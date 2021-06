Uscite MANGA e MANHWA – Giugno 2021

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

GIUGNO 2021

– STARS COMICS –

01 Giugno

ONE PIECE STAMPEDE: IL FILM – ANIME COMICS 2

€ 9,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA IL FIORE DELLA FELICITÀ – ROMANZO – Novità del mese!

light novel € 15,00

THE SEVEN DEADLY SINS – NANATSU NO TAIZAI n.41 – ultimo numero!

€ 4,30

THE SEVEN DEADLY SINS – NANATSU NO TAIZAI n.41 – Limited edition – ultimo numero!

€ 8,90

SHAMAN KING FINAL EDITION n.5

€ 5,90

LIFE – CAMMINANDO SULLA LINEA – Novità del mese!

€ 6,50

NON VOLEVO INNAMORARMI – Novità del mese!

€ 6,50

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION n.4

€ 8,00

QUEEN’S QUALITY n.13

€ 4,50

09 Giugno

FAIRY TAIL NEW EDITION n.52

€ 4,30

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n.7

€ 5,90

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n.9

€ 5,90

DOMANI IL PRANZO SEI TU n.3

€ 6,50

ARIADNE IN THE BLUE SKY n.7

€ 5,50

ECHOES n.6

€ 5,90

MAO n.5

€ 4,50

MY SON IS PROBABLY GAY n.2

€ 6,90

16 Giugno

VINLAND SAGA n.24

€ 4,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n.2

€ 5,50

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n.3

€ 5,50

TOWER OF GOD n.1 – Novità del mese!

€ 12,90

SHAMAN KING FINAL EDITION n.6

€ 5,90

RECORD OF RAGNAROK n.5

€ 5,90

YOTSUBA&! n.11

€ 6,90

MIX n.16

€ 4,50

GINTAMA n.71

€ 4,90

LEVIUS/EST n.8

€ 5,90

23 Giugno

SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO n.2

€ 4,50

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME n.3

€ 5,50

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n.2

€ 5,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 26

€ 4,50

HAIKYU!! n.44

€ 4,30

MARS NEW EDITION n.3

€ 8,00

OROCHI n.3

€ 15,00

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION n.14

€ 5,50

CAPITAN TSUBASA COLLECTION n.5

€ 30,00 – box con i volumi da 17 a 21

30 Giugno

ONE PIECE n.98

€ 4,30

ONE PIECE n.98 – limited edition

€ 6,90

ONE PIECE Z: IL FILM – ANIME COMICS

€ 9,90

MY HERO ACADEMIA n.28

€ 4,30

SHAMAN KING FINAL EDITION n.7

€ 5,90

GOLDEN SPARKLE – Novità del mese!

€ 6,50 – volume unico

HITORIJIME MY HERO n.6

€ 6,50

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION n.5

€ 8,00

SUNSET LIGHT n.4

€ 5,50

WORLD TRIGGER n.21

€ 4,30

– PLANET MANGA (PANINI) –

02 Giugno

Fullmetal Alchemist – deluxe edition 2

€ 12,00

10 Giugno

L’Attacco dei Giganti 30

ristampa 4,90 €

Ghost Inn – La Locanda di Yuna 22

4,90 €

Plunderer 12

4,90 €

Dead Dead Demon’s Dededede Destruction 10

7,50 €

Mujiruchi – Il Segno dei Sogni – Novità del mese!

7,90 €

I Viaggi della Strega – Novità del mese!

7,50 €

Mushoku Tensei 1 – Novità del mese!

7,50 €

Smokin’ Parade 9

7,00 €

Sing “Yesterday” for Me 5

7,00 €

17 Giugno

Naruto il Mito 13

ristampa 4,90 €

One-Punch Man 23

4,90 €

One-Punch Man 23 – variant

7,00 €

Agente 008 n.7

4,90 €

One-Punch Man 16

ristampa 4,90 €

One-Punch Man 17

ristampa 4,90 €

One-Punch Man 18

ristampa 4,90 €

We Never Learn 13

4,90 €

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 10

ristampa 4,90 €

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 11

ristampa 4,90 €

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 12

ristampa 4,90 €

Domestic Girlfriend 22

ristampa 4,90 €

Noragami 12

ristampa 4,90 €

Noragami 13

ristampa 4,90 €

Blue Flag 4

ristampa 4,90 €

Blue Flag 5

ristampa 4,90 €

Blue Flag 6

ristampa 4,90 €

Bleach 5

ristampa 4,90 €

Bleach 41

ristampa 4,90 €

Bleach 42

ristampa 4,90 €

Bleach 51

ristampa 4,90 €

Bleach 53

ristampa 4,90 €

Black Butler 1

ristampa 4,90 €

Black Butler 2

ristampa 4,90 €

Black Butler 12

ristampa 4,90 €

Black Butler 13

ristampa 4,90 €

Beastars 19

7,00 €

Vagabondo Deluxe 37

7,00 €

Hikari-Man 8

7,50 €

Akira – Nuova Edizione 4

22,00 €

24 Giugno

Boruto- Naruto next Generations 12

4,90 €

Chainsaw Man 5

4,90 €

Real 15

7,50 €

Alita Mars Chronicle 7

4,90 €

Black Butler 30

4,90 €

Gigant 7

4,90 €

– J POP –

03 Giugno

Hanako Kun – I 7 Misteri Dell’accademia Kamome 8

Di Aida Iro € 5,90

Kemono Jihen 5

Di Sho Aimoto € 6,00

Kasane 7 (Di 14)

Di Daruma Matsuura € 6,90

Remnant – Omegaverse 2

Di Hana Hasumi € 6,90

09 Giugno

Violence Action 1 – Novità del mese!

