki – € 23.00
- Manshu Opium Squad 15 – € 12.90
- Junket Bank 17 – € 12.90
- Hotel Inhumans 03 – € 7.50
- Honey lemon soda 01 – € 7.50
– TOSHOKAN –
- Il diario della strega 01
- Vino di zucca 15
- Un mondo bizzarro 05
- Il giardino dei fiori svelati – volume unico
- L’addio dei gatti giganti 02
- Studentesse 04
- Un incontro casuale 02
- Candy color paradox 01
– COCONINO PRESS –
- Lunatic lover’s – anche Variant – volume unico
– ISHI PUBLISHING –
– MUSUBI –
- Wistoria: wand and sword 05
– JUNDO –
- The Ghost’s Nocturne 01 – anche in Special Edition Box con gadget
- The pawn’s revenge 03