Uscite MANGA e MANHWA – GIUGNO 2022

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

GIUGNO 2022

– STARS COMICS –

01 Giugno

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.19

€ 5,90

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 10

€ 4,50

MY HERO ACADEMIA n. 32

€ 4,30

SHAMAN KING FINAL EDITION n.29

€ 5,90

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 5

€ 5,90

08 Giugno

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 13

€ 5,50

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 13

€ 5,90

DARLING IN THE FRANXX n. 5

€ 5,90

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 58

€ 4,30

IL DURO LAVORO DI MUSUBU n. 4

€ 5,90

MAO n. 10

€ 4,50

RUN AWAY WITH ME, GIRL n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50 CON 3 ILLUSTRATION CARD

THE DECAGON HOUSE MURDERS n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

15 Giugno

BOYS RUN THE RIOT n. 1 – Novità del mese!

€ 7,50

BOYS RUN THE RIOT n. 1 – LIMITED EDITION CON BOX – Novità del mese!

€ 12,50

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.20

€ 5,90

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 2

€ 15,00

RECORD OF RAGNAROK n. 10

€ 5,90

SAINT TAIL NEW EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 8,00

SHAMAN KING FINAL EDITION n.30

€ 5,90

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 15

€ 5,50

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n. 16

€ 5,90

22 Giugno

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION 5

€ 9,90

HAIKYU!! COLLECTION 1 – Novità del mese!

Box € 25,80

INUYASHA WIDE EDITION n. 5

€ 9,95

KAIJU No. 8 n. 3

€ 4,90

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n. 8

€ 5,50

MERMAID SAGA n. 1 – Novità del mese!

€ 18,00

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION n. 16

€ 5,50

NEKO WAPPA! n. 2

€ 5,50 CON INDEX PER SCAFFALE

PHANTOM SEER n. 3

€ 5,50

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 4 BOX VUOTO

€ 3,50

TOWER OF GOD n. 5

€ 12,90

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 2

€ 5,50

UNTIL I MEET MY HUSBAND – Novità del mese!

ROMANZO € 18,90

UNTIL I MEET MY HUSBAND – Novità del mese!

€ 7,50

UNTIL I MEET MY HUSBAND – BOX CON ROMANZO E MANGA – Novità del mese!

€ 25,00

29 Giugno

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA – I SEGNALI DEL VENTO – Novità del mese!

ROMANZO € 15,00

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n.21

€ 5,90

DR.STONE n. 20

€ 4,50

DRAGON BALL Z THE MOVIE – IL SUPER SAIYAN DELLA LEGGENDA – ANIME COMICS – Novità del mese!

€ 6,90

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 3

€ 4,50

HITORIJIME MY HERO n. 11

€ 6,50

ONE PIECE 101

€ 4,30

QUEEN’S QUALITY n. 16

€ 4,50

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 1 – Novità del mese!

€ 12,00

SHAMAN KING FINAL EDITION n.31

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

02 Giugno

Saga of Tanya The Evil 22

7,00 €

Nana Reloaded Edition 18

ristampa 7,00 €

Ao Haru Ride A un Passo Da Te 4

ristampa 5,20 €

Ao Haru Ride A un Passo Da Te 5

ristampa 5,20 €

Ao Haru Ride A un Passo Da Te 6

ristampa 5,20 €

Ao Haru Ride A un Passo Da Te 9

ristampa 5,20 €

Arte 6

5,50 €

Arpeggio of Blue Steel 21

9,00 €

Perfect Crime 12

5,50 €

Alita Mars Chronicle 8

5,20 €

City Hunter XYZ 11

15,00 €

Eyeshield 21 – Complete Edition 3

14,90 €

Blue Lock 10

7,00 €

One-Punch Man 24

5,20 €

One-Punch Man 24 edizione speciale

7,00 €

Planet of The Fools 4

7,00 €

Afro Samurai Complete Edition – Novità del mese!

18,00 €

Belle – Romanzo Illustrato – Novità del mese!

15,00 €

Belle – Romanzo – Novità del mese!

12,90 €

Belle – Anime Book – Novità del mese!

19,90 €

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 4

14,90 €

09 Giugno

Domestic Girlfriend 27

5,50 €

Jujutsu Kaisen 14

5,20 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 9

7,50 €

Cowboy Bebop 3

7,00 €

16 Giugno

Chainsaw Man Cofanetto vuoto

14,90 €

Chainsaw Man Cofanetto pieno

57,20 €

Chainsaw Man 11

5,20 €

We Never Learn 21

4,90 €

L’Usuraio 35

9,00 €

Agente 008 n.13

5,20 €

Assassin’S Creed Dynasty 2

10,00 €

Bungo Stray Dogs Beats 3

4,90 €

Demon Slave 3

5,20 €

Proteggi la Mia Terra 3

7,90 €

Soft Metal Vampire 2

7,00 €

Planet of the Fools 5

7,00 €

Blue Lock 11

7,00 €

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 11

12,00 €

23 Giugno

Our True Colors – Cofanetto – Novità del mese!