Birds Of Shangri-La 1 – Novità del mese!

Neun 3

Rent-A-Girlfriend 3

86 – Eighty Six 2

Goblin Slayer 10

Randagi – Vol. 1 – Novità del mese!

16 Giugno

Star Red – Novità del mese!

Madk 1 – Novità del mese!

Vampires 2 (di 2)

Shadows House 2

Parasite In Love – Vol.3

23 Giugno

Il Suo Nome era Gilbert – Le ragazze che cambiarono la storia del manga – Novità del mese!

Komi Can’t Communicate 7

La Fenice 10 (Di 12)

Sword Art Online – Light Novel 15 – Alicization Invading

Randagi – Vol. 2

Karma Of Purgatory Vol. 3

30 Giugno

Death Stranding Box Vol. 1-2 – Novità del mese!

light novel

Metamorfosi – Box (Vol. 1-5) – Novità del mese!

Daisy Jealousy – Novità del mese!

Golden Kamui 23

Radiation House 10

Dungeon Food 9

La Divisa Scolastica Di Akebi 7

Servamp 16

RISTAMPE

Disponibili dall’1 giugno:

Hanako Kun, I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 04; Horimiya 2, 3, 14; Il Cane Che Guarda Le Stelle; Il Diario Della Mia Scomparsa; Komi Can’t Communicate 2,3,4; La Via Del Grembiule, Lo Yakuza Casalingo 3,4; The Promised Neverland 8; Tokyo Ghoul 6, 7.

Disponibili dall’8 giugno:

Blood Bank 2,3; Blue Period 4; Fatti Forza, Nakamura!; Il Prezzo Di Una Vita Box Vol. 1-3; Kasane 6; Killing Stalking 3,4; Killing Stalking Stag. III – 3; Komi Can’t Communicate 05; Love Whispers, Even In The Rusted Night; Shadows House 01; So I’m A Spider, So What? 2,4,5; The Dream Of Cuckoos 1,2; The Promised Neverland 6, 10; The Proper Way To Write Love; The Song Of Night And Day – Encore; The Song Of Night And Day – La Canzone Di Yoru e Asa; Tokyo Ghoul 5, 10; Void.

– FLASHBOOK –

Così Come Sei 01 – Novità del mese!

5,90 €

Death Hall – Il Municipio Delle Anime 17

5,90 €

Kingyobachi Deme – Il Segreto Di Madoka – Novità del mese!

5,90 €

– GOEN –

DEVILS AND REALIST 11

€ 6,50

I MISERABILI 4

€ 5,95

I MISERABILI 5

€ 5,95

KANNAGI Crazy Shrine Maidens 11

€ 6,95

KANNAGI Crazy Shrine Maidens 12 – ultimo numero!

€ 6,95

MARUHAN IL MERCENARIO 5

€ 5,95

SUPPLEMENT 9

€ 5,95

& AND 6

6,95 €

& AND 7

6,95 €

OGGI SONO IN FERIE 7

6,50 €

OGGI SONO IN FERIE 8

6,50 €

FORZA GENKI 14

6,50 €

FORZA GENKI 15

6,50 €

ANAGLE MOLE 3

6,50 €

ANAGLE MOLE 4

6,50 €

UQ HOLDER 16

6,50 €

UQ HOLDER 17

6,50 €

HIMITSU THE TOP SECRET 5

6,95 €

HIMITSU THE TOP SECRET 6

6,95 €

HIMITSU THE TOP SECRET 7

6,95 €

SAINT YOUNG MAN 15

6,50 €

Ristampe:

DENTRO MARI Vol. 8 – ALICE ACADEMY Vol. 7 – ALICE ACADEMY Vol. 10 – ALICE ACADEMY Vol. 21

– DYNIT –

Arrivano I Superboys 02

12,90

Brand New Animal 0 – Novel – Novità del mese!

romanzo – 18,00 €

Honey Bitter 14

8,00 €

Mingo – Non Pensare Che Tutti Gli Italiani Siano Popolari Con Le Ragazze 02

12,90 €

Vampeerz 03

12,90 €

– MAGIC PRESS –

Skip Beat Vol. 2

6,50 €

Skip Beat Vol. 3

6,50 €

L’otaku nel 2200 n.3

7,90 €

Tra le braccia della primavera 11

6,90 €

Finder 6: Passione nel Mirino

edizione regolare 6,90 €- edizione deluxe 8,50 €

– AIKEN –

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 3

€ 17,00

DIEN BIEN PHU 3

€ 8,90

– HIKARI –

PALEPOLI – Novità del mese!

Usamaru Furuya € 14,25