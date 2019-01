A cura di Fujiko89 e Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

4 gennaio

STEEL BALL RUN n. 10

€ 7,00

THE SEVEN DEADLY SINS n. 27

€ 4,30

QUEEN’S QUALITY n. 1 – Novità del mese!

€ 4,50

MY HERO ACADEMIA n. 17

€ 4,30

FAIRY TAIL N. 60

€ 4,30

RANMA 1/2 NEW EDITION N. 15

€ 7,00

9 gennaio

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON NEW EDITION – SHORT STORIES n. 1

€ 4,70

FAIRY TAIL NEW EDITION N. 37

€ 4,30

VITA DA SLIME N. 6

€ 4,90

JAGAN n. 3

€ 5,90

P&ME – POLICEMAN AND ME N. 3

€ 4,50

NISEKOI N. 19

€ 4,30

16 gennaio

GINTAMA n. 47

€ 4,90

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO N. 31

€ 4,90

MOB PSYCHO 100 N. 9

€ 4,50

CHILDREN OF THE WHALES N. 9

€ 5,90

AD ASTRA N. 13

€ 4,90

MAGI – ADVENTURE OF SINDBAD N. 18

€ 4,30

23 gennaio

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 1

€ 5,90

DRAGON BALL SUPER N. 6

€ 4,50

BLACK PARADOX – volume unico

€ 15,00

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DEI SAIYAN n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION N. 10

€ 5,50

YAMADA-KUN E LE 7 STREGHE N. 25

€ 4,30

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET n. 10

€ 4,30

UN BACIO A MEZZANOTTE N. 4

€ 4,50

KERORO N. 29

€ 4,30

– PLANET MANGA (PANINI) –

10 gennaio

Murciélago 11

€ 4,50

Naruto Color 53

€ 3,50

Black Torch 2

€ 4,50

Citrus 3

€ 7,00

17 gennaio

Btooom! 24

€ 6,50

Gideon of the 3rd – Storia di un rivoluzionario 3

€ 4,50

Dolly Kill Kill 6

€ 4,50

Crimson Wolf 4

€ 4,50

Bleach Gold 71

€ 4,90

Bleach Gold 71 Edizione Deluxe

€ 6,50

L’Attacco dei Giganti – Colossal Edition 1 – Novità del mese!

€ 25,00

Kenichi 59

€ 4,50

Domestic Girlfriend 8

€ 4,50

Akame Ga Kill! Zero 8

€ 4,50

Darwin’s Game 11

€ 4,50

Platinum End 8

€ 4,50

Dimension W 14

€ 4,50

Bungo Stray Dogs 12

€ 4,50

Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe 19

€ 4,50

24 gennaio

Naruto Color 54

€ 3,50

Fire Force 11

€ 4,50

Battle Royale 8

€ 6,50

Ti amo, ma fatti ammazzare 1 – Novità del mese!

€ 4,50

Noragami 9

€ 4,50

L’Attacco dei Giganti 22 Ristampa

€ 4,50

Granblue Fantasy 3

€ 6,50

Nana & Kaoru 7

€ 5,50

Resident Evil: Heavenly Island 4

€ 6,50

Shin Lupin III 19

€ 4,50

One-Punch Man 15

€ 4,50

Ken il Guerriero – Ichigo Aji 8

€ 4,50

Incubi a occhi aperti – Okitenemuru 9

€ 5,50

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 1 Ristampa

€ 4,50

Ken il Guerriero 4 Ristampa

€ 4,50

Blue Exorcist 1 Ristampa

€ 4,50

31 gennaio

Cofanetto Jiro Taniguchi Collection – Novità del mese!

€ 110,00 – Contiene: Gourmet, Allevare un cane e altri racconti, Al tempo di papà, L’olmo, L’uomo che cammina

L’uomo che cammina – Novità del mese!

€ 22,00

Gourmet – Novità del mese!

€ 22,00

Al tempo di papà – Novità del mese!

€ 22,00

L’Olmo – Novità del mese!

€ 22,00

La Promessa della Rosa 2

€ 4,50

Uno su Centomila 8

€ 6,00

I Cavalieri dello Zodiaco Episode G Assassin 23

€ 4,50

Berserk Collection Serie Nera 5 Ristampa

€ 5,50

Soul Eater 6 Ristampa

€ 4,50

Soul Eater 7 Ristampa

€ 4,50

Happiness 8

€ 5,50

Le situazioni di Lui & Lei 16

€ 5,50

Boruto – Naruto Next Generations – La voce che chiama dall’ombra! – Novità del mese!

Romanzo € 12,90

Death Note 1 – Ristampa

€ 4,50

Allevare un cane e altri racconti – Novità del mese!

€ 22,00

– J POP –

9 gennaio

HORIMIYA 5

di Hero, Daisuke Hagiwara € 5,90

KAKEGURUI TWIN 4

di Homura Kawamoto, Kei Saiki € 6,90

GETTER ROBOT DEVOLUTION: THE LAST 3 MINUTES OF THE UNIVERSE 3

di Go Nagai, Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi € 5,90

ARMED GIRL’S MACHIAVELLISM 6

di Yuya Kurokami, Karuna Kanzaki € 5,90

WOLFSMUND 6 (di 8)

di Mitsuhara Kuji € 6,90

in aggiornamento!

– FLASHBOOK –

Metà Gennaio

Mr. Nobody 2

di Gou Tanabe € 5,90

Fine Gennaio

Death Hall – Il Municipio delle Anime 11

di Kishi Azumi € 5,90

Il Nostro Miracolo 18

di Natsuo Kumeta € 5,90

– MAGIC PRESS –

COMPAGNI DI CLASSE O.B. 2

Prezzo: 6.90

LOVE SAMPLE – volume unico – Novità del mese!

Prezzo: 9.90EUR

– GOEN –

FOOD WARS 23

Prezzo: 4.50

DUE COME NOI 25

Prezzo: 5.95

DUE COME NOI 26

Prezzo: 5.95

TOKYO ALICE 13

Prezzo: 7.50

ISAMU – SAM IL RAGAZZO DEL WEST 7

Prezzo: 6.95

JUNJO ROMANTICA 3

Prezzo: 5.95

FREESIA 12 – ultimo numero!

Prezzo: 5.95

CAPITAN HARLOCK DIMENSION VOYAGE 4

prezzo: € 7,50

SAY “I LOVE YOU” 16

prezzo: € 5,95

– HIKARI –

NANAIRO INKO 2

Prezzo: 9.90