19,50 €

Our True Colors 1 – Novità del mese!

6,50 €

Our True Colors 2

6,50 €

Our True Colors 3

6,50 €

Drifting Dragons 12

7,00 €

Nobiltà Contadina 7

12,00 €

Derail – Novità del mese!

7,00 €

My Toy Boy 1 – Novità del mese!

7,00 €

Sorairo Flutter – Novità del mese!

15,90 €

Boy’S Abyss 1 – Novità del mese!

7,00 €

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 1 – Novità del mese!

14,90 €

Naruto – Il Film: la Prigione Insanguinata

ristampa 13,90 €

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 5

14,90 €

L’Immortale – Il Libro dell’Era Bakumatsu 5

7,00 €

City Hunter XYZ 12

15,00 €

Toilet Stories 2

13,90 €

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 12

12,00 €

– J POP –

01 Giugno

SOA Progressive: Barcarolle of Froth 2

BJ Alex Box 8

Radiant 16

Kingdom 52

Love after world domination 3

Shadows House 8

Rent-a-girlfriend 9

Remant 6

The Iron Hero 2

09 Giugno

Moonlight Invader 1 – Novità del mese!

Kasane 13

Kemono Jihen 11

Canis Dear Hatter 2

Blue Period 11

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 7

15 Giugno

Atom the beginning 13

Alabaster 1 – Novità del mese!

Call of the Night 2

Komi can’t communciate 19

Non tormentarmi, Nagatoro! 9

Showa 3

Kakegurui Midari 4

22 Giugno

Blue Giant 1 – Novità del mese!

All’interno uno speciale poster (imbavato al volume) con l’illustrazione di copertina del secondo volume dell’edizione originale

Caro Fratello…1 – Novità del mese!

Il volume conterrà 8 illustrazioni a colori e 2 storie inedite, mai pubblicate prima d’ora in Italia

Kingdom 52

Moonlight Invader 2

Magical Specs Ops Asuka 14

Dance Dance Danseur 3

Under Ninja 3

Golden Kamui 27

Alice in Borderland 3

My dress-up darling. Bisque Doll 4

29 Giugno

Smile down the runway 2

The Iron Hero 3

Chocolatier 3

I fratelli Yuzuki 1 – Novità del mese!

Mission: Yozakura family 6

I am a Hero 3

Tokyo Revengers 16

Buddha 4

Ristampe del mese

Girl from the Other Side 1, 2, 3 e 5

Le Rose di Versailles – Lady Oscar Collection Box (Vol. 1-5) Le Rose di Versailles – Lady Oscar Collection 1 e 3

Tokyo Revengers 9 e 11

Radiant 5, 9 e 11

Saint Seiya Next Dimension Gold Edition 13

Dead Tube 8

Golden Kamui 4 e 16.

– GOEN –

01 Giugno

IL DUCA DELLA MORTE E LA DOMESTICA OSCURA 1 – Novità del mese!

€ 5,95

DUE COME NOI – SAGAWA THE HERO

€ 5,95

GOLDEN DAYS 1 – Novità del mese!

€ 12,50

LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA 11

€ 7,50

KARAKURI CIRCUS 44

€ 5,95

PRISON EXPERIMENT 7

€ 7,50

LOCKDOWN X SCHOOL 10

€ 6,95

FORZA GENKI! 27

€ 6,95

BASTARDO 4

€ 12,50

VAMPIRE PRINCESS MIYU 4

€ 5,95

DELITTO E CASTIGO 10 – ultimo volume

€ 7,50

– FLASHBOOK –

(ancora da annunciare)

– MAGIC PRESS –

(ancora da annunciare)

– DYNIT –

I Semi dell’Eros 1 – Novità del mese!

12.90€

– HIKARI –

VERSAILLES OF THE DEAD 1 – Novità del mese!

SAIYUKI – L’EPOPEA DEL RE SCIMMIOTTO 1 – Novità del mese!

CINEMA 1 – Novità del mese!

TERRARIUM, 1 – Novità del mese!

JK HARU SEX WORKER IN ANOTHER WORLD 1 – Novità del mese!

GANNIBAL 4

GLI STRANI CASI DEL PROFESSOR MUNAKATA 3

– BAO PUBLISHING –

Dien Bien Phu 9

8.90€