Uscite MANGA e MANHWA – Gennaio 2020

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

8 gennaio

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA NEW EDITION N. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

THE SEVEN DEADLY SINS N. 33

€ 4,30

QUEEN’S QUALITY N. 7

€ 4,50

DR.STONE N. 9

€ 4,50

EDENS ZERO N. 4

€ 4,90

LAMÙ – URUSEI YATSURA n. 5

€ 9,95

15 gennaio

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION n. 3

€ 14,90

DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA n. 4

€ 8,00

LO SFIGATTO FALLISCE ANCORA – NEKONAUGHEY – Volume Unico – Novità del mese!

€ 12,00

FAIRY TAIL NEW EDITION N. 44

€ 4,30

TALES OF WEDDING RINGS N. 4

€ 5,90

P&ME – POLICEMAN AND ME N. 8

€ 4,50

STARVING ANONYMOUS N. 3

€ 5,90

NISEKOI N. 24

€ 4,30

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS N. 7

€ 4,50

22 gennaio

GINTAMA N. 57

€ 4,90

ASTRA LOST IN SPACE N. 2

€ 5,90

KING OF EDEN N. 5

€ 5,90

MIX N. 14

€ 4,50

ORESAMA TEACHER N. 26

€ 4,30

ONE PIECE NEW EDITION N. 83

€ 4,30

THE ANCIENT MAGUS BRIDE N. 11

€ 5,90

TO YOUR ETERNITY N. 6

€ 5,50

29 gennaio

DRAGON BALL COLLECTION N. 1 – Novità del mese!

€ 25,80

IO SONO SHINGO N. 4

€ 15,00

DRAGON BALL SUPER N. 10

€ 4,50

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA N. 13

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DEI CYBORG E DI CELL N. 5

€ 6,90

I DIPINTI MALEDETTI N. 5

€ 4,90

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 12

€ 4,50

PERFECT WORLD N. 5

€ 4,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

9 gennaio

One-Punch Man 5

1ª ristampa € 4,90

Naruto 12

3ª ristampa € 4,90

L’Attacco dei Giganti 18

2ª ristampa € 4,90

Gigant 2

€ 4,90

Dimension W 16

€ 5,50

One-Punch Man 6

1ª ristampa € 4,90

Murciélago 15

€ 4,90

L’Attacco dei Giganti 4

4ª ristampa € 4,90

One-Punch Man 10

1ª ristampa € 4,90

16 gennaio

Neon Genesis Evangelion 13

1ª ristampa € 4,90

Jujutsu Kaisen 2

€ 4,90

Fire Force 1

Discovery Edition ristampa € 1,00

One-Punch Man 19

€ 4,90

One-Punch Man 19 Variant

€ 7,00

Darwin’s Game 17

€ 5,50

I fiori del male 4

1ª ristampa € 7,00

Slam Dunk 5 nuova edizione

€ 7,00

Bungo Stray Dogs 17

€ 4,90

Neon Genesis Evangelion 14

1ª ristampa € 4,90

Children of the Sea 2

1ª ristampa € 12,90

Soul Eater 1

5ª ristampa € 4,90

Kengan Ashura 6

€ 7,00

Death Note 7

6ª ristampa € 4,90

23 gennaio

Arte 11

€ 5,50

Beastars 11

€ 7,00

Takane & Hana 13

€ 4,90

Seraph of the End 11

1ª ristampa € 4,90

Atelier of the Witch Hat 5

€ 7,00

Somali e lo Spirito della Foresta 1 – Novità del mese!

€ 7,50

Nana Reloaded Edition 9

€ 6,50

30 gennaio

Cestus II Serie 9

€ 8,50

Pluto 5

3ª ristampa € 7,90

Seraph of the End – Guren Ichnose: Catastrophe at the End 4

€ 4,90

Hunter X Hunter 6

4ª ristampa € 5,50

Bungo Stray Dogs 2

1ª ristampa € 4,90

Le Nuove Avventure di Shikamaru – Una nuvola in pensiero per i fiori al vento – Novità del mese!

romanzo € 12,90

Vagabond Deluxe 2

4ª ristampa € 7,00

Hunter X Hunter 12

3ª ristampa € 5,50

Ken il Guerriero 8

1ª ristampa € 4,90

Io e Mr. Fahrenheit – She Likes Homo, Not Me 1 – Novità del mese!

romanzo € 7,00

Amarsi, Lasciarsi 12

€ 4,90

Sister & Vampire 7

€ 7,00

L’Attacco dei Giganti 29

€ 4,90

Neon Genesis Evangelion – Anima 2

romanzo € 14,90

Seraph of the End 16

1ª ristampa € 4,90

Banana Fish 2

€ 18,00

L’Immortale – Complete Edition 4

€ 14,90

Ti amo, ma fatti ammazzare 7

€ 4,50

Gunslinger Girl 6

€ 7,00

Fire Force 17

€ 4,90

– J POP –

8 gennaio

Mazinger Angels Box Vol. 1-4 – Novità del mese!

Mazinger Angels Z 1-2 – Novità del mese!

The Promised Neverland 13

Verso La Terra 3

Girl From The Other Side 07

Radiation House 03

Infini-T Force 7

Re:Zero Stag. III – Manga – Truth Of Zero 9

15 gennaio

World’s End Harem 4

La divisa scolastica di Akebi 4

Horimya 11

Bloom Into You 7

22 gennaio

La Fenice 2

Osamu Tezuka – Una Vita A Fumetti 4

Super Lovers 12

Il Convento Dei Dannati 6

29 gennaio

Escape Journey 1 – Novità del mese!

Jackass! – Novità del mese!

La Regina D’Egitto – L’occhio Azzurro Di Horus 01 – Novità del mese!

Danmachi – Sword Oratoria 10

Black Night Parade 02

Rikudo 17

Toradora! 9

Zelda – Twilight Princess 7

Devilman Saga 10.

Ristampe:

Tornano disponibili le serie complete di Sunny, Ubelblatt e Blood Blockade Battlefront.

– FLASHBOOK –

Coyote 02

6,90 €

Hiru 04

5,90 €

My roommate is a cat 2

5,90 €

– GOEN –

uscite non sicure al 100%

ALICE ACADEMY 31 [DI 31]

di Tachibana Higuchi € 4,50

ARE YOU ALICE? 10

di Ikumi Katagiri e Ai Ninomiya € 5,95

BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE 4

di DC COMICS e Shiori Teshirogi € 6,95

Capitan Harlock – Dimension Voyage #05

7,50 €

Cronache Dal Mondo Degli Spiriti 05

4,50 €

Dentro Mari 01 – Novità del mese!

5,95 €

FOOD WARS 31

di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki € 4,50

L’INCANTO DELLA STREGA 3

di Tomu Ohmi € 4,95

FOOD WARS 8

ristampa – di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki € 4,50

FOOD WARS 10

ristampa – di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki € 4,50

Holy Knight 02

5,95 €

Holyland 17

4,95 €

Jewel Box Of The Natural Prince (The) #01-05

23,80 €

Karneval 10

5,95 €

Sekaiichi Hatsukoi. La Storia Di Ritsu Onodera #04

5,95 €

A Town Where You Live 25

5,95 €

Welcome To The El Palacio 06

4,95 €

– DYNIT –

L’Amante – Novità del mese!

19,90 €

Believers 2

16,90 €