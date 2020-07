Uscite MANGA e MANHWA – Luglio 2020

A cura di Marichan

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

LUGLIO 2020

– STARS COMICS –

01 Luglio

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA NEW EDITION N. 6

€ 5,90

THE SEVEN DEADLY SINS – SEVEN DAYS N. 2

€ 4,50

DR.STONE N. 11

€ 4,50

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST N. 4

€ 4,50

LAMÙ – URUSEI YATSURA N. 10

€ 9,95

08 Luglio

JOJONIUM N. 5

€ 16,90

LA PROCESSIONE FUNEBRE DI K – Volume Unico – Novità del mese!

€ 17,90

DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA N. 8

€ 8,00

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA N. 8

€ 4,50

VITA DA SLIME N. 12

€ 4,90

HEAVENLY DELUSION N. 3

€ 6,90

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS N. 7

€ 4,50

A SILENT VOICE OFFICIAL FAN BOOK – Novità del mese!

€ 5,90

15 Luglio

GINTAMA N. 61

€ 4,90

MIX N. 15

€ 4,50

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD N. 5

€ 4,50

LEVIUS/EST N. 6

€ 5,90

TO YOUR ETERNITY N. 8

€ 5,50

29 Luglio

DRAGON BALL COLLECTION N. 2

€ 25,80

IO SONO SHINGO N. 6

€ 15,00

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA N. 17

€ 5,90

DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI MAJIN BU N. 3

€ 6,90

GUNDAM THUNDERBOLT N. 13

€ 6,00

I DIPINTI MALEDETTI N. 6

€ 4,90

UTENA – LA FILLETTE RÉVOLUTIONNAIRE NEW EDITION N. 3

€ 9,95

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA N. 15

€ 4,50

PERFECT WORLD N. 7

€ 4,90

RAW HERO N. 1 – Novità del mese!

€ 5,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

02 Luglio

Bleach 57

ristampa € 4,90

Bleach 58

ristampa € 4,90

Bleach 59

ristampa € 4,90

Vampire Knight Deluxe 1

ristampa € 7,00

Gunslinger Girl 10

€ 7,00

Black Clover 11

ristampa € 4,90

Naruto 49

ristampa € 4,90

Itachi – Il Giorno

ristampa – romanzo – € 12,90

Noragami 10

ristampa € 4,90

Kengan Ashura 10

€ 7,00

09 Luglio

Beastars 15

€ 7,00

Il Mio Dannato Rivale 1 – Novità del mese!

€ 7,50

Beastars 4

ristampa € 7,50

Beastars 6

ristampa € 7,50

Death Note 9

ristampa € 7,50

Neon Genesis Evangelion 3

ristampa € 4,90

Triage X 19

€ 7,00

Plunderer 1 – Novità del mese!

€ 1,00

Blue Exorcist 3

ristampa € 4,90

Atelier of the Witch Hat 6

€ 7,00

16 Luglio

Monster deluxe 5

ristampa € 13,90

Berserk Collection serie nera 9

ristampa € 5,50

Arte 2

ristampa € 5,50

Dorohedoro 3

ristampa € 7,00

Nausicaa Nuova Edizione 2

ristampa € 12,90

23 Luglio

Lo Squalificato – Complete Edition

€ 25,00

Banana Fish 6

€ 18,00

Vagabond Deluxe 34

ristampa € 7,00

Planetes – Complete Edition

ristampa € 45,00

30 Luglio

Yutai Nova – Viaggi Astrali 2

€ 7,00

Nana Reloaded Edition 7.8 – Cofanetto vuoto

€ 15,90

Nana Reloaded Edition – Cofanetto completo

€ 85,00

Inio Asano: Eroi – Novità del mese!

€ 12,90

Devil Ecstasy 2

€ 7,00

L’Immortale – Complete Edition 8

€ 14,90

Capitan Harlock – Memorie dell’Arcadia 1 – La gelida stretta dell’oblio

€ 14,00

Otaku Teacher 18

€ 6,00

Io e Mr. Fahrenheit – She Likes Homo, Not Me 2

€ 7,00

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 6

€ 25,00

– J POP –

02 Luglio

La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 1 – Novità del mese!

Di Kousuke Oono € 5,90

Your name – another side: earthbound 2 (di 2)

Di Makoto Shinkai, Arata Kanoh, Jyunya Nakamura € 6,50

The quintessential quintuplets 6 (di 14)

Di Negi Haruba € 5,90

Killing Stalking 2 (Season 3)

Di Koogi € 9,90

La Fenice 4 (Di 12)

Di Osamu Tezuka € 12,00

Il Bisturi E La Spada 2 (Di 6)

Di Osamu Tezuka € 15,00

08 Luglio

Gon Box (3 Vol.) – Novità del mese!

Di Masashi Tanaka € 36,00

Il Gioco Del Gatto e del Topo – volume unico – Novità del mese!

Di Setona Mizushiro € 15,00

Act-Age 3

di Tatsuya Matsuki, Shiro Usazaki € 5,90

The Promised Neverland 16

Di Kaiu Shirai, Posuka Demizu € 5,90

Persona 5 – n.5

Di Atlus, Hisato Murasaki € 5,90

Magical Girl Spec-Ops Asuka 7

di Makoto Fukami, Seigo Tokiya, Naoya Tamura € 6,50

15 Luglio

Hellsing – nuova edizione 1 – Novità del mese!

Kohta Hirano

Kota Il Cane che vive con noi – volume unico – Novità del mese!

Takashi Murakami

Love Whispers, Even in the Rusted Night – volume unico – Novità del mese!

Ogeretsu Tanaka

Land Of The Lustrous 2

La Regina d’Egitto – L’occhio azzurro di Horus 3

I Giorni Della Sposa 12

Sword Art Online Novel 13

romanzo

22 Luglio

So i’m a spider, so what? 1 – Novità del mese!

di Okina Baba, Asahiro Kakashi!

Va tutto bene (Even if we can’t use magic) – Novità del mese!

Kanna Kii

Hell’s Paradise – Jigokuraku 5

Kingdom 42

Getter Devolution 5

Horimiya 13

Dengeki Travellers 3

World’s End Harem 7

29 Luglio

After Hours – Novità del mese!

box di 3 volumi

Otherworld Barbara 1 – Novità del mese!

Moto Hagio

Demone Tune – Novità del mese!

Sword Oratoria 12

Ristampe:

Questo mese tornano disponibili Innocent, Defense Devil, I Giorni Della Sposa e Act-Age.

– FLASHBOOK –

LE NOSTRE SITUAZIONI SEGRETE 4

5,90 €

PLINIUS 9

5,90 €

MY LOVELY LIKE A CAT 2

6,90 €

– GOEN –

(uscite non sicure)

Capitan Harlock – Dimension Voyage 05

7,50 €

– DYNIT –

The Concierge At Hokkyoku Department Store 01 – Novità del mese!

14,90 €

Kafka – Classic In Comics – Novità del mese!

16,90 €

– MAGIC PRESS –

ELECTRIC DELUSION VOL.1 – Novità del mese!

Yonezou Nekota – 6,90 €

W-TAILS CAT – Novità del mese!

18,00 € – Masamune Shirow

L’OTAKU NEL 10.000 A.C. n.2

7,90 €

