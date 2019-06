Uscite MANGA e MANHWA – Giugno 2019

A cura di Fujiko89 e Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

5 giugno

STEEL BALL RUN n. 15

€ 7,00

THE SEVEN DEADLY SINS n. 29

€ 4,30

MY LOVE STORY!! n. 8

€ 4,50

DR.STONE n. 5

€ 4,50

ONE PIECE n. 90

€ 4,30

RANMA 1/2 NEW EDITION n. 20

€ 7,00

12 giugno

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 2

€ 4,50

VITA DA SLIME N. 8

€ 4,90

DETECTIVE CONAN n. 95

€ 4,30

FAIRY GIRLS n. 2

€ 4,90

AJIN – DEMI HUMAN n. 13

€ 5,90

EX-ARM n. 11

€ 5,90

REAL ACCOUNT n. 15

€ 4,30

19 giugno

GINTAMA n. 51

€ 4,90

KING OF EDEN N. 2

€ 5,90

BORN TO BE ON AIR! n. 5

€ 5,90

MOB PSYCHO 100 n. 12

€ 4,50

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n. 10

€ 5,90

SUMMER TIME RENDERING n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

HUNGRY MARIE n. 2

€ 4,50

YOTSUBA&! n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

26 giugno

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA n. 6

€ 5,90

LA STIRPE DELLA SIRENA volume unico – Novità del mese!

di Satosho Kon € 15,00

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI FREEZER n. 3

€ 6,90

HAIKYU!! n. 31

€ 4,30

MISSIONS OF LOVE n. 12

€ 4,30

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET n. 11

€ 4,30

PERFECT WORLD n. 2

€ 4,90

L’INNOMINABILE SORELLA n. 2

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

06 giugno

Bleach 2

ristampa € 4,90

Assassination Classroom 1

€ 4,90

Record of Grancrest Wars 4

€ 4,50

Moriarty the Patriot 5

€ 4,50

Alita 5

ristampa € 4,90

L’Attacco dei Giganti 17

ristampa € 4,90

Black Clover 7

ristampa € 4,90

Bleach 73

ristampa € 4,90

Nana Reloaded Edition 2

€ 6,50

Alita 6

ristampa € 4,90

L’Attacco dei Giganti 23

ristampa € 4,90

Saga of Tanya the Evil 10

€ 6,50

13 giugno

Blue Exorcist 22

€ 4,50

Sono solo fantasie 2

€ 6,50

Domestic Girlfriend 10

€ 5,50

Ghost Inn – La locanda di Yuna 10

€ 4,50

Sky Violation 18

€ 4,50

Black Clover 17

€ 4,50

Ultramarine Magmell 1 – Novità del mese!

€ 4,90

Battle Royale 13

ristampa € 6,50

Blue Flag 2

€ 4,50

20 giugno

Takane & Hana 9

€ 4,50

Citrus 8

€ 7,00

Perfect Crime 8

€ 5,50

Sankarea – Un amore di zombie 9

€ 4,50

L’Attacco dei Giganti 27

€ 4,50

La Principessa Cadavere 22

€ 4,90

Triage X 18

€ 6,50

Gleipnir 4

€ 6,50

Sister Devil Storm 2

€ 6,50

Ice Age Chronicle of the Earth 1

€ 16,90

Ice Age Chronicle of the Earth 2

€ 16,90

ice Age Chronicle of the Earth – Bundle

€ 33,80 – box con entrambi i volumi

Dorohedoro 23 – ultimo numero!

€ 8,50

Berserk 80

€ 2,40

Nana & Kaoru 12

€ 5,50

Beastars 4

€ 6,50

Twin Star Exorcists 17

€ 4,50

Fruits Basket 17

€ 5,50

27 giugno

Black Lagoon 11

€ 7,00

Berserk Collection serie nera 29

ristampa € 5,50

Marmalade Boy Little 7 – ultimo numero!

€ 4,50

I Cavalieri dello Zodiaco Episode G Assassin 25

€ 4,50

I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena 12

€ 4,50

Uno su Centomila 9

€ 6,00

Reiraku – La Caduta – Novità del mese!

€ 12,90

Blue Exorcist 13

ristampa € 4,90

Tracce di Sangue 1 – Novità del mese!

