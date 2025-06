uscite MANGA GIUGNO 2025

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) GIUGNO 2025

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

03 Giugno

A SIGN OF AFFECTION n. 11

€ 5,90

BLUE BOX n. 13

€ 5,90

DRAGON BALL SD n. 5

€ 7,90

EDENS ZERO n. 27

€ 5,50

ELETTROSHOCK DAISY n. 3

€ 9,90

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 19

€ 5,20

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 20

€ 9,00

SUPER STRING: MARCO POLO’S TRAVEL TO THE MULTIVERSE n. 2

€ 6,50

X6 – CRUCISIX n. 9

€ 6,50

17 Giugno

A COUPLE OF CUCKOOS n. 16

€ 5,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 60

€ 6,50

INUYASHA WIDE EDITION n. 23

€ 9,95

MAO n. 22

€ 5,20

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 8

€ 12,90

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 21

€ 5,90

RECORD OF RAGNAROK – LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE n. 5

€ 6,50

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 19

€ 6,50

THE JOJOLANDS n. 2

€ 5,50

THERAPY GAME RESTART n. 5

€ 6,90

VERSUS n. 4

€ 6,90

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 13

€ 5,90

24 Giugno

BRAVE BELL n. 1 – Novità!

€ 6,50

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI n. 6

€ 5,90

MANGA ISSHO n. 2

€ 6,90

MY HERO ACADEMIA n. 42 CELEBRATION EDITION – ultimo volume

VOL. 42 CELEBRATION EDITION, 2 SET DI STICKER, 3 ILLUSTRATION CARD, 2 SOTTOBICCHIERI, 1 CARD DORATA, 1 MINI-SHIKISHI

€ 18,90

SOLO LEVELING n. 23

€ 9,90

SUPER DRAGON BALL HEROES – ULTRA GOD MISSION!!!! n. 2

€ 5,50

TENKAICHI n. 6

€ 6,90

THE BLUE SUMMER AND YOU – SECOND SEASON – Novità!

€ 7,50

UNA RAGAZZA ALLA MODA – 50TH ANNIVERSARY EDITION n. 2

€ 14,90

WILD STRAWBERRY n. 2

€ 6,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

05 Giugno

Star Wars: The Mandalorian 4

5,50 €

Blue Lock Coloring Book – Novità!

9,90 €

Sono Solo Fantasie 6

9,90 €

12 Giugno

Agente 008 n. 31

5,90 €

The Elusive Samurai 14

5,90 €

Sakamoto Days 19

5,50 €

Blade & Bastard 4

7,50 €

È Per Amore Se Non So Resisterti? 1 – Novità!

7,00 €

World’s End Blue Bird 1 – Novità!

7,50 €

Elfa XXL – La Dieta Impossibile 3

7,00 €

Mujina Into the Deep 3

12,90 €

Kokoro No Program 3

7,50 €

Kindergarten Wars 5

5,50 €

See You at That Grace After Work – Dopo il Lavoro, ci Vediamo in Quel Luogo di Grazia – Novità!

Romanzo 24,00 €

Elden Ring – Become Lord 1 – Novità!

9,00 €

L’Attacco dei Giganti – Short Stories Omnibus – Novità!

15,00 €

Jujutsu Kaisen: Thorny Road At Dawn – Novità!

Romanzo 13,00 €

Bungo Stray Dogs 26

5,50 €

Yawara! 20

15,00 €

19 Giugno

Wolf In The House – volumi singoli da 1 a 5 – Novità!

ognuno 14,90 €

Wolf In The House – Box – Novità!

cofanetto con la serie completa – 74,50 €

Mieruko-Chan 11

7,90 €

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 20

15,00 €

Konosuba! – This Wonderful World 20

5,90 €

L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 7

14,90 €

Host Club: Amore in Affitto Double Edition 8

14,90 €

Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 12

7,50 €

Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition 5

15,00 €

Lycoris Recoil Repeat 3

7,00 €

L’Attacco dei Giganti – Before The Fall Colossal Edition 1 – Novità!

