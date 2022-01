Uscite MANGA e MANHWA – GENNAIO 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

GENNAIO 2022

– STARS COMICS –

05 Gennaio

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.9

€ 5,90

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 9

€ 4,50

HITORIJIME MY HERO n. 9

€ 6,50

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION n. 2

€ 4,50

QUEEN’S QUALITY n. 14

€ 4,50

SHAMAN KING FINAL EDITION n.19

€ 5,90

THE CASE STUDY OF VANITAS n. 9

€ 5,90

12 Gennaio

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 11

€ 5,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 17

€ 4,50

ECHOES n. 8

€ 5,90

INUYASHA – WIDE EDITION n. 2

€ 9,95

JAGAN n. 12

€ 5,90

JOJONIUM n. 15

€ 15,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 11

€ 5,90

REQUIEM OF THE ROSE KING n. 15

€ 4,90

THE SECOND GOLDFISH – PANPANYA WORKS n.4

di panpanya

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 12

€ 4,50

19 Gennaio

BORN TO BE ON AIR! n. 8

€ 5,90

CHILDREN OF THE WHALES n. 19

€ 5,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL FANBOOK n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.10

€ 5,90

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n. 3

€ 9,00

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! n. 3

€ 6,50

ON OR OFF n. 2

€ 13,90 – edizione o singola o con box

ONE PIECE NEW EDITION n. 91

€ 4,30

SECRET XXX – Novità del mese!

€ 6,90

SHAMAN KING FINAL EDITION n.20

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 10

€ 5,50

TO YOUR ETERNITY n. 16

€ 5,50

TOWER OF GOD n. 4

€ 12,90

ULTRAMAN n. 13

€ 5,90

26 Dicembre

DRAGON BALL COLLECTION n. 7

box che contiene “Dragon Ball Evergreen Edition” voll. da 37 a 42 – € 27,00

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 30

di Kamui Fujiwara , Takashi Umemura , Yuji Horii – € 5,90

HORROR THEATER n. 1 – Novità del mese!

di Kazuo Umezz

KERORO n. 31

€ 4,30

MASHLE n. 3

€ 4,50

RASPUTIN IL PATRIOTA n. 1 – Novità del mese!

€ 15,00

– PLANET MANGA (PANINI) –

13 Gennaio

Banana Fish 10

18,00

Darwin’s Game 23

5,90 €

Sing “Yestarday” For Me – Afterword – Novità del mese!

7,00 €

Spy x Family 3

ristampa 4,90 €

I Nuovi Viaggi di Emanon – Encore – Novità del mese!

14,90 €

Planet of the Fools 2

7,00 €

City Hunter XYZ 6

15,00 €

Tracce di Sangue 11

7,00 €

Lone Wolf & Cub Omnibus 10

22,00 €

Lone Wolf & Cub Omnibus 11

22,00 €

Lone Wolf & Cub Omnibus 12

22,00 €

Lone Wolf & Cub Omnibus – Cofanetto 4

66,00 € – box che contiene i volumi 11, 12, 13

Fullmetal Alchemist – deluxe edition 8

€ 12,00

Jujutsu Kaisen 9

ristampa – 4,90 €

20 Gennaio

Otaku Teacher 24

6,00 €

Giant Killing 50

5,50 €

Gleipnir 10

7,00 €

Kengan Ashura 18

7,00

Assassin’s Creed: Valhalla – Blood Brothers – Novità del mese!

12,00 €

Chainsaw Man 5

ristampa 4,90 €

Chainsaw Man 6

ristampa 4,90 €

Smokin’ Parade 10

8,90 €

Blue Exorcist 27

4,90 €

La Leggenda di Arslan 15

4,90 €

20th Century Boys – Ultimate Deluxe Edition 2

14,90 €

Arpeggio of Blue Steel 20

9,00 €

– J POP –

05 Gennaio

Made in Abyss 10

7,90 €

Non tormentarmi, Nagatoro! 3

6,00 €

La finestra di Orfeo 6

12,00 €

Jealousy 3

6,90 €

Gekiman! 3

11,90 €

13 Gennaio

Blue Period 8

edizione normale e variant

Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 14

BJ Alex BOX 2 (Vol. 3-4)

9,90 €

Bunny Girl Senpai 2

Frieren: oltre la fine del viaggio 3

Il Terzo Occhio 3

Kingdom 50

Kowloon Generic Romance 3

Land of the Lustrous 11

19 Gennaio

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 1 – Novità del mese!

edizione normale e variant

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 2 – Novità del mese!

Le montagne della follia – omnibus – Novità del mese!

Black jack 5

Game of Familia 5

I diari della speziale 5

Komi can’t communicate 14

Re:Zero – Light Novel 10

Super HxEros 10

26 Gennaio

My dress-up darling – Bisque Doll 1 – Novità del mese!

Nuvole a Nordovest 1! – Novità del mese!

Bj Alex 3

9,90 €

Overlord – Light Novel 8

Overlord 15

Tokyo Revengers 11

Petit Devil Kohai 1 – Novità del mese!

Zombie 100 vol.6

Ristampe

Innocent 2, 3 e 6

Circo e altre storie – Junji Ito COLLECTION

Labirinto e altre storie – Junji Ito COLLECTION

Osaka, 1945 – Osamushi COLLECTION

Frieren – Oltre la fine del viaggio 2

La via del grembiule – lo yakuza casalingo 1, 3, 4 e 5

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 7, 8, 12 e 13

World’s End Harem 1 – 6, 8, 10 e 12

Hell’s Paradise – Jigokuraku 1

Radiant 4 e 11

Zelda – Twilight Princess 2, 3, 8 e 9

The rising of the Shield Hero 1, 2, 3, 5, 7, 15 e 18

– FLASHBOOK –

(non ancora annunciate)

– GOEN –

01 Gennaio

Alice Musical Academy 2

€ 5.95

Bastardo 2

€ 12.50

Food Wars: L’étoile 7

€ 5.95

Forza Genki! 23

€ 6.95

Karneval 23

€ 7.50

L’assistente del mese 1 – Novità del mese!

€ 3.95 – prezzo speciale per la prima uscita

La crociata degli innocenti – serie completa – Novità del mese!

cofanetto con serie completa – € 29.75

La nuova vita di Nina 2

€ 5.95

Lockdown X School 6

€ 6.95

Maruhan, il mercenario 8

€ 6.95

Momogumi Plus Senki 13

€ 6.50

Mononokean l’imbronciato 2

€ 5.95

Omega Tribe 11

€ 7.50

Pride 2

€ 6.95

Savage Garden 7

€ 6.95

UQ Holder 22

€ 6.50

RISTAMPE

-KARAKURI CIRCUS Vol. 34

-KISS HIM, NOT ME Vol. 8

-KISS HIM, NOT ME Vol. 9

-KISS HIM, NOT ME Vol. 10

-FOOD WARS Vol. 34

– MAGIC PRESS –

L’inganno di Freya 1 – Novità del mese!

Keiko Ishihara

La principessa sacrificale e il re dei demoni vol.3

Yu Tomofuji

Skip Beat! 10

Autrice: Yoshiki Nakamura

Kiss and night vol.1 – Novità del mese!

Hana Hasumi

Finder 10: Luna di miele nel mirino – Edizione deluxe

Ayano Yamane

Adekan vol.13

Tsukiji Nao

Redo of healer vol.5

Rui Tsukiyo, Soken Haga

Love sharing – Novità del mese!

Linda

– DYNIT –

Shonan Junai Gumi – collector’s box – Novità del mese!

Box con tutta la serie – 148,50 €