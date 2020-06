Uscite MANGA e MANHWA – Giugno 2020

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

GIUGNO 2020

– STARS COMICS –

3 giugno

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE: TWO HEROES – ROMANZO – Volume Unico – Novità del mese!

€ 15,00

DORAEMON – IL FILM: LE AVVENTURE DI NOBITA E DEI CINQUE ESPLORATORI – ANIME COMICS – Volume Unico – Novità del mese!

€ 8,90

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA NEW EDITION N. 5

€ 5,90

THE SEVEN DEADLY SINS N. 35

€ 4,30

BARRAGE N. 1 – Novità del mese!

€ 4,50

ONE PIECE 94

€ 4,30

LAMÙ – URUSEI YATSURA N. 9

€ 9,95

10 giugno

JOJONIUM N. 4

€ 16,90

DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA N. 7

€ 8,00

FAIRY TAIL NEW EDITION N. 46

€ 4,30

ECHOES N. 3

€ 5,90

DETECTIVE CONAN N. 97

€ 4,30

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE N. 4

€ 5,90

17 giugno

ASTRA LOST IN SPACE N. 5

€ 5,90

GINTAMA N. 60

€ 4,90

MOB PSYCHO 100 N. 15 – ultimo numero!

€ 4,50

SUMMER TIME RENDERING N. 7

€ 5,90

JOJOLION N. 20

€ 4,70

24 giugno

FAIRY TAIL COLLECTION N. 1 – Novità del mese!

€ 24,00 – cofanetto con i numeri da 1 a 6

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA N. 16

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI MAJIN BU N. 2

€ 6,90

KING OF EDEN N. 6

€ 5,90

HAIKYU!! N. 36

€ 4,30

UTENA – LA FILLETTE RÉVOLUTIONNAIRE NEW EDITION N. 2

€ 9,95

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET N. 14 – ultimo numero!

€ 4,30

– PLANET MANGA (PANINI) –

4 giugno

Bestiarius 1

ristampa € 4,90

Il Mio Dannato Rivale 2

€ 7,50 – versione con booklet € 8,50

Hinowa Ga Crush! 4

€ 4,90

City Hunter Rebirth 4

€ 7,00

Tracce di Sangue 6

€ 7,00

Granblue Fantasy 1

ristampa € 7,50

11 giugno

Beastars 2

ristampa € 7,50

Beastars 3

ristampa € 7,50

Children Of The Sea 5

ristampa € 12,90

Vagabond Deluxe 2

ristampa € 7,00

Kengan Ashura 9

€ 7,00

Domestic Girlfriend 16

€ 5,50

I fiori del male 7

ristampa € 7,00

I fiori del male 10

ristampa € 7,00

I fiori del male 11

ristampa € 7,00

Sopravvissuti – Racconto dell’Invasione – Novità del mese!

€ 14,90

Record of Grancrest War 7

€ 4,90

Killing Morph 4

€ 7,00

Ghost Inn – La locanda di Yuna 16

€ 4,90

Ultramarine Magmell 7

€ 4,90

Shino non sa dire il suo nome

ristampa € 7,00

L’Attacco dei giganti – Birth of Rivaille 2

ristampa € 4,90

Non Sono un Angelo 1 – nuova edizione – Novità del mese!

€ 7,90

Beastars 14

€ 7,00

The Killer Inside 1 – Novità del mese!

€ 7,00

Bungo Stray Dogs 18

€ 4,90

Naruto: Il Villaggio della Foglia – Il Giorno delle Nozze

ristampa € 12,90 romanzo

Fire Force 4

ristampa € 4,90

18 giugno

Devils line 14

€ 4,90

Un marzo da Leoni 15

€ 7,00

Yutai Nova – Viaggi Astrali 1 – Novità del mese!

€ 7,00

Aposimz 4

€ 7,00

Avant-garde Yumeko – Novità del mese!

€ 7,00

Gunslinger Girl 9

€ 7,00

Naruto Extra – Il Settimo Hokage e il marzo rosso

ristampa € 4,90

Devil Ecstasy 1 – Novità del mese!

€ 7,00

Saga of Tanya The Evil 15

€ 7,00

Sweet Poolside – Novità del mese!

€ 7,00

25 giugno

KUTEI DRAGONS – DRIFTING DRAGONS N.4

€ 7,00

Nana Reloaded Edition 12

€ 6,50

Somali e lo Spirito della Foresta 3

€ 7,50

L’Usuraio 28

€ 6,00

Atelier of the Witch Hat 6

€ 7,00

Agente 008 n.1 – Novità del mese!

€ 1,00 (promozione solo per il primo numero)

Dorohedoro 3

ristampa € 7,00

Akira 1 – Novità del mese!

€ 22,00

Banana Fish 5

€ 18,00

Ragna Crimson 2

€ 7,50

I Cavalieri dello Zodiaco Episode G:Assassin 31

€ 4,90

Monster deluxe 5

ristampa € 13,90

Slam Dunk 9

€ 7,00

Berserk Collection serie nera 9

€ 5,50

We never learn 1 – Novità del mese!

€ 1,00 (promozione solo primo numero)

Arte 2

ristampa € 5,50

Perfect Crime 10

€ 5,50

– J POP –

3 giugno

Your Name – Another Side: Earthbound 1 & Box (1-2) – Novità del mese!

Di Makoto Shinkai, Arata Kanoh, Jyunya Nakamura € 13,00 / € 6,50 volume singoli

Cavie Umane – Novità del mese!

Di Osamu Tezuka € 14,00

009 Re:Cyborg 2 (Di 6)

Di Shotaro Ishinomori, Kenji Kamiyama, Gato Aso € 6,90

Goblin Slayer 8

Di Kumo Kagyu, Kousuke Kurose, Noboru Kannatuki € 6,50

Black Night Parade 3

Di Hikaru Nakamura € 6,90

10 giugno

Marginal 3

Moto Hagio

Radiant 12

Re:Zero – Novel 7

romanzo

Innocent Rouge 11

17 giugno

Kasane 1 – Novità del mese!

La Principessa Zaffiro 2

Escape Journey 3

L’eroe è Morto 17

Lovecraft Shadow Out Of Time 2

Radiation House 5

24 giugno

Wizdoms – Novità del mese!

Caste Heaven – Novità del mese!

Girl From the other side 8

Rikudo 18

Sword Oratoria 11

17 anni 4

Dengeki Travellers – Novità del mese!

– FLASHBOOK –

(in arrivo)

– GOEN –

SAY I LOVE YOU 17

4,50 €

SAY I LOVE YOU 18

4,50 €

DENTRO MARI 3

6,95 €

ROCK THE CLOCKWORK WORLD 2

5,95 €

WELCOME TO THE EL PALACIO 7

4,95 €

SUICIDE ISLAND 10

5,95 €

HAKKENDEN 7

5,95 €

A TOWN WHERE YOU LIVE 26

5,95 €

KARAKURI CIRCUS 19

5,95 €

FOOD WARS 33

5,95 €

KARNEVAL 11

5,95 €

– DYNIT –

(in arrivo)

– MAGIC PRESS –

SEX PISTOLS VOL.10

6,90 €