25,00 €

Sasaki e Miyano: First Years – Novità!

12,90 €

Hunter x Hunter 38

7,90 €

Boys’ Abyss 18

7,00 €

26 Giugno

Ragna Crimson 15

7,50 €

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated In Another World 8

7,90 €

Wind Breaker 13

7,50 €

Ender Geister – The Last Exorcist 11

7,50 €

Thunder3 n. 7

7,90 €

Blue Sky Complex 10

8,50 €

The Bugle Call 7

7,50 €

Knights of Sidonia Master Edition – volumi singoli da 1 a 7

ognuno 20,00 €

Knights of Sidonia Master Edition – Cofanetto

Box con la serie completa 140,00 €

Jujutsu Kaisen Framebox – Novità!

29,90 €

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight 27

5,50 €

– J POP –

04 Giugno

Credimi, è amore 1 – Novità!

Atom The Beginning 20

Fall in Love, You false Angels 2

Il mistero di Ron Kamonohashi 14

La mia senpai è un ragazzo 3

Shadows House 18

Zombie 100 – 17

11 Giugno

Initial D 15

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 11

La Tomba del Faraone 1 – Novità!

Il Drago e il Camaleonte 3

Killing Stalking Stagione III Box Vol. 1-6

Magilumiere 8

Medalist 11

Midnight Heart Tune 3

Mission: Yozakura Family 24

Re:Zero Stag. IV – 10

Sword Art Online Novel 22 – Kiss And Fly

18 Giugno

La stufa in riva al mare e altre storie – Novità!

Love is an Illusion 3

Twilight Out Focus – Cinema Club BOX 3

Pokémon La Grande Avventura 26

Dance Dance Danseur 26

Goblin Slayer 16

Kingdom 69

Rent a girlfriend 27

25 Giugno

Frieren – Oltre la fine del viaggio 14

Oshi no ko – My Star 16

Il Mio Matrimonio Felice – Il Romanzo 4

Veil 3

La Tomba del Faraone 2

Love is an illusion box 2

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 16

Servamp 22

Shimazaki nella terra della pace 5

Squalificati – Ranger Reject 15

The War of Greedy Witches 12

Akane Banashi 12

– FLASHBOOK –

Life In Smokey Blue 2

The Reason We Fall In Love 1 – Novità!

Chicken or Beef? 7

– MAGIC PRESS –

Skip Beat! 48

7th Time Loop 5

Il nostro Eden senza Dio 1 – Novità!

Il nostro Eden senza Dio 2

Il nostro Eden senza Dio Vol.1-2 + booklet – Novità!

Box con la serie completa – 19,90€

Tra le braccia della primavera Alive 4

Shutline 7

L’amore al tempo dei social 7

Rose e champagne 5

Taiga della genesi 1 – Novità!

Campfire cooking 3

Ring x Mama 5 – ultimo volume

– DYNIT –

Land 8

Red cat ramen 6

– JUNDO –

Dear door 2

See you my king 1 – Novità!

Salt friend 3

– SALDAPRESS –

Kuma Kuma Kuma Bear 8

Teogonia 7

– ISHI PUBLISHING –

Bokurano 1 – Novità!

14,00 € – regular e variant

– BAO PUBLISHING –

Il viaggio di Shuna – Novità!

La taverna di mezzanotte. Tokyo stories 11

Salva il mondo all’ultimo canestro 4 – ultimo volume

– MUSUBI EDIZIONI –

Wistoria: wand and sword 3

– GAIJIN –

Crush of a lifetime 4

An hour of romance 3

Il druido di Seoul Station 6

Navillera 1 – Novità!

Whale Star 1 – Novità!

– NIPPON SHOCK EDIZIONI –

La neve dello scorso anno – Novità!

– DOKUSHO EDIZIONI –

Classroom of the Elite 6

light novel