€ 7,00

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 17

ristampa € 4,90

Berserk Collection serie nera 7

ristampa € 5,50

Ossa – Stand by me, my dear 3

€ 6,50

Sister & Vampire 2

€ 6,50

D.Gray-Man 26

€ 4,50

Rust Blaster – Novità del mese!

€ 6,50

Blue Exorcist 14

ristampa € 4,90

– J POP –

5 Maggio

POKÉMON – LA GRANDE AVVENTURA BOX (10-13)

di Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto – € 34,00 – POKÉMON ROSSO FUOCO & VERDE FOGLIA IN UN UNICO BOX!

POKÉMON – LA GRANDE AVVENTURA 10

di Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto € 8,50 INIZIA POKÉMON ROSSO FUOCO & VERDE FOGLIA!

YARICHIN BITCH CLUB 2

di Ogeretsu Tanaka € 6,90

MAGICAL GIRLS SPEC-OPS ASUKA 2

di Makoto Fukami, Seigo Tokiya, Naoya Tamura € 6,50

GLI SPIRITI DI CASA MOMOCHI 14

di Aya Shouoto € 4,40

LA SIRENA CANNIBALE 5

di Hiroshi Noda, Takahiro Wakamatsu € 6,00

DEVILMAN SAGA 8

di Go Nagai € 7,50

MONSTER GIRL 8 (di 14)

di Kazuki Funatsu € 6,00

LE MONTAGNE DELLA FOLLIA 4 (di 4)

di H.P. Lovecraft, Gou Tanabe € 6,90

LA CLINICA DELL’AMORE 3 (di 5)

di Haruka Inui € 13,00

(uscite non complete)

– FLASHBOOK –

Igai – The Play Dead/Alive 09

5,90 €

Ka Cho Fu Getsu – Le Bellezze Della Natura 05

6,90 €

Sussurri – Silent Voice 01 – Novità del mese!

5,90 €

– GOEN –

Maruhan Il Mercenario 05

7,50 €

Star Blazers 2199 – 07

7,50 €

– DYNIT –

Il Giocattolo Dei Bambini – Big Edition 07

12,90 €

Zankyo 01 – Novità del mese!

15,90 €

Underwater 02

17,90 €

Honey Bitter 07

8,00 €

L’ Isola Dei Cani – Novità del mese!

19,90 €

Shonan Seven 14

6,90 €

Theatre De A – Novità del mese!

16,90 €

Theatre De B – Novità del mese!

16,90 €

– MAGIC PRESS –

TRATTAMI CON DOLCEZZA: LA STORIA DI AKIRA – Novità del mese!

€ 6,90

– CORRIERE DELLA SERA e GAZZETTA DELLO SPORT –

Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport presentano le opere di Jiro Taniguchi: una collana che raccoglie i capolavori del maestro del fumetto giapponese più amato in Europa. Info https://www.primaedicola.it/jiro-taniguchi-collana.html

Prezzo uscita: € 9,90

Piano completo dell’opera:

– L’uomo che cammina – 27/04/2019

– Allevare un cane e altri racconti – 04/05/2019

– L’olmo e altri racconti – 11/05/2019

– Al tempo di papà – 18/05/2019

– Gli anni dolci – 25/05/2019

– Gourmet – 01/06/2019

– Gourmet 2 – 08/06/2019

– Blanca – 15/06/2019

– I cani degli dei – 22/06/2019

– Il libro del vento – 29/06/2019

– Ten no taka – Skyhawk – 06/07/2019

– K. – 13/07/2019

– Uno zoo d’inverno – 20/07/2019

– SETON vol.1 – 27/07/2019

– SETON vol.2 – 03/08/2019

– SETON vol.3 – 10/08/2019

– SETON vol.4 – 17/08/2019

– La montagna magica – 24/08/2019

– Garouden – 31/08/2019

– Tokio killers – 07/09/2019

– Furari – 14/09/2019

– La vetta degli dei 1 – 21/09/2019

– La vetta degli dei 2 – 28/09/2019

– La vetta degli dei 3 – 05/10/2019

– La vetta degli dei 4 – 12/10/2019

– La vetta degli dei 5 – 19/10/2019

– Quartieri lontani (In una lontana città) – 26/10/2019

– Un cielo radioso – 02/11/2019

– L’uomo della Tundra – 09/11/2019

– La ragazza scomparsa – 16/11/2019